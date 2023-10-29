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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Слован Братислава
4:0
Второй тайм: 63'
Кошице
0'
1' Желтая карточка
Кира Матуш
1:0
6' Гол
Стрелец Давид
2:0
9' Гол
Барсегян Тигран
3:0
14' Гол
Куцка Юрай
4:0
48' Пенальти
Чаврич Александр

Ход матча

1'
 
Кира Матуш
6'
Стрелец Давид
1:0
9'
Барсегян Тигран
(Стрелец Давид)
2:0
14'
Куцка Юрай
(Барсегян Тигран)
3:0
37'
 
Michal Jonec
Петрак Бернард
46'
Лихи Филип
Куцка Юрай
 
48'
Чаврич Александр
4:0
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Ничья
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82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
5
Крижан
Рихард
8
Змрхаль
Яромир
33
Куцка
Юрай
88
Саввидис
Кириакос
24
Толич
Марко
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
13
Стрелец
Давид
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
18
Шинделарж
Мартин
5
Jakub
Jakubko
17
Голиков
Александр
34
Грессак
Лукас
23
Фашко
Михал
3
Петрак
Бернард
15
Miroslav
Sovic
55
Медвед
Жан
11
Marcel
Vasil
Слован Братислава
4-2-1-3
Кошице
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Кошице

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

33 матча

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
2:1
С
3:0
С
1:2
С
1:0
КС
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
КС
3:1
КС
0:3
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1
CL
0:1
CL
2:1
CL
4:0
CL
1:2
CL
2:0
CL
0:0
CL
1:2
CL
3:0
С
2:0
CL
1:2
К
1:1
К
0:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
1:1
CL
2:1
К
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.72
1.13

Среднее время на гол

52
79

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.61

Среднее время на гол

122
147

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

70
106

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 5 0.45
Стрелец Давид 4 0.36
Чаврич Александр 4 (1) 0.36
Толич Марко 3 0.27
Куцка Юрай 1 0.09
Пощек Лукаш 1 0.09
Ловат Лукас 1 0.09
Кашия Гурам 1 0.09
Змрхаль Яромир 1 0.09
Абубакари Малик 1 0.09
Марчелли Нино 1 0.09
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пачинда Эрик 2 0.17
Медвед Жан 2 0.17
Фашко Михал 1 0.08
Лачны Милош 1 0.08
Грессак Лукас 1 0.08
Галлович Давид 1 0.08
Marcel Vasil 1 0.08
Boris Turcak 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 5 0
Jan Mizerak 5 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Шинделарж Мартин 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кошице
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

9
1
Слован Братислава
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Кошице
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

4
16
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
25%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
75%
5
31%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
1
5%
3
27%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
4
21%
1
9%
61-75
3
16%
3
27%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
4
17%
1-15
1
10%
5
21%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
20%
1
4%
46-60
2
20%
5
21%
61-75
3
30%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0
Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1
Кошице
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Кошице

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
6
8
2
1.5
4
7
2
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4:0 11 8 2 1 23 - 10 26
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
4.
Тренчин
 2:3 12 7 2 3 21 - 15 23
5.
Спартак Трнава
 3:2 12 6 3 3 20 - 15 21
6.
ДАК
 12 6 2 4 19 - 16 20
7.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
8.
Скалица
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 0:4 12 2 1 9 10 - 29 7
11.
Михаловце
 11 0 4 7 9 - 23 4
12.
Злате Моравце
 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
3.
Слован Братислава
 4:0 5 4 1 0 13 - 4 13
4.
Тренчин
 2:3 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
6.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 3:2 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 0:4 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 3:2 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 4:0 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Тренчин
 2:3 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 0:4 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 5 0 2 3 4 - 8 2
11.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Слован Братислава Барсегян Тигран 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Bernard Petrak уходит с поля. Michal Jonec выходит вместо него
  • 14'
    Барсегян Тигран сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Куцка Юрай бьет в цель!
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