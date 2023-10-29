Тур: 12. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
4:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаКира Матуш
1:0
6' ГолСтрелец Давид
2:0
9' ГолБарсегян Тигран
3:0
14' ГолКуцка Юрай
4:0
48' ПенальтиЧаврич Александр
90'+3
Ход матча
2'
6'
1:0
9'
2:0
14'
3:0
46'
48'
4:0
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
24
Толич
Марко
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
11
Marcel
Vasil
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
36 Ловат ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
11 Marcel VasilНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Мирослав Сович
История личных встреч
Слован Братислава
Кошице
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
31.8%
17 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
33 матча
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.72
1.13
Среднее время на гол
52
79
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.61
Среднее время на гол
122
147
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
70
106
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|5
|0.45
|Стрелец Давид
|4
|0.36
|Чаврич Александр
|4 (1)
|0.36
|Толич Марко
|3
|0.27
|Куцка Юрай
|1
|0.09
|Пощек Лукаш
|1
|0.09
|Ловат Лукас
|1
|0.09
|Кашия Гурам
|1
|0.09
|Змрхаль Яромир
|1
|0.09
|Абубакари Малик
|1
|0.09
|Марчелли Нино
|1
|0.09
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пачинда Эрик
|2
|0.17
|Медвед Жан
|2
|0.17
|Фашко Михал
|1
|0.08
|Лачны Милош
|1
|0.08
|Грессак Лукас
|1
|0.08
|Галлович Давид
|1
|0.08
|Marcel Vasil
|1
|0.08
|Boris Turcak
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|3
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|5
|0
|Jan Mizerak
|5
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Шинделарж Мартин
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Кошице
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Кошице
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
9
1
Слован Братислава
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Кошице
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
23%
1
17%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
4
20
1 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
1
25%
6
30%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
75%
5
25%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
10%
2
40%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
11
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
1
9%
31-45
6
26%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
3
13%
3
27%
76-90
Пропущено
10
28
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
20%
7
25%
1-15
1
10%
5
18%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
2
20%
2
7%
46-60
2
20%
5
18%
61-75
3
30%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0
Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Зриньски - Слован Братислава 0:1
Кошице
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0
Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2 Богемианс Дублин - Кошице 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Кошице 1:2 Кошице - Кишварда 1:2 Кошице - Ружомберок 2:3 Кошице - Погронье 5:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Кошице
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
57
92
48
38
111
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|5 (4)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5