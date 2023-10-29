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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
1:0
4' Гол
Cristian Alberto Tarragona
19' Желтая карточка
Перес Энцо
24' Желтая карточка
Erik Ramirez

Ход матча

4'
Cristian Alberto Tarragona
(Абальдо Матиас)
1:0
19'
 
Перес Энцо
24'
Erik Ramirez
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Химнасия Ла-Плата
Ничья
Ривер Плейт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
24
German
Guiffrey
9
Абальдо
Матиас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Erik
Ramirez
1
Армани
Франко
31
Симон
Сантьяго
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
10
Лансини
Мануэль
24
Перес
Энцо
29
Альендро
Родриго
26
Фернандес
Игнасио
9
Борха
Мигель
21
Барко
Эсекьель
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Ривер Плейт
4-3-3

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

24 матча

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:0
КПЛ
4:0
ЛП
1:1
С
0:2
С
3:1
К
2:2
С
2:1
П
0:3
К
2:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
1:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
4:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.69

Среднее время на гол

123
130

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.27

Среднее время на гол

43
70

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.46
0.96

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
93

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 4 (1) 0.36
Erik Ramirez 3 0.27
Абальдо Матиас 1 0.09
Коласо Николас 1 0.09
Leonardo Morales 1 0.09
Jonathan Cabral 1 0.09
Ivo Mammini 1 0.09
Де Бласис Пабло 0 0
Кастро Лукас 0 0
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Guillermo Enrique 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 (1) 0.55
Солари Пабло 4 0.36
Рондон Саломон 4 0.36
Де ла Крус Николас 2 0.18
Барко Эсекьель 1 0.09
Палавесино Агустин 1 0.09
Диас Энцо Эрнан 1 0.09
Фернандес Игнасио 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Перес Энцо 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 4 0
Jonathan Cabral 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Leonardo Morales 1 1
Erik Ramirez 2 0
Rodrigo Gallo 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Luciano Gomez 1 0
Tomas Durso 1 0
German Guiffrey 1 0
Ivo Mammini 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Альендро Родриго 3 0
Каско Милтон 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
12
Химнасия Ла-Плата
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
5
42%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
9%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
27%
3
16%
31-45
4
36%
3
16%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 11 6 2 3 20 - 11 20
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
4.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
5.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 11 5 2 4 12 - 15 17
6.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
7.
Росарио Сентраль
 3:1 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
9.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 1:3 11 3 3 5 16 - 19 12
13.
Арсенал Саранди
 10 3 2 5 9 - 12 11
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 3:1 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 6 4 0 2 9 - 9 12
7.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
8.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
11.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 1:3 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
4.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 5 1 2 2 3 - 6 5
5.
Ривер Плейт
 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 1:3 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 3:1 4 0 1 3 2 - 7 1
13.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Уракан Matias Coccaro 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
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Химнасия Ла-Плата
Ничья
Ривер Плейт
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