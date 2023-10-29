Тур: 11.
1:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолCristian Alberto Tarragona
19' Желтая карточкаПерес Энцо
24' Желтая карточкаErik Ramirez
72' Желтая карточкаДиас Пауло
1:1
75' ГолДиас Пауло
1:2
79' ГолРондон Саломон
86' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
90' Желтая карточкаКолидио Факундо
90'+7
Ход матча
4'
19'
24'
72'
75'
1:1
79'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Erik
Ramirez
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
24 матча
12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
0.69
Среднее время на гол
123
130
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.27
Среднее время на гол
43
70
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.46
0.96
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
93
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|4 (1)
|0.36
|Erik Ramirez
|3
|0.27
|Коласо Николас
|1
|0.09
|Абальдо Матиас
|1
|0.09
|Leonardo Morales
|1
|0.09
|Jonathan Cabral
|1
|0.09
|Ivo Mammini
|1
|0.09
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6 (1)
|0.55
|Рондон Саломон
|5
|0.45
|Солари Пабло
|4
|0.36
|Де ла Крус Николас
|2
|0.18
|Барко Эсекьель
|1
|0.09
|Диас Пауло
|1
|0.09
|Палавесино Агустин
|1
|0.09
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.09
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Родриго
|4
|0
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Leonardo Morales
|1
|1
|Erik Ramirez
|2
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0
|Rodrigo Gallo
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Лансини Мануэль
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
5
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
12
Химнасия Ла-Плата
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Ривер Плейт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
5
17
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
5
42%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
12
21
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
7
33%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон - Ривер Плейт 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2
Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
74
110
38
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5