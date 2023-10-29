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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Институто Кордоба
0:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
29' Гол
Claudio Aquino
36' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
90'+10
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
40
Jonas
Acevedo
7
Gregorio
Rodríguez
11
Santiago
Rodriguez
III
42
Lautaro
Garzon
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
29
Хара
Леонардо
3
Гомес
Элиас
22
Claudio
Aquino
35
Касерес
Сантьяго
7
Jose
Florentin
18
Santiago
Castro
9
Ромеро
Брайан
Институто Кордоба
4-4-2
Велес Сарсфилд
5-3-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Велес Сарсфилд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.36
Jonas Acevedo 1 0.09
Lucas Albertengo 1 0.09
Nicolas Barrientos 1 0.09
Brahian Cuello 1 0.09
Gregorio Rodríguez 1 0.09
Gaston Lodico 0 0
Jonathan Bay 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 5 0.45
Claudio Aquino 2 0.18
Мендез Начо 1 0.09
Jose Florentin 1 0.09
Ромеро Брайан 1 0.09
Roberto Garcia 1 0.09
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Gaston Lodico 4 0
Adrian Martinez 3 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Jonathan Bay 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Sebastian Corda 1 0
Giuliano Cerato 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 5 0
Ромеро Брайан 4 0
Гомес Элиас 4 0
Santiago Castro 4 0
Мендез Начо 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Jose Florentin 2 0
Гомес Валентин 2 0
Abiel Osorio 2 0
Gianluca Prestianni 2 0
Nicolas Garayalde 0 1
Claudio Aquino 1 0
Пиццини Франсиско 1 0
Roberto Garcia 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Gaston Gomez 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Институто Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
3
43%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
22%
3
25%
1-15
3
33%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0
Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
4.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
5.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
6.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
7.
Колон
 10 4 2 4 13 - 12 14
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Атлетико Тукуман
 10 3 5 2 6 - 6 14
10.
Росарио Сентраль
 10 3 4 3 8 - 9 13
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 10 3 3 4 15 - 16 12
13.
Арсенал Саранди
 10 3 2 5 9 - 12 11
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
4.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
11.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
4.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
12.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
13.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Уракан Matias Coccaro 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Велес Сарсфилд Хианетти Лаутаро 5
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