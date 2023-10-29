Тур: 11.
0:1
Конец матча
Ход матча
29'
0:1
36'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Институто Кордоба
Велес Сарсфилд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.36
|Jonas Acevedo
|1
|0.09
|Lucas Albertengo
|1
|0.09
|Nicolas Barrientos
|1
|0.09
|Brahian Cuello
|1
|0.09
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.09
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|5
|0.45
|Claudio Aquino
|2
|0.18
|Мендез Начо
|1
|0.09
|Jose Florentin
|1
|0.09
|Ромеро Брайан
|1
|0.09
|Roberto Garcia
|1
|0.09
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Gaston Lodico
|4
|0
|Adrian Martinez
|3
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Роффо Мануэль
|2
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Nicolas Barrientos
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Sebastian Corda
|1
|0
|Giuliano Cerato
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|5
|0
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Гомес Элиас
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Гомес Валентин
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Claudio Aquino
|1
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Институто Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
3
43%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
22%
3
25%
1-15
3
33%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0
Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
38
29
110
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Велес Сарсфилд
|Хианетти Лаутаро
|5