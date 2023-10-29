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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Росарио Сентраль
2:0
Первый тайм: 21'
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
14' Гол
Комар Хуан
2:0
18' Гол
Tobias Cervera

Ход матча

14'
Комар Хуан
(Tomas O'Connor)
1:0
18'
Tobias Cervera
(Кампас Хаминтон)
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Росарио Сентраль
Ничья
Архентинос Хуниорс
3.00
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2.91
Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
11
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
25
Alexis
Arias
I
19
Jonathan
Galvan
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
8
Alan
Rodriguez3
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
15
Leonardo
Heredia
9
Авалос
Габриэль
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Архентинос Хуниорс
3-4-2-1

История личных встреч

Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:3
П
2:0
КА
5:0
П
3:2
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
1.14

Среднее время на гол

52
78

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 3 0.27
Victor Malcorra 2 0.18
Damian Alberto Martinez 1 0.09
Tobias Cervera 1 0.09
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.09
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Tomas O'Connor 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 7 0.64
Авалос Габриэль 3 (1) 0.27
Leonardo Heredia 2 0.18
Marco Di Cesare 1 0.09
Редондо Федерико 1 0.09
Lucas Villalba 1 0.09
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Alan Rodriguez3 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Malcorra 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Кампас Хаминтон 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Alejo Toledo 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 0
Lucas Villalba 4 0
Редондо Федерико 4 0
Marco Di Cesare 3 0
Alan Lescano 1 1
Jonathan Galvan 2 0
Luciano Gondou 2 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
8
Росарио Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
6
40%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
6
38%
61-75
2
22%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
4.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
5.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
6.
Росарио Сентраль
 1:0 11 4 4 3 9 - 9 16
7.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 11 - 15 14
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 0:1 11 3 3 5 15 - 17 12
13.
Арсенал Саранди
 10 3 2 5 9 - 12 11
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 1:0 7 4 3 0 7 - 2 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
11.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 0:1 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
4.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 0:1 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Росарио Сентраль
 1:0 4 0 1 3 2 - 7 1
13.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Уракан Matias Coccaro 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Велес Сарсфилд Хианетти Лаутаро 5
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Росарио Сентраль
Ничья
Архентинос Хуниорс
3.00
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3.30
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2.91
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Росарио Сентраль
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