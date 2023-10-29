Тур: 11.
2:0
Первый тайм: 21'
Ход матча
14'
1:0
18'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Juan Cardozo
-
22 Alan Lescano
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
История личных встреч
Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Среднее время на гол
52
78
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
85
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|3
|0.27
|Victor Malcorra
|2
|0.18
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.09
|Tobias Cervera
|1
|0.09
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.09
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|7
|0.64
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.27
|Leonardo Heredia
|2
|0.18
|Marco Di Cesare
|1
|0.09
|Редондо Федерико
|1
|0.09
|Lucas Villalba
|1
|0.09
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Malcorra
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|0
|Lucas Villalba
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Luciano Gondou
|2
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
8
Росарио Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
0
0%
3
20%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
6
40%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
9
16
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
6
38%
61-75
2
22%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
19
55
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 10
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|5.
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|7 - 5
|15
|8.
|11
|3
|6
|2
|9 - 6
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|6 - 7
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|11 - 9
|12
|12.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|8 - 19
|10
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 2
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|2 - 3
|7
|4.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Велес Сарсфилд
|Хианетти Лаутаро
|5