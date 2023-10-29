Тур: 30.
1:2
Второй тайм: 61'
0'
9' Красная карточкаВитао
0:1
28' ГолГарсез Маурисио
35' Желтая карточкаВаленсия Эннер
1:1
43' ПенальтиПатрик Алан
45' Желтая карточкаMatheus Bianqui
45' Желтая карточкаАрангис Чарлес
1:2
45' ГолMatheus Bianqui
55' Желтая карточкаНатанаэл
Ход матча
9'
28'
0:1
35'
43'
1:1
45'
45'
45'
1:2
55'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
16
Натанаэл
14
Thalisson
26
Луис
Виктор
30
Robson
IV
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
-
40 РомулоЗащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Энрике ПедроНападающий
-
-
21 Igor Gomes
-
-
38 Jean Dias
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
14 ThalissonЗащитник
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
83 JamersonЗащитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
2 ХейнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
72 Pedro Luccas
-
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Коритиба Парана
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
58.3%
4.2%
9 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
36
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
60
144
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|5
|0.17
|José Maurisio3
|4
|0.13
|Валенсия Эннер
|4
|0.13
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.1
|Адриано Луис
|3
|0.1
|Бустос Фабрисио
|3
|0.1
|Джонни
|2
|0.07
|Де Пена Карлос
|2
|0.07
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Jean Dias
|1
|0.03
|Энрике Бруно
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Alexandre Zurawski
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|0
|0
|Lucca
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|7 (4)
|0.23
|Alef Manga
|4 (1)
|0.13
|Слимани Ислам
|3
|0.1
|Matheus Bianqui
|2
|0.07
|Луис Виктор
|2
|0.07
|Гомес Бруно
|2
|0.07
|Кушчевич Бенхамин
|2
|0.07
|Sebastian Gomez2
|2
|0.07
|Морено Марселино
|1
|0.03
|Диого Санто
|1
|0.03
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|Ze Roberto III
|1
|0.03
|Андрей
|1
|0.03
|Edu Goncalvec1
|1
|0.03
|Гарсез Маурисио
|1
|0.03
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Jamerson
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|10
|1
|Де Пена Карлос
|5
|1
|Витао
|5
|1
|Nicolas Hernandez2
|6
|0
|Джонни
|5
|0
|Кампаньяро Густаво
|5
|0
|Matheus Dias
|5
|0
|Валенсия Эннер
|4
|0
|Патрик Алан
|4
|0
|Рочет Серхио
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Мартинс Родригес
|4
|0
|Lucca
|2
|1
|Моледо Родриго
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Адриано Луис
|0
|1
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Keiller
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Mano Menezes
|1
|0
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|11
|0
|Matheus Bianqui
|7
|0
|Гомес Бруно
|5
|1
|Henrique XIV
|6
|0
|Натанаэл
|5
|0
|Кушчевич Бенхамин
|5
|0
|Виллиан Фариас
|3
|1
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Луис Виктор
|4
|0
|Jamerson
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Thiago Dombroski
|4
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Морено Марселино
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Thiago Kosloski
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Хейнер
|2
|0
|Диого Санто
|1
|0
|Самарис Андреас
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Sebastian Gomez2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Коритиба Парана
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
13
Интернасьонал Порту Алегре
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Коритиба Парана
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
7
9
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Коритиба Парана
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
21
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
3
14%
3
18%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
16
38
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
19%
4
11%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
2
13%
9
24%
31-45
0
0%
10
26%
46-60
4
25%
8
21%
61-75
6
38%
5
13%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
9%
5
36%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
6
27%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
3
17%
8
36%
76-90
Забито
32
31
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
4
13%
8
26%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
2
6%
7
23%
31-45
8
25%
2
6%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
5
16%
5
16%
76-90
Пропущено
34
60
16 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
6
18%
6
10%
1-15
4
12%
5
8%
16-30
6
18%
15
25%
31-45
2
6%
11
18%
46-60
7
21%
10
17%
61-75
9
26%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Коритиба Парана
Точный счет
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Коритиба Парана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
77
59
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
132
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
218
920
821
227
128
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|46 - 19
|60
|2.
|30
|15
|8
|7
|48 - 24
|53
|3.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|4.
|29
|14
|8
|7
|43 - 34
|50
|5.
|30
|15
|5
|10
|50 - 45
|50
|6.
|31
|13
|11
|7
|46 - 36
|50
|7.
|30
|14
|7
|9
|36 - 23
|49
|8.
|30
|13
|6
|11
|42 - 40
|45
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|11.
|1:2
|30
|10
|8
|12
|33 - 36
|38
|12.
|29
|10
|7
|12
|30 - 32
|37
|13.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|14.
|0:0
|30
|8
|13
|9
|35 - 36
|37
|15.
|30
|9
|7
|14
|37 - 42
|34
|16.
|0:0
|30
|9
|7
|14
|33 - 53
|34
|17.
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|18.
|30
|8
|7
|15
|30 - 42
|31
|19.
|2:1
|30
|6
|5
|19
|32 - 62
|23
|20.
|30
|4
|7
|19
|36 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|25
|10.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|11.
|15
|7
|3
|5
|18 - 13
|24
|12.
|0:0
|15
|5
|9
|1
|21 - 14
|24
|13.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|14.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 21
|19
|17.
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|2:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|22 - 12
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|7.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|10.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|11.
|1:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|8 - 30
|11
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|2:1
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|14
|2
|2
|10
|14 - 26
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|15
|0
|6
|9
|19 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|13 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10