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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 30.
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Второй тайм: 61'
Коритиба Парана
0'
9' Красная карточка
Витао
0:1
28' Гол
Гарсез Маурисио
35' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:1
43' Пенальти
Патрик Алан
45' Желтая карточка
Matheus Bianqui
45' Желтая карточка
Арангис Чарлес
1:2
45' Гол
Matheus Bianqui
55' Желтая карточка
Натанаэл

Ход матча

9'
Витао
 
28'
0:1
Гарсез Маурисио
29'
Igor Gomes
Де Пена Карлос
 
35'
Валенсия Эннер
 
43'
Патрик Алан
1:1
45'
 
Matheus Bianqui
45'
Арангис Чарлес
 
45'
1:2
Matheus Bianqui
(Robson IV)
46'
 
Франсержио Родригес
Matheus Bianqui
55'
 
Натанаэл
58'
 
Jamerson
Луис Виктор
Прогноз на матч от Liveresult
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Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Коритиба Парана
9.80
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33
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
22
Nicolas
Hernandez2
29
Далберт
Эстеван
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
14
Де
Пена
Карлос
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
1
Габриэл
Васконселлос
16
Натанаэл
14
Thalisson
3
Henrique
XIV
26
Луис
Виктор
6
Гомес
Бруно
17
Matheus
Bianqui
19
Sebastian
Gomez2
10
Морено
Марселино
30
Robson
IV
33
Гарсез
Маурисио
Интернасьонал Порту Алегре
4-5-1
Коритиба Парана
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Коритиба Парана

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

24 матча

45.8%
37.5%
16.7%
11 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
58.3%
4.2%
9 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
2:0
БСА
4:2
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
КБ
1:0
КБ
3:1
СA
4:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

36
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

60
144

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 5 0.17
José Maurisio3 4 0.13
Валенсия Эннер 4 0.13
Патрик Алан 3 (1) 0.1
Адриано Луис 3 0.1
Бустос Фабрисио 3 0.1
Джонни 2 0.07
Де Пена Карлос 2 0.07
Энрике Педро 1 (1) 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Jean Dias 1 0.03
Энрике Бруно 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Alexandre Zurawski 1 0.03
Арангис Чарлес 0 0
Lucca 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 7 (4) 0.23
Alef Manga 4 (1) 0.13
Слимани Ислам 3 0.1
Matheus Bianqui 2 0.07
Луис Виктор 2 0.07
Гомес Бруно 2 0.07
Кушчевич Бенхамин 2 0.07
Sebastian Gomez2 2 0.07
Морено Марселино 1 0.03
Диого Санто 1 0.03
Бошилья Габриэл 1 0.03
Ze Roberto III 1 0.03
Андрей 1 0.03
Edu Goncalvec1 1 0.03
Гарсез Маурисио 1 0.03
Габриэл Васконселлос 0 0
Jamerson 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 10 1
Де Пена Карлос 5 1
Витао 5 1
Nicolas Hernandez2 6 0
Джонни 5 0
Кампаньяро Густаво 5 0
Matheus Dias 5 0
Валенсия Эннер 4 0
Патрик Алан 4 0
Рочет Серхио 4 0
Igor Gomes 4 0
Мартинс Родригес 4 0
Lucca 2 1
Моледо Родриго 3 0
Энрике Бруно 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Вандерсон 3 0
Мальо Уго 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
José Maurisio3 2 0
Адриано Луис 0 1
Эдуардо Коудет 1 0
Энрике Педро 1 0
Ромуло 1 0
Keiller 1 0
John Victor 1 0
Gabriel Barros 1 0
Thauan Lara 1 0
Jean Dias 1 0
Mano Menezes 1 0
Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 11 0
Matheus Bianqui 7 0
Гомес Бруно 5 1
Henrique XIV 6 0
Натанаэл 5 0
Кушчевич Бенхамин 5 0
Виллиан Фариас 3 1
Ze Roberto III 3 1
Андрей 4 0
Луис Виктор 4 0
Jamerson 4 0
Виана Бруно 4 0
Thiago Dombroski 4 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Морено Марселино 3 0
Alef Manga 3 0
Cesar Andrade Lima Kaio 3 0
Thiago Kosloski 1 1
Урсо Жуниор 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Хейнер 2 0
Диого Санто 1 0
Самарис Андреас 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Reynaldo2 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Sebastian Gomez2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Коритиба Парана
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
13
Интернасьонал Порту Алегре
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Коритиба Парана
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

7
9
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
55% (16)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Коритиба Парана
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

21
21

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 17
3
14%
3
18%
1-15
4
19%
3
18%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
5
24%
4
24%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Пропущено

16
38
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
3
19%
4
11%
1-15
1
6%
2
5%
16-30
2
13%
9
24%
31-45
0
0%
10
26%
46-60
4
25%
8
21%
61-75
6
38%
5
13%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
1
9%
5
36%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
17%
2
9%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
4
22%
6
27%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
17%
2
9%
61-75
3
17%
8
36%
76-90

Забито

32
31
12 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
12 Не забивали 9
4
13%
8
26%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
2
6%
7
23%
31-45
8
25%
2
6%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
5
16%
5
16%
76-90

Пропущено

34
60
16 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 34
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 25
6
18%
6
10%
1-15
4
12%
5
8%
16-30
6
18%
15
25%
31-45
2
6%
11
18%
46-60
7
21%
10
17%
61-75
9
26%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Коритиба Парана
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сантос - Коритиба Парана 2:1 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2
Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Васко да Гама - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Байя 2:4 Форталеза Сеара - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Коритиба Парана

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
10 раз 67%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Коритиба Парана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
21
8
9
20
1.5
8
21
2
27
2.5
1
28
1
28
3.5
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 30 15 8 7 48 - 24 53
3.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
4.
Фламенго
 29 14 8 7 43 - 34 50
5.
Гремио
 30 15 5 10 50 - 45 50
6.
Атлетико Паранаэнсе
 31 13 11 7 46 - 36 50
7.
Атлетико Минейро
 30 14 7 9 36 - 23 49
8.
Флуминенсе
 30 13 6 11 42 - 40 45
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:2 30 10 8 12 33 - 36 38
12.
Куяба
 29 10 7 12 30 - 32 37
13.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
14.
Коринтианс
 0:0 30 8 13 9 35 - 36 37
15.
Байя
 30 9 7 14 37 - 42 34
16.
Сантос
 0:0 30 9 7 14 33 - 53 34
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 2:1 30 6 5 19 32 - 62 23
20.
Америка Минейро
 30 4 7 19 36 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:2 15 7 3 5 23 - 17 24
11.
Атлетико Минейро
 15 7 3 5 18 - 13 24
12.
Коринтианс
 0:0 15 5 9 1 21 - 14 24
13.
Сантос
 0:0 15 6 5 4 25 - 23 23
14.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 2:1 14 3 3 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 5 6 4 22 - 12 21
6.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
7.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Гремио
 15 4 3 8 20 - 31 15
10.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:2 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Коринтианс
 0:0 15 3 4 8 14 - 22 13
13.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
14.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
15.
Сантос
 0:0 15 3 2 10 8 - 30 11
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 2:1 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Флуминенсе
 14 2 2 10 14 - 26 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 15 0 6 9 19 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 13 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 13
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Робсон сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Matheus Bianqui бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Интернасьонал Порту Алегре
    Ничья
    Коритиба Парана
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