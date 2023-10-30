Тур: 30.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаРинкон Томас
35' Желтая карточкаВера Фаусто
1:0
57' Гол в свои воротаЛукас Жан
63' Желтая карточкаМоскардо Габриэль
67' Желтая карточкаЖулиано де Паула
72' Желтая карточкаFabio Santos IV
82' Желтая карточкаМендес Бруно
90' Желтая карточкаРохас Матиас
1:1
90' ПенальтиМендоса Стивен
90' Желтая карточкаЛеонардо Маркос
90'+16
Ход матча
11'
28'
35'
57'
1:0
65'
67'
72'
82'
90'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
25
Ринкон
Томас
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
21 БидуЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Kevyson
-
13 Joao Lucas2
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
История личных встреч
Коринтианс
Сантос
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
55.9%
20.6%
8 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.56
Среднее время на гол
68
160
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
42
18
Голов в среднем за матч
1.24
0.53
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
72
170
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|7
|0.23
|Роджер
|7 (2)
|0.23
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.13
|Майкон Барберан
|2
|0.07
|Жил Карлос
|2
|0.07
|Ромеро Анхель
|2
|0.07
|Оливейра Руан
|2
|0.07
|Жулиано де Паула
|2
|0.07
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|13 (4)
|0.43
|Мендоса Стивен
|6 (2)
|0.2
|Ринкон Томас
|2
|0.07
|Дейвид де Соуза
|2
|0.07
|Julio Cesar Furch
|2
|0.07
|Габриэл Анжело
|2
|0.07
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Maximiliano Silvera
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.03
|Joaquim
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|8
|0
|Фагнер Лемос
|8
|0
|Fabio Santos IV
|6
|0
|Вера Фаусто
|6
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Майкон Барберан
|3
|1
|Алберто Юри
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|9
|1
|Дуглас XV
|8
|0
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Лима Лукас III
|4
|1
|Joaquim
|5
|0
|Ринкон Томас
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Lucas Braga
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Леонардо Маркос
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Julio Cesar Furch
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Нонато Густаво
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сантос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
7
Коринтианс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сантос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
10
21
Коринтианс
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Сантос
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
20
28
Голы по времени матча
Забито
22
12
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
0
0%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
5
42%
76-90
Пропущено
15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
6
40%
5
18%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
3
20%
7
25%
76-90
Забито
13
23
10 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
23%
4
17%
1-15
4
31%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Пропущено
23
25
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
4%
5
20%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
6
26%
3
12%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
9
39%
5
20%
76-90
Забито
35
35
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
3
9%
5
14%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
7
20%
6
17%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
10
29%
9
26%
76-90
Пропущено
38
53
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
1
3%
7
13%
1-15
8
21%
9
17%
16-30
7
18%
8
15%
31-45
7
18%
10
19%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
12
32%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Сантос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2
Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2
Результаты матчей
Коринтианс
Сантос
Точный счет
1:1
7 раз 47%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
510
87
312
411
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1812
822
1020
426
426
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|30
|18
|6
|6
|46 - 20
|60
|2.
|30
|15
|8
|7
|48 - 24
|53
|3.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|4.
|29
|14
|8
|7
|43 - 34
|50
|5.
|30
|15
|5
|10
|50 - 45
|50
|6.
|31
|13
|11
|7
|46 - 36
|50
|7.
|30
|14
|7
|9
|36 - 23
|49
|8.
|30
|13
|6
|11
|42 - 40
|45
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|1:0
|30
|11
|7
|12
|31 - 32
|40
|11.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|12.
|30
|10
|8
|12
|35 - 38
|38
|13.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|14.
|30
|8
|13
|9
|36 - 37
|37
|15.
|30
|9
|7
|14
|37 - 42
|34
|16.
|30
|9
|7
|14
|34 - 54
|34
|17.
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|18.
|30
|8
|7
|15
|30 - 42
|31
|19.
|30
|6
|5
|19
|34 - 64
|23
|20.
|30
|4
|7
|19
|36 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|2.
|0:1
|16
|11
|3
|2
|30 - 9
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|25
|10.
|15
|7
|3
|5
|25 - 19
|24
|11.
|15
|7
|3
|5
|18 - 13
|24
|12.
|15
|5
|9
|1
|22 - 15
|24
|13.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|14.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 21
|19
|17.
|1:0
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|1:0
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|6.
|15
|5
|6
|4
|22 - 12
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|10.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|9 - 31
|11
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|14
|2
|2
|10
|14 - 26
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|15
|0
|6
|9
|19 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|13 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10