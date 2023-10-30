  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 30.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Сантос
0'
28' Желтая карточка
Ринкон Томас
35' Желтая карточка
Вера Фаусто
1:0
57' Гол в свои ворота
Лукас Жан
63' Желтая карточка
Москардо Габриэль
67' Желтая карточка
Жулиано де Паула
72' Желтая карточка
Fabio Santos IV
82' Желтая карточка
Мендес Бруно
90' Желтая карточка
Рохас Матиас
1:1
90' Пенальти
Мендоса Стивен
90' Желтая карточка
Леонардо Маркос
90'+16
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
2
Бассо
Жоау
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
14
Rodrigo
Fernandez2
25
Ринкон
Томас
8
Лукас
Жан
23
Лима
Лукас
III
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Леонардо
Маркос
Коринтианс
4-5-1
Сантос
3-5-2

История личных встреч

Коринтианс
Сантос

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
64.7%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
55.9%
20.6%
8 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:2
ПА
2:2
СA
0:1
К
1:0
СA
0:0
К
4:0
ПА
1:2
СA
2:0
СA
0:0
ПА
0:2
СA
1:0
СA
1:1
ПА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
СA
1:0
СA
1:1
П
1:1
СA
2:0
СA
2:0
ПА
1:0
СA
2:1
СA
1:0
К
3:0
К
1:1
ПА
2:0
СA
2:0
К
1:2
К
2:0
СA
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.56

Среднее время на гол

68
160

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

1.24
0.53

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

72
170

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 7 0.23
Роджер 7 (2) 0.23
Fabio Santos IV 4 (4) 0.13
Майкон Барберан 2 0.07
Жил Карлос 2 0.07
Ромеро Анхель 2 0.07
Оливейра Руан 2 0.07
Жулиано де Паула 2 0.07
Аугусто Ренато 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Лукас VI 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 13 (4) 0.43
Мендоса Стивен 6 (2) 0.2
Ринкон Томас 2 0.07
Дейвид де Соуза 2 0.07
Julio Cesar Furch 2 0.07
Габриэл Анжело 2 0.07
Сотельдо Йеферсон 1 0.03
Лима Лукас III 1 0.03
Maximiliano Silvera 1 0.03
Габриэль Эдуардо 1 0.03
Rodrigo Fernandez2 1 0.03
Joaquim 0 0
Лукас Жан 0 0
Додо Родолфо 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 8 0
Фагнер Лемос 8 0
Fabio Santos IV 6 0
Вера Фаусто 6 0
Мендес Бруно II 5 0
Москардо Габриэль 5 0
Майкон Барберан 3 1
Алберто Юри 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Педринью Роша 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 9 1
Дуглас XV 8 0
Сотельдо Йеферсон 4 2
Жуан Пауло 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 1
Лима Лукас III 4 1
Joaquim 5 0
Ринкон Томас 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Додо Родолфо 3 0
Лукас Жан 3 0
Lucas Braga 3 0
Luan Dias 3 0
Леонардо Маркос 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Julio Cesar Furch 2 0
Sandry Santos 2 0
Нонато Густаво 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Пирес Лукас 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Сантос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
7
Коринтианс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сантос
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

10
21
Коринтианс
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (7)
57% (17)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Сантос
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
37% (11)
43% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

20
28

Голы по времени матча

Забито

22
12
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
0
0%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
5
23%
2
17%
61-75
7
32%
5
42%
76-90

Пропущено

15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
4
27%
4
14%
16-30
1
7%
5
18%
31-45
6
40%
5
18%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
3
20%
7
25%
76-90

Забито

13
23
10 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 20
3
23%
4
17%
1-15
4
31%
4
17%
16-30
3
23%
5
22%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Пропущено

23
25
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
4%
5
20%
1-15
4
17%
5
20%
16-30
6
26%
3
12%
31-45
1
4%
5
20%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
9
39%
5
20%
76-90

Забито

35
35
16 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 7
9 Не забивали 12
3
9%
5
14%
1-15
6
17%
5
14%
16-30
7
20%
6
17%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
10
29%
9
26%
76-90

Пропущено

38
53
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
1
3%
7
13%
1-15
8
21%
9
17%
16-30
7
18%
8
15%
31-45
7
18%
10
19%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
12
32%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Коринтианс - Фламенго 1:1
Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Сантос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2
Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2

Результаты матчей

Коринтианс
Сантос

Точный счет

1:1
7 раз 47%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
3
12
1.5
2
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
18
12
8
22
1.5
10
20
4
26
2.5
4
26
1
29
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 30 18 6 6 46 - 20 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 30 15 8 7 48 - 24 53
3.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
4.
Фламенго
 29 14 8 7 43 - 34 50
5.
Гремио
 30 15 5 10 50 - 45 50
6.
Атлетико Паранаэнсе
 31 13 11 7 46 - 36 50
7.
Атлетико Минейро
 30 14 7 9 36 - 23 49
8.
Флуминенсе
 30 13 6 11 42 - 40 45
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Куяба
 1:0 30 11 7 12 31 - 32 40
11.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 30 10 8 12 35 - 38 38
13.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
14.
Коринтианс
 30 8 13 9 36 - 37 37
15.
Байя
 30 9 7 14 37 - 42 34
16.
Сантос
 30 9 7 14 34 - 54 34
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 30 6 5 19 34 - 64 23
20.
Америка Минейро
 30 4 7 19 36 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 16 11 3 2 30 - 9 36
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 7 3 5 25 - 19 24
11.
Атлетико Минейро
 15 7 3 5 18 - 13 24
12.
Коринтианс
 15 5 9 1 22 - 15 24
13.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
14.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 1:0 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 14 3 3 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:1 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Куяба
 1:0 15 7 1 7 13 - 15 22
5.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 5 6 4 22 - 12 21
7.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Гремио
 15 4 3 8 20 - 31 15
10.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
13.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
14.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
15.
Сантос
 15 3 2 10 9 - 31 11
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 14 2 2 10 14 - 26 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 15 0 6 9 19 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 13 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 13
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Москардо Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Г О О О О Л - Лукас Жан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Вера Фаусто уходит с поля. Москардо Габриэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Ринкон Томас получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Бассо Жоау уходит с поля. Мессиас выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коринтианс 1:1 Сантос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     