  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 30.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:1
Конец матча
Куяба
0'
28' Желтая карточка
Эмпереур Алан
44' Желтая карточка
Antonio Oliveira
45' Желтая карточка
Минейро Лукас
45' Желтая карточка
Куэста Виктор
50' Желтая карточка
Денилсон Невес
0:1
52' Гол
Питта Исидро
78' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune II
90' Желтая карточка
Raniele
90'+7
12
Перри
Лукас
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Адриэлсон
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
33
Эдуардо
Карлос
II
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
11
Henrique
Luis
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
14
Raniele
31
Минейро
Лукас
27
Денилсон
Невес
9
Питта
Исидро
16
Дейверсон
Силва
29
Clayson
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3
Куяба
4-3-3

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
0:1
СC
0:3
СC
0:0
СC
2:1
СC
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

0.91
1.09

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
82

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 17 (4) 0.57
Сантос Жуниор 5 0.17
Эдуардо Карлос II 4 0.13
Виктор Жоао II 3 0.1
Henrique Luis 2 0.07
Зауэр Густаво 2 0.07
Карлос Алберто Гомес де Жезус 2 0.07
Коста Диего 2 0.07
Энрике Луис III 2 0.07
Ди Пласидо Леонель 1 0.03
Че Че 1 0.03
Куэста Виктор 1 0.03
Адриэлсон 1 0.03
Данило Барбоза 1 0.03
Насименто Матеус 1 0.03
Марсал Фернандо 0 0
Угу Мигель 0 0
Marlon Freitas 0 0
Janderson 0 0
Габриэл III 0 0
Matias Segovia 0 0
Kayque 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 10 (2) 0.33
Clayson 4 (1) 0.13
Питта Исидро 3 0.1
Raniele 3 0.1
Fernando Sobral 2 0.07
Денилсон Невес 1 0.03
Веллингтон Силва 1 0.03
Marllon 1 0.03
Эмпереур Алан 1 0.03
Роналд 1 0.03
Рикельме 1 0.03
Matheusinho 1 0.03
Matheus Alexandre 1 0.03
Pablo Cepellini 0 0
Кафу Жонатан 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 8 0
Марсал Фернандо 6 1
Соарес Франсиско 7 0
Эдуардо Карлос II 6 0
Че Че 6 0
Адриэлсон 5 0
Luis Castro 3 1
Ди Пласидо Леонель 4 0
Виктор Жоао II 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Угу Мигель 2 0
Сампайо Филипе 2 0
Marlon Freitas 2 0
Luis Geovanny Segovia 2 0
Janderson 2 0
Сантос Жуниор 1 0
Данило Барбоза 1 0
Перри Лукас 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Matias Segovia 1 0
Bruno Lage 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Oliveira 7 1
Эмпереур Алан 8 0
Raniele 8 0
Денилсон Невес 7 0
Marllon 7 0
Филипе Аугусто 4 1
Дейверсон Силва 5 0
Fernando Sobral 5 0
Минейро Лукас 4 0
Patric Calmon 2 1
Pablo Cepellini 3 0
Кафу Жонатан 3 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 3 0
Matheusinho 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Роналд 2 0
Рикельме 2 0
Uendel 1 0
Веллингтон Силва 1 0
Clayson 1 0
Иури Фрейтас 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Куяба
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Куяба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

15
18
Ботафого Рио-де-Жанейро
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Куяба
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

11
9

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
6
20%
0
0%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
3
10%
3
23%
31-45
8
27%
3
23%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
4
13%
4
31%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
11%
3
20%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
7
44%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Забито

46
32
21 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
6
13%
1
3%
1-15
11
24%
4
13%
16-30
4
9%
5
16%
31-45
9
20%
9
28%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
8
17%
9
28%
76-90

Пропущено

20
31
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
2
6%
16-30
6
30%
5
16%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
3
15%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0
Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба

Точный счет

2:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
5
10
4
12
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
6
8
1.5
3
12
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
19
11
16
14
1.5
8
22
5
25
2.5
4
26
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 30 18 6 6 46 - 20 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 30 15 8 7 48 - 24 53
3.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
4.
Фламенго
 29 14 8 7 43 - 34 50
5.
Гремио
 30 15 5 10 50 - 45 50
6.
Атлетико Паранаэнсе
 31 13 11 7 46 - 36 50
7.
Атлетико Минейро
 30 14 7 9 36 - 23 49
8.
Флуминенсе
 30 13 6 11 42 - 40 45
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Куяба
 30 11 7 12 31 - 32 40
11.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 30 10 8 12 35 - 38 38
13.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
14.
Коринтианс
 30 8 13 9 36 - 37 37
15.
Байя
 30 9 7 14 37 - 42 34
16.
Сантос
 30 9 7 14 34 - 54 34
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 30 6 5 19 34 - 64 23
20.
Америка Минейро
 30 4 7 19 36 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 16 11 3 2 30 - 9 36
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 7 3 5 25 - 19 24
11.
Атлетико Минейро
 15 7 3 5 18 - 13 24
12.
Коринтианс
 15 5 9 1 22 - 15 24
13.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
14.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 14 3 3 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
5.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 5 6 4 22 - 12 21
7.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Гремио
 15 4 3 8 20 - 31 15
10.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
13.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
14.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
15.
Сантос
 15 3 2 10 9 - 31 11
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 14 2 2 10 14 - 26 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 15 0 6 9 19 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 13 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 13
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
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    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Минейро Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Antonio Oliveira получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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