Тур: 30.
0:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЭмпереур Алан
44' Желтая карточкаAntonio Oliveira
45' Желтая карточкаМинейро Лукас
45' Желтая карточкаКуэста Виктор
50' Желтая карточкаДенилсон Невес
0:1
52' ГолПитта Исидро
78' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune II
90' Желтая карточкаRaniele
90'+7
Ход матча
28'
44'
45'
45'
50'
52'
0:1
80'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Перри
Лукас
34
Адриэлсон
6
Че
Че
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
29
Clayson
- Основной состав
-
12 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
39 JandersonНападающий
-
27 Вела КарлосНападающий
-
-
57 JP Galvao
-
-
32 Jacob Montes
-
Главный тренер: Lucio Flavio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 ClaysonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АллисонЗащитник
-
6 UendelЗащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
55 Calebe
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
0.91
1.09
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
82
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|0.57
|Сантос Жуниор
|5
|0.17
|Эдуардо Карлос II
|4
|0.13
|Виктор Жоао II
|3
|0.1
|Henrique Luis
|2
|0.07
|Зауэр Густаво
|2
|0.07
|Карлос Алберто Гомес де Жезус
|2
|0.07
|Коста Диего
|2
|0.07
|Энрике Луис III
|2
|0.07
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0.03
|Че Че
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Данило Барбоза
|1
|0.03
|Насименто Матеус
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Marlon Freitas
|0
|0
|Janderson
|0
|0
|Габриэл III
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
|Kayque
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|10 (2)
|0.33
|Clayson
|4 (1)
|0.13
|Питта Исидро
|3
|0.1
|Raniele
|3
|0.1
|Fernando Sobral
|2
|0.07
|Денилсон Невес
|1
|0.03
|Веллингтон Силва
|1
|0.03
|Marllon
|1
|0.03
|Эмпереур Алан
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Рикельме
|1
|0.03
|Matheusinho
|1
|0.03
|Matheus Alexandre
|1
|0.03
|Pablo Cepellini
|0
|0
|Кафу Жонатан
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|8
|0
|Марсал Фернандо
|6
|1
|Соарес Франсиско
|7
|0
|Эдуардо Карлос II
|6
|0
|Че Че
|6
|0
|Адриэлсон
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Ди Пласидо Леонель
|4
|0
|Виктор Жоао II
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Сампайо Филипе
|2
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Luis Geovanny Segovia
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Перри Лукас
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Matias Segovia
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Oliveira
|7
|1
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Raniele
|8
|0
|Денилсон Невес
|7
|0
|Marllon
|7
|0
|Филипе Аугусто
|4
|1
|Дейверсон Силва
|5
|0
|Fernando Sobral
|5
|0
|Минейро Лукас
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Pablo Cepellini
|3
|0
|Кафу Жонатан
|3
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Роналд
|2
|0
|Рикельме
|2
|0
|Uendel
|1
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Clayson
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Куяба
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
3
Ботафого Рио-де-Жанейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Куяба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
15
18
Ботафого Рио-де-Жанейро
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Куяба
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (6)
57% (17)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
11
9
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
30
13
13 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
6
20%
0
0%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
3
10%
3
23%
31-45
8
27%
3
23%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
4
13%
4
31%
76-90
Пропущено
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
1
11%
3
20%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
0
0%
1
5%
1-15
7
44%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
6
32%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
19%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Забито
46
32
21 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
6
13%
1
3%
1-15
11
24%
4
13%
16-30
4
9%
5
16%
31-45
9
20%
9
28%
46-60
8
17%
4
13%
61-75
8
17%
9
28%
76-90
Пропущено
20
31
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
1
5%
6
19%
1-15
4
20%
2
6%
16-30
6
30%
5
16%
31-45
5
25%
4
13%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
3
15%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Америка Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гойяс 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гуарани Асунсьон - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гуарани Асунсьон 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Патронато Парана 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0
Куяба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Куяба - Коринтианс 0:1 Куяба - Гойяс 1:1 Коритиба Парана - Куяба 0:3 Куяба - Крузейро 0:0
Куяба - Флуминенсе 3:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Куяба - Америка Минейро 2:2 Гремио - Куяба 2:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 2:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Куяба - Фламенго 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Куяба - Сан-Паулу 2:1 Форталеза Сеара - Куяба 0:1 Куяба - Байя 1:1 Куяба - Сантос 3:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Коринтианс - Куяба 1:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба
Точный счет
2:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
2:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
105
106
510
412
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
68
312
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
1911
1614
822
525
426
129
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|13 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10