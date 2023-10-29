  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 30.
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
7' Гол
Pablo I
1:1
10' Гол
Pablo Maia
18' Желтая карточка
Pablo Maia
24' Желтая карточка
Эрисон
55' Желтая карточка
Nathan Mendes
57' Желтая карточка
Hugo Moura
69' Желтая карточка
Лусиано Невес
90' Желтая карточка
Рафаэл Пирес
90'+8
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
28
Tomas
Cuello
14
Каноббио
Агустин
26
Erick2
17
Hugo
Moura
8
Витор
Буэно
10
Bruno
Zapelli
92
Pablo
I
23
Рафаэл
Пирес
45
Nathan
Mendes
4
Коста
Диего
28
Alan
Franco1
6
Welington
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
27
Wellington
Rato
10
Лусиано
Невес
11
Rodrigo
Nestor
49
Эрисон
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1
К
2:2
К
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
2:2
БСА
3:0
БСА
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
КС
0:0
СA
3:1
КС
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.13
0.82

Среднее время на гол

80
109

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.41
0.69

Среднее время на гол

63
130

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

1.27
0.76

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27

Среднее время на гол

70
118

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.35
Pablo I 8 0.26
Витор Буэно 4 (3) 0.13
Erick2 4 0.13
Christian Cardoso 4 0.13
Сантана Алекс 3 0.1
Каноббио Агустин 2 0.06
Bruno Zapelli 2 0.06
Виллиан Сикейра 2 0.06
Кака II 2 0.06
Madson II 1 0.03
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Lucas Esquivel 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 9 (2) 0.3
Лусиано Невес 6 (1) 0.2
Pablo Maia 4 0.13
David VI 2 0.07
Пауло Маркос 2 0.07
Michel Araujo 2 0.07
Пато Алешандре 2 0.07
Родригес Хамес 1 0.03
Rodrigo Nestor 1 0.03
Жуан Бланко 1 0.03
Alan Franco1 1 0.03
Лукас Моура 1 0.03
Невес Габриэль 1 0.03
Lucas Beraldo 1 0.03
Nathan Mendes 1 0.03
Alisson II 0 0
Wellington Rato 0 0
Caio Paulista 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Эрисон 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 9 0
Thiago Heleno 7 0
Сантана Алекс 5 1
Фернандиньо XII 5 1
Витор Буэно 6 0
Роке Витор 6 0
Erick2 5 0
Hugo Moura 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Роша Кайке 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Tomas Cuello 2 0
Кака II 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Педринью Роша 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 8 1
Рафинья XXI 6 1
Кальери Хонатан 6 0
Rodrigo Nestor 4 1
Коста Диего 5 0
Лусиано Невес 5 0
Невес Габриэль 5 0
Wellington Rato 5 0
Dorival Junior 3 1
David VI 4 0
Lucas Beraldo 4 0
Nathan Mendes 4 0
Caio Paulista 3 0
Alan Franco1 3 0
Rodrigo Huendra 3 0
Рафинья Марсио 2 0
Пауло Маркос 2 0
Welington 2 0
Alisson II 2 0
Michel Araujo 2 0
Patryck 2 0
Rai Ramos 2 0
Эрисон 2 0
Арболеда Роберт 0 1
Жуан Бланко 1 0
Рафаэл Пирес 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Жандрей 1 0
Luan5 1 0
Matheus Belem 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сан-Паулу
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
10
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сан-Паулу
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

15
25
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
Сан-Паулу
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
43% (13)
47% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

26
35

Голы по времени матча

Забито

29
10
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
7%
3
30%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
10
34%
2
20%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
31%
3
30%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
28%
4
19%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90

Забито

17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
7
41%
10
38%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
22%
4
31%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
23%
76-90

Забито

46
36
24 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
9%
3
8%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
14
30%
9
25%
31-45
3
7%
2
6%
46-60
3
7%
2
6%
61-75
16
35%
13
36%
76-90

Пропущено

36
34
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
9
25%
8
24%
1-15
6
17%
4
12%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
11
31%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
6 раз 40%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
9 раз 30%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
1.5
Больше Меньше
9
6
3
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
20
10
15
16
1.5
9
21
4
27
2.5
4
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 46 - 19 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 30 15 8 7 48 - 24 53
3.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
4.
Фламенго
 29 14 8 7 43 - 34 50
5.
Гремио
 30 15 5 10 50 - 45 50
6.
Атлетико Паранаэнсе
 31 13 11 7 46 - 36 50
7.
Атлетико Минейро
 30 14 7 9 36 - 23 49
8.
Флуминенсе
 30 13 6 11 42 - 40 45
9.
Форталеза Сеара
 28 12 6 10 33 - 29 42
10.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 29 10 8 11 32 - 34 38
12.
Куяба
 29 10 7 12 30 - 32 37
13.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
14.
Коринтианс
 29 8 12 9 35 - 36 36
15.
Байя
 30 9 7 14 37 - 42 34
16.
Сантос
 29 9 6 14 33 - 53 33
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 29 5 5 19 30 - 61 20
20.
Америка Минейро
 30 4 7 19 36 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 11 3 1 30 - 8 36
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Фламенго
 13 7 4 2 18 - 9 25
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 7 3 4 22 - 15 24
11.
Атлетико Минейро
 15 7 3 5 18 - 13 24
12.
Коринтианс
 14 5 8 1 21 - 14 23
13.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
14.
Байя
 14 6 4 4 23 - 15 22
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 14 3 3 8 14 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 5 6 4 22 - 12 21
6.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
7.
Куяба
 14 6 1 7 12 - 15 19
8.
Атлетико Паранаэнсе
 15 4 5 6 17 - 18 17
9.
Гремио
 15 4 3 8 20 - 31 15
10.
Форталеза Сеара
 14 4 2 8 10 - 16 14
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
13.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
14.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
15.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
16.
Сантос
 14 3 1 10 8 - 30 10
17.
Флуминенсе
 14 2 2 10 14 - 26 8
18.
Коритиба Парана
 15 2 2 11 16 - 39 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 15 0 6 9 19 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 13 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 13
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • 69'
    Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Алиссон уходит с поля. Мичел Араухо выходит вместо него
  • 57'
    Уго Моура получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Натан Мендес получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Эрисон получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Pablo Maia получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     