Тур: 30.
1:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолPablo I
1:1
10' ГолPablo Maia
18' Желтая карточкаPablo Maia
24' Желтая карточкаЭрисон
55' Желтая карточкаNathan Mendes
57' Желтая карточкаHugo Moura
69' Желтая карточкаЛусиано Невес
90' Желтая карточкаРафаэл Пирес
90'+8
Ход матча
7'
1:0
10'
1:1
18'
24'
55'
57'
69'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
17
Hugo
Moura
92
Pablo
I
23
Рафаэл
Пирес
28
Alan
Franco1
25
Alisson
II
29
Pablo
Maia
49
Эрисон
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloЗащитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
60 Ataide
-
-
87 Даниелзиньо
-
35 Romulo Cruz
-
54 Chiqueti
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
- Защитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 ЭрисонНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
-
-
22 David VI
-
34 Rai Ramos
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.3%
51.5%
18.2%
10 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.13
0.82
Среднее время на гол
80
109
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.41
0.69
Среднее время на гол
63
130
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
1.27
0.76
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
Среднее время на гол
70
118
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.35
|Pablo I
|8
|0.26
|Витор Буэно
|4 (3)
|0.13
|Erick2
|4
|0.13
|Christian Cardoso
|4
|0.13
|Сантана Алекс
|3
|0.1
|Каноббио Агустин
|2
|0.06
|Bruno Zapelli
|2
|0.06
|Виллиан Сикейра
|2
|0.06
|Кака II
|2
|0.06
|Madson II
|1
|0.03
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (2)
|0.3
|Лусиано Невес
|6 (1)
|0.2
|Pablo Maia
|4
|0.13
|David VI
|2
|0.07
|Пауло Маркос
|2
|0.07
|Michel Araujo
|2
|0.07
|Пато Алешандре
|2
|0.07
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|Rodrigo Nestor
|1
|0.03
|Жуан Бланко
|1
|0.03
|Alan Franco1
|1
|0.03
|Лукас Моура
|1
|0.03
|Невес Габриэль
|1
|0.03
|Lucas Beraldo
|1
|0.03
|Nathan Mendes
|1
|0.03
|Alisson II
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Эрисон
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|9
|0
|Thiago Heleno
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Витор Буэно
|6
|0
|Роке Витор
|6
|0
|Erick2
|5
|0
|Hugo Moura
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Tomas Cuello
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|8
|1
|Рафинья XXI
|6
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Rodrigo Nestor
|4
|1
|Коста Диего
|5
|0
|Лусиано Невес
|5
|0
|Невес Габриэль
|5
|0
|Wellington Rato
|5
|0
|Dorival Junior
|3
|1
|David VI
|4
|0
|Lucas Beraldo
|4
|0
|Nathan Mendes
|4
|0
|Caio Paulista
|3
|0
|Alan Franco1
|3
|0
|Rodrigo Huendra
|3
|0
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Пауло Маркос
|2
|0
|Welington
|2
|0
|Alisson II
|2
|0
|Michel Araujo
|2
|0
|Patryck
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Эрисон
|2
|0
|Арболеда Роберт
|0
|1
|Жуан Бланко
|1
|0
|Рафаэл Пирес
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Жандрей
|1
|0
|Luan5
|1
|0
|Matheus Belem
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сан-Паулу
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
11
10
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сан-Паулу
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
15
25
Атлетико Паранаэнсе
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
29% (9)
23% (7)
Сан-Паулу
14.3%
85.7%
3 победы 18 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
43% (13)
47% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
26
35
Голы по времени матча
Забито
29
10
16 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
2
7%
3
30%
1-15
4
14%
2
20%
16-30
10
34%
2
20%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
31%
3
30%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
5
28%
4
19%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
4
22%
5
24%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
4
22%
6
29%
76-90
Забито
17
26
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
7
41%
10
38%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
22%
4
31%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
7
39%
3
23%
76-90
Забито
46
36
24 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
4
9%
3
8%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
14
30%
9
25%
31-45
3
7%
2
6%
46-60
3
7%
2
6%
61-75
16
35%
13
36%
76-90
Пропущено
36
34
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
9
25%
8
24%
1-15
6
17%
4
12%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
2
6%
4
12%
61-75
11
31%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 5:0 Сан-Паулу - Гремио 3:0 Гойяс - Сан-Паулу 2:0 Васко да Гама - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Сан-Паулу - Коритиба Парана 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Америка Минейро - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Байя 0:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
9 раз 60%
0
6 раз 40%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
9 раз 30%
0:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
11 раз 35%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
96
313
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
2010
1516
921
427
426
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|13 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10