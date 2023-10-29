Тур: 30.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
44
Rubens
23
Guga3
4
Марлон
44
Браз
Давид
16
Diogo
VII
7
Андре
29
Тьяго
Сантос
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
38 ПедриньоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
4 МарлонЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
16 Diogo VIIЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
18 LeleНападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
55 Daniel XII
-
46 Lucas Justen
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Атлетико Минейро
Флуминенсе
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 6 побед
34 матча
38.2%
35.3%
26.5%
13 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
8 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
12 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
1.06
Среднее время на гол
57
84
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
1.71
1.09
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|11 (3)
|0.37
|Паулиньо Жозе
|11
|0.37
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.1
|Igor Gomes
|2
|0.07
|Hyoran
|2
|0.07
|Варгас Эдуардо
|1
|0.03
|Кардек Алан
|1
|0.03
|Лемос Маурисио
|1
|0.03
|Сарачо Федерико
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Педриньо II
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.23
|Vinicius Lima
|6
|0.2
|Ариас Джон
|5 (1)
|0.17
|Джон Кеннеди
|4
|0.13
|Гансо Пауло
|3
|0.1
|Keno
|2 (1)
|0.07
|Lele
|2
|0.07
|Мело Фелипе
|2
|0.07
|Нино III
|2
|0.07
|Guga3
|1
|0.03
|Samuel VII
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1
|0.03
|Diogo VII
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Нето Жоао
|1
|0.03
|Фернандес Леонардо
|1
|0.03
|Алан VI
|1
|0.03
|Gabriel Pirani
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|10
|1
|Саравия Ренсо
|8
|1
|Отавио II
|8
|0
|Халк Живанилдо
|7
|0
|Павон Кристиан
|7
|0
|Батталья Родриго
|6
|0
|Жемерсон де Жесус
|6
|0
|Сарачо Федерико
|6
|0
|Эверсон
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Hyoran
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Rubens
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|10
|1
|Fernando Diniz
|7
|2
|Мело Фелипе
|8
|1
|Джон Кеннеди
|8
|0
|Samuel VII
|7
|0
|Кано Херман
|6
|0
|Vinicius Lima
|6
|0
|Тьяго Сантос
|4
|1
|Ариас Джон
|4
|1
|Нино III
|4
|1
|Марлон
|5
|0
|Keno
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|1
|Lele
|2
|1
|Марсело Виера
|3
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Джованни
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фернандес Леонардо
|1
|0
|Jony Gonzalez
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Daniel XII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
|Pedro Rangel
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Флуминенсе
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
9
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Флуминенсе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
16
29
Атлетико Минейро
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Флуминенсе
13%
87%
3 победы 20 поражений
Первый тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
31% (9)
55% (16)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
24
38
Голы по времени матча
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
4
24%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
2
12%
6
43%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
12
24
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
17%
1
4%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
2
17%
3
13%
61-75
4
33%
7
29%
29%
76-90
Забито
17
29
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
4
24%
3
10%
1-15
1
6%
4
14%
16-30
2
12%
5
17%
31-45
1
6%
9
31%
46-60
3
18%
4
14%
61-75
6
35%
4
14%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
27%
4
31%
1-15
1
9%
4
31%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
34
43
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
8
24%
4
9%
1-15
3
9%
5
12%
16-30
6
18%
7
16%
31-45
3
9%
15
35%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
10
29%
29%
6
14%
76-90
Пропущено
23
37
10 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
5
22%
5
14%
1-15
1
4%
10
27%
16-30
4
17%
4
11%
31-45
4
17%
6
16%
46-60
3
13%
4
11%
61-75
6
26%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 1:2
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Куяба 1:0 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Гойяс 5:3 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 3:3 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 1:2 Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
5 раз 38%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
7 раз 24%
4
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
8 раз 28%
1
6 раз 21%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
142
410
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
76
69
67
114
112
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
218
1019
1514
128
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|46 - 19
|60
|2.
|30
|15
|8
|7
|48 - 24
|53
|3.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|4.
|29
|14
|8
|7
|43 - 34
|50
|5.
|30
|15
|5
|10
|50 - 45
|50
|6.
|30
|13
|10
|7
|45 - 35
|49
|7.
|0:0
|30
|13
|8
|9
|34 - 23
|47
|8.
|0:0
|30
|13
|7
|10
|42 - 38
|46
|9.
|28
|12
|6
|10
|33 - 29
|42
|10.
|29
|10
|8
|11
|34 - 34
|38
|11.
|29
|10
|8
|11
|32 - 34
|38
|12.
|29
|10
|7
|12
|30 - 32
|37
|13.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|14.
|29
|8
|12
|9
|35 - 36
|36
|15.
|30
|9
|7
|14
|37 - 42
|34
|16.
|29
|9
|6
|14
|33 - 53
|33
|17.
|29
|7
|10
|12
|31 - 43
|31
|18.
|29
|8
|6
|15
|29 - 41
|30
|19.
|29
|5
|5
|19
|30 - 61
|20
|20.
|30
|4
|7
|19
|36 - 64
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|2.
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|6.
|15
|9
|5
|1
|28 - 17
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|13
|7
|4
|2
|18 - 9
|25
|10.
|14
|7
|3
|4
|22 - 15
|24
|11.
|14
|5
|8
|1
|21 - 14
|23
|12.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|13.
|14
|6
|4
|4
|23 - 15
|22
|14.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 13
|22
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|17.
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|14
|3
|3
|8
|14 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|5.
|15
|5
|6
|4
|22 - 12
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|7.
|14
|6
|1
|7
|12 - 15
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|17 - 18
|17
|9.
|15
|4
|3
|8
|20 - 31
|15
|10.
|14
|4
|2
|8
|10 - 16
|14
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|15.
|14
|3
|1
|10
|8 - 30
|10
|16.
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|17.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|14 - 24
|9
|18.
|15
|2
|2
|11
|16 - 39
|8
|19.
|14
|0
|6
|8
|8 - 21
|6
|20.
|15
|0
|6
|9
|19 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|11 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 13
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10