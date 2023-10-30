  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 28.
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
4' Гол
Энгблум Понтус
31' Желтая карточка
Карстрем Йеспер
38' Желтая карточка
Полсон Дэниел
90'+6
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Kojo
Peprah
Oppeng
12
Ludvig
Svanberg
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
44
Стоянович-Фредин
Оливер
13
Пичках
Пайя
11
Карстрем
Йеспер
20
Дурмаз
Элиас
21
Энгблум
Понтус
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
8
Муянич
Амел
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
10
Беркрот
Никлас
26
Силисуфай
Эди
17
Дальквист
Хампус
Сундсвалль
4-4-2
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Сундсвалль
Эргрюте

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
4:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
1

Среднее время на гол

450
90

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пичках Пайя 6 0.21
Андерссон Эрик 5 (1) 0.17
Энгблум Понтус 5 0.17
Бенгтссон Йохан 4 0.14
Симба Мунга 3 0.1
Бурман Маркус 3 0.1
Карстрем Йеспер 3 0.1
Лундстрём Роберт 2 0.07
Халлениус Линус 2 0.07
Блумквист Александр 2 0.07
Стенсхаген Теодор 1 0.03
Дурмаз Элиас 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.21
Силисуфай Эди 4 0.14
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.11
Тагессон Линус 3 0.11
Дальквист Исак 2 0.07
Hady Saleh Karim 2 0.07
Муянич Амел 2 0.07
Азулай Джонатан 2 (2) 0.07
Дальстрём Виллиам 1 0.04
Дротт Джонатан 1 0.04
Полсон Дэниел 1 0.04
Erion Sadiku 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Свенссон Уильям 1 0.04
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пичках Пайя 8 0
Лундстрём Роберт 7 0
Андерссон Эрик 6 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Блумквист Александр 3 0
Стенсхаген Теодор 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Дурмаз Элиас 2 0
Бурман Маркус 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Йонссон Оскар 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Ludvig Svanberg 1 0
Форсберг Лукас 1 0
Alexander Larsson 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 9 0
Erion Sadiku 8 0
Хольмен Кевин 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Полсон Дэниел 5 0
Тагессон Линус 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Свенссон Уильям 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Эргрюте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
4
Сундсвалль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Эргрюте
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

15
16
Сундсвалль
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Эргрюте
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

18
17

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
3
25%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
7
35%
1
8%
61-75
2
10%
2
17%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
5
25%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
5
19%
5
25%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
8
42%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Пропущено

26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
8
31%
4
16%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
3
12%
4
16%
76-90

Забито

37
31
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
4
13%
16-30
2
5%
10
32%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
12
32%
3
10%
61-75
6
16%
5
16%
76-90

Пропущено

52
45
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
3
6%
8
18%
1-15
12
23%
5
11%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
12
23%
8
18%
46-60
11
21%
6
13%
61-75
8
15%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Эргрюте

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
6
8
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
2
12
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
19
9
12
17
1.5
8
20
4
25
2.5
3
25
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 28 19 6 3 48 - 21 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Утсиктенс
 28 15 6 7 49 - 31 51
4.
Эстер
 29 15 6 8 55 - 36 51
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 28 9 12 7 41 - 37 39
7.
Браге
 28 11 5 12 35 - 40 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 28 9 8 11 35 - 44 35
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
12.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
13.
Хельсинборг
 28 7 9 12 30 - 36 30
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
16.
Эргрюте
 28 6 8 14 30 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 14 9 3 2 32 - 13 30
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 14 6 6 2 27 - 20 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
14.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 14 2 5 7 13 - 21 11
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Браге
 14 2 3 9 8 - 24 9
15.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 18 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Сковде АИК Видьеског Исак 9
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Где смотреть матч Сундсвалль 1:0 Эргрюте онлайн

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