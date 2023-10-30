Тур: 28.
1:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЭнгблум Понтус
31' Желтая карточкаКарстрем Йеспер
38' Желтая карточкаПолсон Дэниел
90'+6
Ход матча
4'
1:0
31'
38'
13
Пичках
Пайя
20
Дурмаз
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дурмаз ЭлиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Jakob Jager
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Сундсвалль
Эргрюте
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.2
1
Среднее время на гол
450
90
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
101
Бомбардиры внутри турнира
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пичках Пайя
|6
|0.21
|Андерссон Эрик
|5 (1)
|0.17
|Энгблум Понтус
|5
|0.17
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.14
|Симба Мунга
|3
|0.1
|Бурман Маркус
|3
|0.1
|Карстрем Йеспер
|3
|0.1
|Лундстрём Роберт
|2
|0.07
|Халлениус Линус
|2
|0.07
|Блумквист Александр
|2
|0.07
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.03
|Дурмаз Элиас
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.21
|Силисуфай Эди
|4
|0.14
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.11
|Тагессон Линус
|3
|0.11
|Дальквист Исак
|2
|0.07
|Hady Saleh Karim
|2
|0.07
|Муянич Амел
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Свенссон Уильям
|1
|0.04
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пичках Пайя
|8
|0
|Лундстрём Роберт
|7
|0
|Андерссон Эрик
|6
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Блумквист Александр
|3
|0
|Стенсхаген Теодор
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Дурмаз Элиас
|2
|0
|Бурман Маркус
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Йонссон Оскар
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Ludvig Svanberg
|1
|0
|Форсберг Лукас
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|9
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|5
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Свенссон Уильям
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Результаты матчей
Сундсвалль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Эргрюте
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
4
Сундсвалль
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Эргрюте
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
15
16
Сундсвалль
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
17% (5)
38% (11)
Эргрюте
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
18
17
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
1
5%
3
25%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
25%
3
25%
46-60
7
35%
1
8%
61-75
2
10%
2
17%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
4%
5
25%
1-15
6
23%
2
10%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
4
15%
4
20%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
5
19%
5
25%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 17
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
2
12%
8
42%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
5
29%
29%
2
11%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Пропущено
26
25
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
8%
3
12%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
3
12%
6
24%
31-45
8
31%
4
16%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
3
12%
4
16%
76-90
Забито
37
31
13 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
4
13%
16-30
2
5%
10
32%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
12
32%
3
10%
61-75
6
16%
5
16%
76-90
Пропущено
52
45
21 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
3
6%
8
18%
1-15
12
23%
5
11%
16-30
6
12%
9
20%
31-45
12
23%
8
18%
46-60
11
21%
6
13%
61-75
8
15%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эребру - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Браге 1:2 Ландскруна - Сундсвалль 2:2 Сундсвалль - Гефле 2:2
Вестерос - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Йёнчёпинг 3:2 Стоксунд - Сундсвалль 0:2 Сковде АИК - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Треллеборг 1:1 ГАИС - Сундсвалль 3:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1 Эргрюте - ГАИС 1:4
Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 ГАИС - Эргрюте 0:1
Результаты матчей
Сундсвалль
Эргрюте
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сундсвалль
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
78
68
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
59
212
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
199
1217
820
425
325
128
- — Выход в Аллсвенскан
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|18 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Сковде АИК
|Видьеског Исак
|9