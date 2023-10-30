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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 17655
Хаммарбю
2:2
Конец матча
Сириус
0'
11' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
23' Желтая карточка
Deniz Gul
1:0
40' Гол
Бесара Нахир
2:0
60' Гол
Джуканович Виктор
2:1
90' Гол
Алсанати Андре
2:2
90' Гол
Кастегрен Хенрик
90' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
90'+7

Ход матча

11'
Куртулус Эдвин
 
23'
Deniz Gul
 
40'
Бесара Нахир
1:0
60'
Джуканович Виктор
(Маркус Карлссон)
2:0
61'
 
Перссон Хоаким
Сьогрелл Херман
67'
Фенгер Мадс
Куртулус Эдвин
 
67'
Край Антон
Marc Llinares
 
74'
Миккельсен Эугуст
Джуканович Виктор
 
74'
Marcus Rafferty
Alper Demirol
 
74'
 
Aron Bjarnason I
Malcolm Jeng
74'
 
Викман Адам
Де Кампс Юри
86'
Налич Ади
Маджед Монтадер
 
86'
 
Алсанати Андре
Вельчерлинг-Перссон Якоб
90'
2:1
Алсанати Андре
90'
2:2
Кастегрен Хенрик
(Хейер Мелкер)
90'
 
Вельчерлинг-Перссон Якоб

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
2
Marc
Llinares
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
33
Хаммар
Фредрик
38
Маджед
Монтадер
46
Deniz
Gul
7
Джуканович
Виктор
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
5
Карлссон
Тобиас
III
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
6
Де
Кампс
Юри
8
Стенссон
Даниэль
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
16
Сьогрелл
Херман
9
Wessam
Abou
Ali
Хаммарбю
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Хаммарбю
Сириус

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

21 матч

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
А
1:2
ТМК
4:1
А
1:1
А
0:3
ТМК
1:3
А
0:1
ТМК
3:1
А
3:2
А
3:1
А
0:0
А
1:3
А
2:0
А
1:1
ТМК
2:1
А
3:1
А
3:3
А
1:1
С
4:1
С
2:1
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

2.45
1.7

Среднее время на гол

36
52

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.09

Среднее время на гол

75
82

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
65

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 10 0.36
Бесара Нахир 8 (3) 0.29
Jusef Erabi 7 0.25
Налич Ади 4 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.07
Садику Лорет 1 0.04
Маркус Карлссон 1 0.04
Хаммар Фредрик 1 0.04
Нильссон Джоэл 1 0.04
Миккельсен Эугуст 1 0.04
Маджед Монтадер 1 0.04
Nathaniel Adjei 1 0.04
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 9 (2) 0.32
Перссон Хоаким 7 0.25
Wessam Abou Ali 7 0.25
Хейер Мелкер 4 0.14
Алсанати Андре 3 0.11
Стенссон Даниэль 2 0.07
Aron Bjarnason I 2 0.07
Роше Джейми 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.04
Видгрен Деннис 1 0.04
Карлссон Тобиас III 1 0.04
Матисен Маркус 1 0.04
Кастегрен Хенрик 1 0.04
Силисуфай Эди 1 0.04
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 7 1
Куртулус Эдвин 6 1
Хаммар Фредрик 7 0
Nathaniel Adjei 3 1
Бесара Нахир 3 0
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Маркус Карлссон 2 0
Фенгер Мадс 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Налич Ади 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Alper Demirol 1 0
Deniz Gul 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 8 1
Вельчерлинг-Перссон Якоб 5 0
Де Кампс Юри 3 0
Видгрен Деннис 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Мэтьюз Ташрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сириус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
9
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

9
18
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Сириус
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
20

Упущенные победы

15
27

Голы по времени матча

Забито

27
16
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
7%
1
6%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
8
30%
30%
4
25%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
22%
6
38%
76-90

Пропущено

19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
9
47%
0
0%
76-90

Забито

12
27
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
25%
10
37%
31-45
4
33%
3
11%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
2
17%
6
22%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
28%
6
24%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
4
22%
5
20%
76-90

Забито

39
43
13 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
5%
3
7%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
9
23%
12
28%
31-45
12
31%
7
16%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
8
21%
12
28%
76-90

Пропущено

37
44
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
3
8%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
7
19%
11
25%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
5
14%
7
16%
61-75
13
35%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
Сириус
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2
Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0

Результаты матчей

Хаммарбю
Сириус

Точный счет

2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
7
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
8
6
4
10
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
22
6
13
15
1.5
13
15
5
23
2.5
6
22
2
26
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 28 20 3 5 57 - 23 63
2.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 28 14 2 12 36 - 31 44
6.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
7.
Хаммарбю
 28 11 9 8 39 - 37 42
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 28 10 6 12 45 - 42 36
11.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
12.
Хальмстад
 28 8 8 12 25 - 42 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Г О О О О Л - Джуканович Виктор бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Marti Cifuentes получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Г О О О О Л - Бесара Нахир бьет в цель!
    • 26'
      ГОООООЛ Хаммарбю забивает
    • 23'
      Deniz Guel получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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