Тур: 28. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 17655
0'
11' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
23' Желтая карточкаDeniz Gul
1:0
40' ГолБесара Нахир
2:0
60' ГолДжуканович Виктор
2:1
90' ГолАлсанати Андре
2:2
90' ГолКастегрен Хенрик
90' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
90'+7
Ход матча
11'
23'
40'
1:0
60'
90'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
20
Бесара
Нахир
46
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Deniz GulНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Oli Omarsson
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Хаммарбю
Сириус
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
21 матч
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
2.45
1.7
Среднее время на гол
36
52
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.2
1.09
Среднее время на гол
75
82
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.86
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
65
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|10
|0.36
|Бесара Нахир
|8 (3)
|0.29
|Jusef Erabi
|7
|0.25
|Налич Ади
|4
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.07
|Садику Лорет
|1
|0.04
|Маркус Карлссон
|1
|0.04
|Хаммар Фредрик
|1
|0.04
|Нильссон Джоэл
|1
|0.04
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.04
|Маджед Монтадер
|1
|0.04
|Nathaniel Adjei
|1
|0.04
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|9 (2)
|0.32
|Перссон Хоаким
|7
|0.25
|Wessam Abou Ali
|7
|0.25
|Хейер Мелкер
|4
|0.14
|Алсанати Андре
|3
|0.11
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Aron Bjarnason I
|2
|0.07
|Роше Джейми
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|1
|0.04
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.04
|Матисен Маркус
|1
|0.04
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|Силисуфай Эди
|1
|0.04
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|7
|1
|Куртулус Эдвин
|6
|1
|Хаммар Фредрик
|7
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Бесара Нахир
|3
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Маркус Карлссон
|2
|0
|Фенгер Мадс
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|8
|1
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|5
|0
|Де Кампс Юри
|3
|0
|Видгрен Деннис
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сириус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
9
Хаммарбю
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
9
18
Хаммарбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
50% (14)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Сириус
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
15
27
Голы по времени матча
Забито
27
16
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
7%
1
6%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
8
30%
30%
4
25%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
22%
6
38%
76-90
Пропущено
19
19
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
0
0%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
9
47%
0
0%
76-90
Забито
12
27
3 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
21 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
25%
10
37%
31-45
4
33%
3
11%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
2
17%
6
22%
76-90
Пропущено
18
25
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
17%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
5
28%
6
24%
31-45
4
22%
4
16%
46-60
1
6%
5
20%
61-75
4
22%
5
20%
76-90
Забито
39
43
13 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
9 Не забивали 6
2
5%
3
7%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
9
23%
12
28%
31-45
12
31%
7
16%
46-60
6
15%
2
5%
61-75
8
21%
12
28%
76-90
Пропущено
37
44
14 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
3
8%
6
14%
1-15
4
11%
6
14%
16-30
7
19%
11
25%
31-45
5
14%
9
20%
46-60
5
14%
7
16%
61-75
13
35%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хаммарбю - Гётеборг 1:1
Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Хаммарбю - Броммапойкарна 2:1
Сириус
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2
Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0
Результаты матчей
Хаммарбю
Сириус
Точный счет
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
7
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
86
410
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
410
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
1315
1315
523
622
226
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9