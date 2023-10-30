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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 17228
Гётеборг
1:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
16' Желтая карточка
Тордарсон Колбейнн
0:1
32' Гол
Фрик Пер
58' Желтая карточка
Карлен Адам
64' Желтая карточка
Michael Baidoo
64' Желтая карточка
Хульт Никлас
74' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
75' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
1:1
76' Гол в свои ворота
Хольмен Себастьян
1:2
83' Гол
Бернхардссон Александер
83' Желтая карточка
Хедлунд Симон
90' Желтая карточка
Hussein Carneil
90' Желтая карточка
Jalal Abdulai
90'+8
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
17
Вендт
Оскар
23
Тордарсон
Колбейнн
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
29
Thomas
Santos
14
Норлин
Густаф
19
Муколли
Арбнор
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
15
Хедлунд
Симон
Гётеборг
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Эльфсборг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

А
1:1
А
1:3
А
3:1
К
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Голы

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

2
0.61

Среднее время на гол

45
147

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.22
1.07

Среднее время на гол

73
84

Всего голов

52
27

Голов в среднем за матч

1.58
0.82

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
110

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 (1) 0.25
Муколли Арбнор 6 (2) 0.21
Ольссон Себастьян 4 0.14
Карлен Адам 3 0.11
Саломонссон Эмиль 2 0.07
Норлин Густаф 2 (1) 0.07
Thomas Santos 1 0.04
Хаген Элиас 1 0.04
Вендт Оскар 1 0.04
Свенссон Густаф 1 0.04
Хауснер Себастиан 1 0.04
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оккельс Йеппе 11 (2) 0.39
Ондрейка Якоб 7 0.25
Гудьонсен Свейнн 7 0.25
Бернхардссон Александер 6 0.21
Michael Baidoo 5 (1) 0.18
Ларссон Йохан 4 0.14
Фрик Пер 3 0.11
Jalal Abdulai 2 0.07
Лагербильке Густав 2 0.07
Касем Ахмед 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Хедлунд Симон 1 0.04
Emmanuel Boateng2 1 0.04
Седерберг Ноа 1 0.04
Лав Джек Купер 1 0.04
Рёмер Андре 1 0.04
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 7 0
Свенссон Густаф 5 0
Тордарсон Колбейнн 5 0
Трондсен Андерс 1 2
Эрикссон Себастьян 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Норлин Густаф 2 0
Сельмани Астрит 2 0
Hussein Carneil 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Вендт Оскар 1 0
Саломонссон Эмиль 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Lucas Kahed 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Salaou Hachimou 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 6 0
Jalal Abdulai 4 1
Хульт Никлас 5 0
Хольмен Себастьян 5 0
Рёмер Андре 4 0
Лагербильке Густав 4 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Седерберг Ноа 3 0
Касем Ахмед 3 0
Фрик Пер 2 0
Оккельс Йеппе 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Ондрейка Якоб 2 0
Вальдимарссон Хакон-Рабн 0 1
Ларссон Йохан 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Томасен Йенс 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Besfort Zeneli 1 0
Timothy Noor Ouma 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

5
1
Гётеборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Эльфсборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

10
31
Гётеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Эльфсборг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
10%
3
13%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
8
33%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
4
33%
3
23%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Забито

12
32
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
3
25%
4
13%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
7
22%
31-45
0
0%
10
31%
46-60
2
17%
5
16%
61-75
3
25%
3
9%
76-90

Пропущено

21
10
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
5
50%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
8
38%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
4
19%
1
10%
76-90

Забито

32
56
16 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
5
16%
7
13%
1-15
5
16%
8
14%
16-30
6
19%
9
16%
31-45
2
6%
13
23%
46-60
5
16%
8
14%
61-75
9
28%
11
20%
76-90

Пропущено

33
23
10 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
2
6%
0
0%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
5
15%
6
26%
31-45
12
36%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
7
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0

Результаты матчей

Гётеборг
Эльфсборг

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
9
5
2
12
2.5
5
9
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
23
5
7
21
1.5
17
11
2
26
2.5
9
19
2
26
3.5
5
23
1
27
4.5
2
26
1
27
5.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 28 20 3 5 57 - 23 63
2.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 28 14 2 12 36 - 31 44
6.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
7.
Хаммарбю
 28 11 9 8 39 - 37 42
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 28 10 6 12 45 - 42 36
11.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
12.
Хальмстад
 28 8 8 12 25 - 42 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
10.
Вернаму
 14 6 1 7 13 - 13 19
11.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
11.
Хаммарбю
 14 3 5 6 12 - 18 14
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Хедлунд Симон сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
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