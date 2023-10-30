Тур: 28. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17228
0'
16' Желтая карточкаТордарсон Колбейнн
0:1
32' ГолФрик Пер
58' Желтая карточкаКарлен Адам
64' Желтая карточкаMichael Baidoo
64' Желтая карточкаХульт Никлас
74' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
75' Желтая карточкаХольмен Себастьян
1:1
76' Гол в свои воротаХольмен Себастьян
1:2
83' ГолБернхардссон Александер
83' Желтая карточкаХедлунд Симон
90' Желтая карточкаHussein Carneil
90' Желтая карточкаJalal Abdulai
90'+8
Ход матча
32'
0:1
58'
64'
64'
74'
76'
83'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 26
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Vilmer Tyren
-
-
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Гётеборг
Эльфсборг
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
6 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
2
0.61
Среднее время на гол
45
147
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.22
1.07
Среднее время на гол
73
84
Всего голов
52
27
Голов в среднем за матч
1.58
0.82
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
110
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7 (1)
|0.25
|Муколли Арбнор
|6 (2)
|0.21
|Ольссон Себастьян
|4
|0.14
|Карлен Адам
|3
|0.11
|Саломонссон Эмиль
|2
|0.07
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.07
|Thomas Santos
|1
|0.04
|Хаген Элиас
|1
|0.04
|Вендт Оскар
|1
|0.04
|Свенссон Густаф
|1
|0.04
|Хауснер Себастиан
|1
|0.04
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оккельс Йеппе
|11 (2)
|0.39
|Ондрейка Якоб
|7
|0.25
|Гудьонсен Свейнн
|7
|0.25
|Бернхардссон Александер
|6
|0.21
|Michael Baidoo
|5 (1)
|0.18
|Ларссон Йохан
|4
|0.14
|Фрик Пер
|3
|0.11
|Jalal Abdulai
|2
|0.07
|Лагербильке Густав
|2
|0.07
|Касем Ахмед
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Хедлунд Симон
|1
|0.04
|Emmanuel Boateng2
|1
|0.04
|Седерберг Ноа
|1
|0.04
|Лав Джек Купер
|1
|0.04
|Рёмер Андре
|1
|0.04
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|7
|0
|Свенссон Густаф
|5
|0
|Тордарсон Колбейнн
|5
|0
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Эрикссон Себастьян
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сельмани Астрит
|2
|0
|Hussein Carneil
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Саломонссон Эмиль
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Lucas Kahed
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Salaou Hachimou
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|6
|0
|Jalal Abdulai
|4
|1
|Хульт Никлас
|5
|0
|Хольмен Себастьян
|5
|0
|Рёмер Андре
|4
|0
|Лагербильке Густав
|4
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Седерберг Ноа
|3
|0
|Касем Ахмед
|3
|0
|Фрик Пер
|2
|0
|Оккельс Йеппе
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Вальдимарссон Хакон-Рабн
|0
|1
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
|Timothy Noor Ouma
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Эльфсборг
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
5
1
Гётеборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Эльфсборг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
10
31
Гётеборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Эльфсборг
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
2
10%
3
13%
1-15
3
15%
5
21%
16-30
4
20%
2
8%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
6
30%
8
33%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
4
33%
3
23%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
3
23%
76-90
Забито
12
32
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
3
25%
4
13%
1-15
2
17%
3
9%
16-30
2
17%
7
22%
31-45
0
0%
10
31%
46-60
2
17%
5
16%
61-75
3
25%
3
9%
76-90
Пропущено
21
10
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
5
50%
16-30
3
14%
1
10%
31-45
8
38%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
4
19%
1
10%
76-90
Забито
32
56
16 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 19
11 Не забивали 4
5
16%
7
13%
1-15
5
16%
8
14%
16-30
6
19%
9
16%
31-45
2
6%
13
23%
46-60
5
16%
8
14%
61-75
9
28%
11
20%
76-90
Пропущено
33
23
10 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
2
6%
0
0%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
5
15%
6
26%
31-45
12
36%
3
13%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
7
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1 Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Гётеборг 0:1
Гётеборг - Броммапойкарна 1:0 Мальмё - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Хеккен 4:2 ИК Зенит - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Гётеборг 1:2 Гётеборг - Юргорден 2:1 ИФК Норрчепинг - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Кальмар 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1 Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1
Эльфсборг
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - АИК 3:0 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Варберг БоИС 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:1
Эльфсборг - Кальмар 0:3 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лундс ФФ - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Хеккен - Эльфсборг 3:1 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1 АИК - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Юргорден 1:1 Эльфсборг - Мальмё 3:0
Результаты матчей
Гётеборг
Эльфсборг
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:4
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
5 раз 18%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
95
212
59
212
212
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
113
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
235
721
1711
226
919
226
523
127
226
127
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9