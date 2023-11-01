Тур: 4. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
5:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолМарчелли Нино
1:1
8' ГолВан Кессел Гино
13' Желтая карточкаMatus Marcin
2:1
16' ГолЧаврич Александр
3:1
23' ГолМарчелли Нино
4:1
31' Гол в свои воротаМарьянович Саша
5:1
80' ГолЧаврич Александр
90'+2
Ход матча
3'
1:0
8'
1:1
13'
16'
2:1
23'
3:1
31'
4:1
80'
5:1
82
Борян
Милан
36
Ловат
Лукас
24
Толич
Марко
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Мендеш ПапуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Слован Братислава
Михаловце
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
40
20
Голов в среднем за матч
3.33
1.82
Среднее время на гол
27
49
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.58
Среднее время на гол
99
154
Всего голов
50
27
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
41
76
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|6 (1)
|0.5
|Барсегян Тигран
|5
|0.42
|Стрелец Давид
|4
|0.33
|Толич Марко
|3
|0.25
|Марчелли Нино
|3
|0.25
|Куцка Юрай
|1
|0.08
|Пощек Лукаш
|1
|0.08
|Ловат Лукас
|1
|0.08
|Кашия Гурам
|1
|0.08
|Змрхаль Яромир
|1
|0.08
|Абубакари Малик
|1
|0.08
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|2
|0.17
|Issa Adekunle
|2
|0.17
|Марьянович Саша
|1
|0.08
|Daniel Pavuk
|1
|0.08
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашия Гурам
|3
|0
|Барсегян Тигран
|3
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Polydefkis Volanakis
|2
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Ван Кессел Гино
|1
|0
|Ержабек Михал
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
9
1
Слован Братислава
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Михаловце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
17
6
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
24%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
3
25%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
27
12
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
3
11%
4
33%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
4
15%
1
8%
76-90
Пропущено
12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
5
19%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1
Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0
Результаты матчей
Слован Братислава
Михаловце
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
102
210
48
111
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (3)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (5)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 5
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5