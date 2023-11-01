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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Слован Братислава
5:1
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
3' Гол
Марчелли Нино
1:1
8' Гол
Ван Кессел Гино
13' Желтая карточка
Matus Marcin
2:1
16' Гол
Чаврич Александр
3:1
23' Гол
Марчелли Нино
4:1
31' Гол в свои ворота
Марьянович Саша
5:1
80' Гол
Чаврич Александр
90'+2
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
88
Саввидис
Кириакос
20
Канкава
Джаба
24
Толич
Марко
13
Стрелец
Давид
77
Чаврич
Александр
18
Марчелли
Нино
1
Сараз
Беньямин
15
Марьянович
Саша
18
Ержабек
Михал
5
Polydefkis
Volanakis
2
Lukas
Simko
12
Franck
Bahi
51
Stanislav
Danko
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
93
Ван
Кессел
Гино
Слован Братислава
4-3-3
Михаловце
5-3-2

История личных встреч

Слован Братислава
Михаловце

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
4:2
С
1:2
С
3:1
С
0:2
С
5:0
С
4:0
С
0:1
С
3:0
С
3:3
С
4:1
С
6:0
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
1:3
К
1:0
К
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
1:2

Голы

Всего голов

40
20

Голов в среднем за матч

3.33
1.82

Среднее время на гол

27
49

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.58

Среднее время на гол

99
154

Всего голов

50
27

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

41
76

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 6 (1) 0.5
Барсегян Тигран 5 0.42
Стрелец Давид 4 0.33
Толич Марко 3 0.25
Марчелли Нино 3 0.25
Куцка Юрай 1 0.08
Пощек Лукаш 1 0.08
Ловат Лукас 1 0.08
Кашия Гурам 1 0.08
Змрхаль Яромир 1 0.08
Абубакари Малик 1 0.08
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 4 (1) 0.33
Ван Кессел Гино 2 0.17
Issa Adekunle 2 0.17
Марьянович Саша 1 0.08
Daniel Pavuk 1 0.08
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашия Гурам 3 0
Барсегян Тигран 3 0
Байрич Кенан 2 0
Ловат Лукас 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Matus Marcin 2 0
Polydefkis Volanakis 2 0
Беднар Мартин 1 0
Ван Кессел Гино 1 0
Ержабек Михал 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Слован Братислава
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Михаловце
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

9
1
Слован Братислава
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Михаловце
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

17
6
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
24%
1
17%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
50%
3
25%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
21%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

27
12
13 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
2
17%
16-30
3
11%
4
33%
31-45
6
22%
2
17%
46-60
4
15%
2
17%
61-75
4
15%
1
8%
76-90

Пропущено

12
26
5 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
25%
5
19%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
2
17%
2
8%
46-60
2
17%
2
8%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3
Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Скалица - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Слован Братислава - Зриньски 2:2 Кошице - Слован Братислава 0:0
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1
Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0

Результаты матчей

Слован Братислава
Михаловце

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
1
5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
10
2
1.5
2
10
4
8
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 9 2 1 28 - 11 29
2.
Жилина
 12 8 1 3 30 - 18 25
3.
Железярне Подбрезова
 12 7 2 3 31 - 17 23
4.
Тренчин
 12 7 2 3 21 - 15 23
5.
Спартак Трнава
 12 6 3 3 20 - 15 21
6.
ДАК
 12 6 2 4 19 - 16 20
7.
Дукла Банска-Бистрица
 12 5 4 3 23 - 18 19
8.
Скалица
 12 4 2 6 12 - 14 14
9.
Ружомберок
 12 3 4 5 12 - 21 13
10.
Кошице
 12 2 1 9 10 - 29 7
11.
Михаловце
 12 0 4 8 10 - 28 4
12.
Злате Моравце
 12 0 3 9 7 - 21 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
2.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
3.
Жилина
 6 5 0 1 22 - 13 15
4.
Тренчин
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
6.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
7.
Скалица
 6 3 1 2 6 - 4 10
8.
Спартак Трнава
 6 2 1 3 9 - 8 7
9.
Дукла Банска-Бистрица
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Кошице
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
12.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
3.
Слован Братислава
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
5.
Тренчин
 6 3 1 2 11 - 11 10
6.
ДАК
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Железярне Подбрезова
 5 2 0 3 13 - 10 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Ружомберок
 5 0 2 3 5 - 15 2
11.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (3)
Жилина Дурис Давид 8 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (3)
Слован Братислава Чаврич Александр 6 (1)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 5
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Марьянович Саша уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 23'
    Г О О О О Л - Марчелли Нино бьет в цель!
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