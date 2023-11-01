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  4. Кубок 2023-2024
Дженоа
1:1
В ожидании доп. времени
Реджана
0'
18' Желтая карточка
Маттурро Алан
0:1
37' Гол
Muhamed Varela Djamanca
50' Желтая карточка
Нарди Филиппо
1:1
53' Гол
Хапс Ридгесиано
59' Желтая карточка
Френдруп Мортен

Ход матча

18'
Маттурро Алан
 
37'
0:1
Muhamed Varela Djamanca
(Нарди Филиппо)
46'
Френдруп Мортен
Кутлу Беркан
 
46'
Бадель Милан
Торсби Мортен
 
50'
 
Нарди Филиппо
53'
Хапс Ридгесиано
(Пушкаш Георге)
1:1
55'
Дрэгушин Раду
Бани Маттиа
 
59'
Френдруп Мортен
 
68'
 
Natan Girma
Мелегони Филиппо
68'
 
Чигарини Лука
Чрнигой Домен
76'
Гудмундссон Альберт
Фольякко Алессандро
 
77'
Экубан Калеб
Пушкаш Георге
 
78'
 
Бьянко Алессандро
Да Рива Якопо
78'
 
Пьераньоло Эдоардо
Антист Жанис
90'
 
Портанова Маноло
Фьямоцци Риккардо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 121
Дженоа 96.7% (117)
X 3.3% (4)
Реджана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Реджана
8.10
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4.40
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6.80
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Все Коэффициенты
16
Леали
Никола
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
33
Маттурро
Алан
4
Де
Винтер
Кони
2
Торсби
Мортен
8
Стротман
Кевин
25
Кутлу
Беркан
55
Хапс
Ридгесиано
99
Гальдамес
Пабло
37
Пушкаш
Георге
12
Саталино
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
15
Фьямоцци
Риккардо
27
Alessandro
Marcandalli
33
Чрнигой
Домен
72
Мелегони
Филиппо
21
Да
Рива
Якопо
24
Нарди
Филиппо
28
Антист
Жанис
7
Muhamed
Varela
Djamanca
10
Ланини
Эрик
Дженоа
3-5-2
Реджана
3-4-1-2

История личных встреч

Дженоа
Реджана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 2 1
Васкес Хоан 1 0.5
Хапс Ридгесиано 1 0.5
Гудмундссон Альберт 1 0.5
Пушкаш Георге 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Muhamed Varela Djamanca 1 0.33

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдруп Мортен 1 0
Маттурро Алан 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нарди Филиппо 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реджана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2
Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0
Реджана
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0
Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2 Ольбия - Реджана 1:2

Результаты матчей

Дженоа
Реджана

Точный счет

4:3
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Салернитана Чауна Лум 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Читтаделла Edoardo Gorini 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Нарди Филиппо сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Muhamed Varela Djamanca бьет в цель!
    • 18'
      Маттурро Алан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 121
    Дженоа 96.7% (117)
    X 3.3% (4)
    Реджана 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Реджана
    8.10
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Реджана

    Исход игры
    Дженоа
    96.7% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Реджана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    22.52% (25)
    Нет
    77.48% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Дженоа
    40.5% (49)
    1:0 Дженоа
    18.2% (22)
    2:1 Дженоа
    16.5% (20)
    3:0 Дженоа
    9.9% (12)
    3:1 Дженоа
    2.5% (3)
    4:0 Дженоа
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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