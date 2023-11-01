0'
18' Желтая карточкаМаттурро Алан
0:1
37' ГолMuhamed Varela Djamanca
50' Желтая карточкаНарди Филиппо
1:1
53' ГолХапс Ридгесиано
59' Желтая карточкаФрендруп Мортен
2:1
99' ГолГудмундссон Альберт
115' Желтая карточкаЧигарини Лука
Ход матча
18'
37'
50'
53'
1:1
59'
99'
109'
115'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
627 Количество передач 640
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леали
Никола
13
Бани
Маттиа
25
Кутлу
Беркан
- Основной состав
-
16 Леали НиколаВратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
40 Seydou Fini
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
-
14 Shaibu Nuhu
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
История личных встреч
Дженоа
Реджана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Ретеги Матео
|2
|1
|Васкес Хоан
|1
|0.5
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.5
|Малиновский Руслан
|0
|0
|Пушкаш Георге
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0.33
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдруп Мортен
|1
|0
|Маттурро Алан
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
2
50%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2
Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0
Реджана
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0
Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2 Ольбия - Реджана 1:2
Результаты матчей
Дженоа
Реджана
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Реджана
Исход игры
Дженоа
96.7% (117)
Ничья
3.3% (4)
Реджана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
22.52% (25)
Нет
77.48% (86)
Популярный счёт
2:0 Дженоа
40.5% (49)
1:0 Дженоа
18.2% (22)
2:1 Дженоа
16.5% (20)
3:0 Дженоа
9.9% (12)
3:1 Дженоа
2.5% (3)
4:0 Дженоа
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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