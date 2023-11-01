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  4. Кубок 2023-2024
Дженоа
2:1
Итог доп. времени
Реджана
0'
18' Желтая карточка
Маттурро Алан
0:1
37' Гол
Muhamed Varela Djamanca
50' Желтая карточка
Нарди Филиппо
1:1
53' Гол
Хапс Ридгесиано
59' Желтая карточка
Френдруп Мортен
2:1
99' Гол
Гудмундссон Альберт
115' Желтая карточка
Чигарини Лука

Ход матча

18'
Маттурро Алан
 
37'
0:1
Muhamed Varela Djamanca
(Нарди Филиппо)
46'
Френдруп Мортен
Кутлу Беркан
 
46'
Бадель Милан
Торсби Мортен
 
50'
 
Нарди Филиппо
53'
Хапс Ридгесиано
(Пушкаш Георге)
1:1
55'
Дрэгушин Раду
Бани Маттиа
 
59'
Френдруп Мортен
 
68'
 
Natan Girma
Мелегони Филиппо
68'
 
Чигарини Лука
Чрнигой Домен
76'
Гудмундссон Альберт
Фольякко Алессандро
 
77'
Экубан Калеб
Пушкаш Георге
 
78'
 
Бьянко Алессандро
Да Рива Якопо
78'
 
Пьераньоло Эдоардо
Антист Жанис
90'
 
Портанова Маноло
Фьямоцци Риккардо
97'
Малиновский Руслан
Гальдамес Пабло
 
99'
Гудмундссон Альберт
(Малиновский Руслан)
2:1
109'
 
Гондо Седрик
Ланини Эрик
115'
 
Чигарини Лука

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 627 Количество передач 640
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 121
Дженоа 96.7% (117)
X 3.3% (4)
Реджана 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леали
Никола
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
33
Маттурро
Алан
4
Де
Винтер
Кони
2
Торсби
Мортен
8
Стротман
Кевин
25
Кутлу
Беркан
55
Хапс
Ридгесиано
99
Гальдамес
Пабло
37
Пушкаш
Георге
12
Саталино
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
15
Фьямоцци
Риккардо
27
Alessandro
Marcandalli
33
Чрнигой
Домен
72
Мелегони
Филиппо
21
Да
Рива
Якопо
24
Нарди
Филиппо
28
Антист
Жанис
7
Muhamed
Varela
Djamanca
10
Ланини
Эрик
Дженоа
3-5-2
Реджана
3-4-1-2

История личных встреч

Дженоа
Реджана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 2 1
Ретеги Матео 2 1
Васкес Хоан 1 0.5
Хапс Ридгесиано 1 0.5
Малиновский Руслан 0 0
Пушкаш Георге 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Muhamed Varela Djamanca 1 0.33

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдруп Мортен 1 0
Маттурро Алан 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 1 0
Нарди Филиппо 1 0

Результаты матчей

Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1
Дженоа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
15%
16-30
2
50%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
0
0%
1
8%
91-120

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2
Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0
Реджана
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0
Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2 Ольбия - Реджана 1:2

Результаты матчей

Дженоа
Реджана

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Нарди Филиппо сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Muhamed Varela Djamanca бьет в цель!
    • 18'
      Маттурро Алан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Дженоа 96.7% (117)
    X 3.3% (4)
    Реджана 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Реджана

    Исход игры
    Дженоа
    96.7% (117)
    Ничья
    3.3% (4)
    Реджана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    22.52% (25)
    Нет
    77.48% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Дженоа
    40.5% (49)
    1:0 Дженоа
    18.2% (22)
    2:1 Дженоа
    16.5% (20)
    3:0 Дженоа
    9.9% (12)
    3:1 Дженоа
    2.5% (3)
    4:0 Дженоа
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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