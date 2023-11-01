0'
1:0
63' ГолГессанд Аксель
76' Желтая карточкаПерейро Гастон
79' Желтая карточкаГессанд Аксель
1:1
80' ГолВиола Николас
90' Желтая карточкаВетеска Матеуш
90' Желтая карточкаКина Домингуш
108' Желтая карточкаФеррейра Жоау
1:2
120' ГолЛападула Джанлука
Ход матча
46'
63'
1:0
76'
79'
80'
1:1
90'
90'
108'
120'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 10
-
2 Угловые 15
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
501 Количество передач 745
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
15
Аке
Марли
21
Камара
Этьен
12
Камара
Ассан
21
Янкто
Якуб
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Камара ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пейчич ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
34 Диавара СекуНападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Удинезе
Кальяри
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
29 матчей
48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.55
1.21
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
74
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Товен Флорьян
|1 (1)
|0.5
|Ловрич Санди
|1
|0.5
|Гомеш Бету
|1
|0.5
|Лукка Лоренцо
|1
|0.5
|Гессанд Аксель
|1
|0.5
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|1
|0.5
|Лападула Джанлука
|1
|0.5
|Доссена Альберто
|1
|0.5
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.5
|Петанья Андреа
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
|Гессанд Аксель
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейро Гастон
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
0
0%
3
75%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
50%
91-120
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0
Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1
Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0
Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2
Результаты матчей
Удинезе
Кальяри
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Кальяри
Исход игры
Удинезе
82.8% (96)
Ничья
14.7% (17)
Кальяри
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
44% (51)
1:0 Удинезе
31% (36)
1:1 Ничья
12.1% (14)
2:0 Удинезе
3.4% (4)
1:2 Кальяри
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!