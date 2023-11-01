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  3. Италия
  4. Кубок 2023-2024
Удинезе
1:2
Итог доп. времени
Кальяри
0'
1:0
63' Гол
Гессанд Аксель
76' Желтая карточка
Перейро Гастон
79' Желтая карточка
Гессанд Аксель
1:1
80' Гол
Виола Николас
90' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
90' Желтая карточка
Кина Домингуш
108' Желтая карточка
Феррейра Жоау
1:2
120' Гол
Лападула Джанлука

Ход матча

17'
 
Дзаппа Габриэле
Ди Пардо Алессандро
46'
 
Оберт Адам
Янкто Якуб
63'
Гессанд Аксель
(Товен Флорьян)
1:0
66'
Кина Домингуш
Ловрич Санди
 
66'
Земура Джордан
Камара Ассан
 
66'
Пафунди Симоне
Товен Флорьян
 
75'
 
Перейро Гастон
Ористанио Гаэтано
75'
 
Виола Николас
Шомуродов Элдор
76'
 
Лападула Джанлука
Дентелло Пауло
76'
 
Перейро Гастон
79'
Гессанд Аксель
 
80'
1:1
Виола Николас
89'
Диавара Секу
Лукка Лоренцо
 
89'
Пейчич Давид
Камара Этьен
 
90'
 
Ветеска Матеуш
90'
Кина Домингуш
 
95'
Samuel John Nwachukwu
Гессанд Аксель
 
105'
 
Дейола Алессандро
Сулемана Ибрахим
108'
Феррейра Жоау
 
120'
1:2
Лападула Джанлука
(Петанья Андреа)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 15
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 501 Количество передач 745
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 116
Удинезе 82.8% (96)
X 14.7% (17)
Кальяри 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
13
Феррейра
Жоау
16
Тиквич
Антонио
5
Гессанд
Аксель
15
Аке
Марли
4
Ловрич
Санди
21
Камара
Этьен
6
Саррага
Ойер
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
23
Ветеска
Матеуш
17
Хацидиакос
Пантелис
37
Дентелло
Пауло
29
Макумбу
Антуан
25
Сулемана
Ибрахим
21
Янкто
Якуб
19
Ористанио
Гаэтано
32
Петанья
Андреа
61
Шомуродов
Элдор
Удинезе
3-5-2
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Удинезе
Кальяри

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

29 матчей

48.3%
24.1%
27.6%
14 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.9%
34.5%
27.6%
11 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
5:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.55
1.21

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 72%
Меньше 28%
8
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
74

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 1 (1) 0.5
Ловрич Санди 1 0.5
Гомеш Бету 1 0.5
Лукка Лоренцо 1 0.5
Гессанд Аксель 1 0.5
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 1 0.5
Лападула Джанлука 1 0.5
Доссена Альберто 1 0.5
Ди Пардо Алессандро 1 0.5
Петанья Андреа 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 1 0
Кина Домингуш 1 0
Гессанд Аксель 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейро Гастон 1 0
Ветеска Матеуш 1 0

Результаты матчей

Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кальяри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Удинезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
0
0%
3
75%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
1
50%
91-120

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Монца - Удинезе 1:1 Удинезе - Лечче 1:1 Риека - Удинезе 1:1 Эмполи - Удинезе 0:0
Удинезе - Дженоа 2:2 Наполи - Удинезе 4:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Кальяри - Удинезе 0:0 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1
Кальяри
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0
Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2

Результаты матчей

Удинезе
Кальяри

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • 95'
    Гессанд Аксель уходит с поля. Samuel John Nwachukwu выходит вместо него
  • 91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    Прогнозы 116
    Удинезе 82.8% (96)
    X 14.7% (17)
    Кальяри 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Кальяри

    Исход игры
    Удинезе
    82.8% (96)
    Ничья
    14.7% (17)
    Кальяри
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    44% (51)
    1:0 Удинезе
    31% (36)
    1:1 Ничья
    12.1% (14)
    2:0 Удинезе
    3.4% (4)
    1:2 Кальяри
    2.6% (3)
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