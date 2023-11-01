0'
0:1
9' ГолЗом Симон
0:2
29' ГолБонни Анж-Йоан
33' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
1:2
54' ГолПикколи Роберто
72' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
74' Желтая карточкаКулибали Войо
2:2
76' ГолСтрефецца Габриэль
85' Желтая карточкаЗагаритис Василиос
87' Желтая карточкаБериша Медонь
2:3
90' Гол в свои воротаПонграчич Марин
2:4
90' ПенальтиМан Деннис
90'+8
Ход матча
9'
0:1
29'
0:2
33'
54'
1:2
55'
63'
74'
76'
87'
90'
2:3
90'
2:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
534 Количество передач 385
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
59
Тоуба
Ахмед
10
Уден
Реми
20
Эно
Антони
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Самек ДаниэлЗащитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Peter Amoran
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Лечче
Парма
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.5
|Алмквист Понтус
|1
|0.5
|Пикколи Роберто
|1
|0.5
|Банда Ламек
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонни Анж-Йоан
|2
|1
|Ман Деннис
|2 (1)
|1
|Бенедычак Адриан
|1
|0.5
|Зом Симон
|1
|0.5
|Эно Антони
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Бериша Медонь
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Кулибали Войо
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4
Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2
Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1
Результаты матчей
Лечче
Парма
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Лечче
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|ФералпиСало
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|2
|Дженоа
|Ретеги Матео
|2
|Сассуоло
|Мулаттьери Самуэле
|2
|Виртус Энтелла
|Меаччи Лоренцо
|2
|Верона
|Сердар Суат
|1 1
|Читтаделла
|Фраре Доменико
|1 1
|Козенца
|Кало Джакомо
|1
|Кремонезе
|Giovanni Stroppa
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 2:4 Парма
Исход игры
Лечче
61.5% (72)
Ничья
17.9% (21)
Парма
20.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (54)
Меньше
51.79% (58)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
2:1 Лечче
29.1% (34)
1:0 Лечче
25.6% (30)
1:1 Ничья
15.4% (18)
1:2 Парма
14.5% (17)
0:1 Парма
5.1% (6)
2:0 Лечче
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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