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  4. Кубок 2023-2024
Лечче
2:4
Конец матча
Парма
0'
0:1
9' Гол
Зом Симон
0:2
29' Гол
Бонни Анж-Йоан
33' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
1:2
54' Гол
Пикколи Роберто
72' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
74' Желтая карточка
Кулибали Войо
2:2
76' Гол
Стрефецца Габриэль
85' Желтая карточка
Загаритис Василиос
87' Желтая карточка
Бериша Медонь
2:3
90' Гол в свои ворота
Понграчич Марин
2:4
90' Пенальти
Ман Деннис
90'+8

Ход матча

9'
0:1
Зом Симон
(Эно Антони)
29'
0:2
Бонни Анж-Йоан
33'
 
Михэйлэ Валентин
46'
Понграчич Марин
Баскиротто Федерико
 
46'
 
Бернабе Адриан
Бонни Анж-Йоан
54'
Пикколи Роберто
1:2
55'
 
Дель Прато Энрико
Осорио Йордан
55'
 
Ман Деннис
Эно Антони
62'
 
Загаритис Василиос
Ди Кьяра Джанлука
63'
Банда Ламек
Уден Реми
 
63'
Алмквист Понтус
Сансоне Никола
 
72'
Стрефецца Габриэль
 
74'
 
Кулибали Войо
76'
Стрефецца Габриэль
(Банда Ламек)
2:2
79'
 
Шарпантье Габриэль
Бенедычак Адриан
85'
 
Загаритис Василиос
87'
Бериша Медонь
 
89'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
90'
2:3
Понграчич Марин
90'
Крстович Никола
Стрефецца Габриэль
 
90'
2:4
Ман Деннис

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 534 Количество передач 385
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 117
Лечче 61.5% (72)
X 17.9% (21)
Парма 20.5% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бранколлини
Федерико
12
Венути
Лоренцо
6
Баскиротто
Федерико
59
Тоуба
Ахмед
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
20
Рамадани
Юльбер
18
Бериша
Медонь
27
Стрефецца
Габриэль
91
Пикколи
Роберто
11
Сансоне
Никола
40
Корви
Эдоардо
26
Кулибали
Войо
39
Чиркати
Алессандро
3
Осорио
Йордан
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
20
Эно
Антони
28
Михэйлэ
Валентин
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Лечче
4-3-3
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Парма

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
СB
0:0
СB
4:0
К
1:3
СA
3:4
СA
2:0
К
4:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 1 0.5
Алмквист Понтус 1 0.5
Пикколи Роберто 1 0.5
Банда Ламек 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонни Анж-Йоан 2 1
Ман Деннис 2 (1) 1
Бенедычак Адриан 1 0.5
Зом Симон 1 0.5
Эно Антони 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрефецца Габриэль 1 0
Бериша Медонь 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михэйлэ Валентин 1 0
Кулибали Войо 1 0
Загаритис Василиос 1 0

Результаты матчей

Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Лечче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1 Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4
Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2
Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1

Результаты матчей

Лечче
Парма

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лечче
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Виртус Энтелла Меаччи Лоренцо 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Михэйлэ Валентин получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан бьет в цель!
    • 9'
      Эно Антони сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Зом Симон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Лечче 61.5% (72)
    X 17.9% (21)
    Парма 20.5% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:4 Парма

    Исход игры
    Лечче
    61.5% (72)
    Ничья
    17.9% (21)
    Парма
    20.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (54)
    Меньше
    51.79% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Лечче
    29.1% (34)
    1:0 Лечче
    25.6% (30)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    1:2 Парма
    14.5% (17)
    0:1 Парма
    5.1% (6)
    2:0 Лечче
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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