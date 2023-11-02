  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 31.
Фламенго
1:2
Конец матча
Сантос
0'
1:0
21' Гол
Педро Гильерме
1:1
33' Гол
Нонато Густаво
42' Красная карточка
Жерсон Сантос
50' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
65' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
75' Желтая карточка
Lucas Braga
1:2
89' Гол
Joaquim
90' Вторая желтая карточка
Lucas Braga
90' Желтая карточка
Энрике Бруно
90' Красная карточка
Энрике Бруно
90'+10
17
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
8
Тьяго
Маия
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
31
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
28
Joaquim
24
Мессиас
38
Kevyson
25
Ринкон
Томас
14
Rodrigo
Fernandez2
8
Лукас
Жан
7
Нонато
Густаво
11
Julio
Cesar
Furch
10
Сотельдо
Йеферсон
Фламенго
4-3-3
Сантос
4-4-2

История личных встреч

Фламенго
Сантос

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:3
СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:4
СA
4:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
К
4:2
К
2:0
СA
2:0
СA
0:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.58
0.82

Среднее время на гол

56
110

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 8 (4) 0.27
Жерсон Сантос 5 0.17
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.17
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.13
Айртон Лукас 4 0.13
Эвертон Соарес 3 0.1
Лео Перейра 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.07
Энрике Бруно 2 0.07
Пульгар Эрик 2 0.07
Viktor Hugo 1 0.03
Луис Давид 1 0.03
Араужо Луис 1 0.03
Франса Матеус 1 0.03
Тьяго Маия 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 13 (4) 0.42
Мендоса Стивен 6 (2) 0.19
Ринкон Томас 2 0.06
Дейвид де Соуза 2 0.06
Julio Cesar Furch 2 0.06
Габриэл Анжело 2 0.06
Сотельдо Йеферсон 1 0.03
Лима Лукас III 1 0.03
Joaquim 1 0.03
Maximiliano Silvera 1 0.03
Габриэль Эдуардо 1 0.03
Нонато Густаво 1 0.03
Rodrigo Fernandez2 1 0.03
Лукас Жан 0 0
Додо Родолфо 0 0
Joao Lucas2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 1
Энрике Бруно 6 1
Пульгар Эрик 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Айртон Лукас 6 0
Тьяго Маия 5 0
Жерсон Сантос 3 1
Лео Перейра 4 0
Рибейро Эвертон 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Араужо Луис 1 1
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Росси Агустин 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Jesus Igor 1 0
Viktor Hugo 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 10 1
Дуглас XV 8 0
Сотельдо Йеферсон 4 2
Жуан Пауло 6 0
Guilherme de Aguiar Camacho 4 1
Лима Лукас III 4 1
Lucas Braga 4 1
Joaquim 5 0
Ринкон Томас 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Додо Родолфо 3 0
Лукас Жан 3 0
Luan Dias 3 0
Леонардо Маркос 3 0
Мессиас 2 0
Дейвид де Соуза 2 0
Julio Cesar Furch 2 0
Sandry Santos 2 0
Нонато Густаво 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Кайсара Жуниор 1 0
Пирес Лукас 1 0
Морелос Альфредо 1 0
Бассо Жоау 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Фламенго
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сантос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
7
Фламенго
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сантос
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

20
21
Фламенго
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
27% (8)
20% (6)
Сантос
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

14
15

Упущенные победы

26
28

Голы по времени матча

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
6
43%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 13
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
5
17%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
4
36%
7
24%
76-90

Забито

24
23
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
8%
4
17%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
7
29%
29%
5
22%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
4
17%
76-90

Пропущено

26
25
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
5
20%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
9
35%
5
20%
76-90

Забито

43
37
20 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 12
4
9%
5
14%
1-15
8
19%
5
14%
16-30
8
19%
7
19%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
4
9%
6
16%
61-75
12
28%
10
27%
76-90

Пропущено

37
54
15 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 25
3
8%
7
13%
1-15
5
14%
10
19%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
7
19%
10
19%
46-60
2
5%
7
13%
61-75
13
35%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1
Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1
Сантос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3

Результаты матчей

Фламенго
Сантос

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Сантос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
8
7
2
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
8
8
1.5
3
13
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
19
12
13
17
1.5
11
20
6
24
2.5
4
27
1
29
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 31 19 6 6 49 - 21 63
2.
Гремио
 31 16 5 10 52 - 46 53
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 31 15 8 8 49 - 27 53
4.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
5.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
6.
Атлетико Минейро
 1:1 31 14 8 9 37 - 24 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 32 13 11 8 46 - 37 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 1:1 29 12 7 10 34 - 30 43
10.
Куяба
 30 11 7 12 31 - 32 40
11.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
12.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
15.
Байя
 31 10 7 14 38 - 42 37
16.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 31 4 8 19 37 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 1:1 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
10.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
11.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
13.
Атлетико Минейро
 1:1 16 7 4 5 19 - 14 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1:1 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
5.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 16 5 6 5 23 - 15 21
7.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 5 7 17 - 19 17
10.
Форталеза Сеара
 1:1 15 4 3 8 11 - 17 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
14.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
15.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 14 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 14
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Жерсон Сантос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 33'
      Г О О О О Л - Нонато Густаво бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Фламенго 1:2 Сантос онлайн

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