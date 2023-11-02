Тур: 31.
0'
1:0
21' ГолПедро Гильерме
1:1
33' ГолНонато Густаво
42' Красная карточкаЖерсон Сантос
50' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
65' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
75' Желтая карточкаLucas Braga
1:2
89' ГолJoaquim
90' Вторая желтая карточкаLucas Braga
90' Желтая карточкаЭнрике Бруно
90' Красная карточкаЭнрике Бруно
90'+10
Ход матча
21'
1:0
33'
1:1
42'
50'
75'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
31
Араужо
Луис
27
Энрике
Бруно
34
Жуан
Пауло
30
Lucas
Braga
28
Joaquim
24
Мессиас
38
Kevyson
25
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
33 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
37 Petterson
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
30 Lucas BragaЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
38 KevysonЗащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
32 Jair Filho
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Fernandes
История личных встреч
Фламенго
Сантос
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.58
0.82
Среднее время на гол
56
110
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|8 (4)
|0.27
|Жерсон Сантос
|5
|0.17
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.17
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.13
|Айртон Лукас
|4
|0.13
|Эвертон Соарес
|3
|0.1
|Лео Перейра
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|2
|0.07
|Пульгар Эрик
|2
|0.07
|Viktor Hugo
|1
|0.03
|Луис Давид
|1
|0.03
|Араужо Луис
|1
|0.03
|Франса Матеус
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|13 (4)
|0.42
|Мендоса Стивен
|6 (2)
|0.19
|Ринкон Томас
|2
|0.06
|Дейвид де Соуза
|2
|0.06
|Julio Cesar Furch
|2
|0.06
|Габриэл Анжело
|2
|0.06
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.03
|Лима Лукас III
|1
|0.03
|Joaquim
|1
|0.03
|Maximiliano Silvera
|1
|0.03
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.03
|Нонато Густаво
|1
|0.03
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.03
|Лукас Жан
|0
|0
|Додо Родолфо
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|1
|Энрике Бруно
|6
|1
|Пульгар Эрик
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Айртон Лукас
|6
|0
|Тьяго Маия
|5
|0
|Жерсон Сантос
|3
|1
|Лео Перейра
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Араужо Луис
|1
|1
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Jesus Igor
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|10
|1
|Дуглас XV
|8
|0
|Сотельдо Йеферсон
|4
|2
|Жуан Пауло
|6
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|4
|1
|Лима Лукас III
|4
|1
|Lucas Braga
|4
|1
|Joaquim
|5
|0
|Ринкон Томас
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Леонардо Маркос
|3
|0
|Мессиас
|2
|0
|Дейвид де Соуза
|2
|0
|Julio Cesar Furch
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Нонато Густаво
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Морелос Альфредо
|1
|0
|Бассо Жоау
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сантос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
7
Фламенго
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сантос
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
20
21
Фламенго
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
27% (8)
20% (6)
Сантос
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
16% (5)
45% (14)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
26
28
Голы по времени матча
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
7
37%
6
43%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 13
1
9%
2
7%
1-15
2
18%
5
17%
16-30
3
27%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
1
9%
5
17%
61-75
4
36%
7
24%
76-90
Забито
24
23
14 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
8%
4
17%
1-15
5
21%
4
17%
16-30
7
29%
29%
5
22%
31-45
3
13%
2
9%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
5
21%
4
17%
76-90
Пропущено
26
25
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
5
20%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
4
15%
3
12%
31-45
7
27%
5
20%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
9
35%
5
20%
76-90
Забито
43
37
20 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 7
6 Не забивали 12
4
9%
5
14%
1-15
8
19%
5
14%
16-30
8
19%
7
19%
31-45
7
16%
4
11%
46-60
4
9%
6
16%
61-75
12
28%
10
27%
76-90
Пропущено
37
54
15 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 21
19 Не пропускали 25
3
8%
7
13%
1-15
5
14%
10
19%
16-30
7
19%
8
15%
31-45
7
19%
10
19%
46-60
2
5%
7
13%
61-75
13
35%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Крузейро - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 1:1
Фламенго - Байя 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Гойяс - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 1:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Коритиба Парана - Фламенго 2:3 Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0 Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1
Сантос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Коринтианс - Сантос 1:1 Сантос - Коритиба Парана 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сантос 7:1 Сантос - Ред Булл Брагантино 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:2 Сантос - Васко да Гама 4:1 Байя - Сантос 1:2 Сантос - Крузейро 0:3 Америка Минейро - Сантос 2:0 Атлетико Минейро - Сантос 2:0 Сантос - Гремио 2:1 Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3
Результаты матчей
Фламенго
Сантос
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:3
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
7 раз 23%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Сантос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
59
87
212
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
88
313
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
1912
1317
1120
624
427
129
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|31
|19
|6
|6
|49 - 21
|63
|2.
|31
|16
|5
|10
|52 - 46
|53
|3.
|1:3
|31
|15
|8
|8
|49 - 27
|53
|4.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|6.
|1:1
|31
|14
|8
|9
|37 - 24
|50
|7.
|32
|13
|11
|8
|46 - 37
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|1:1
|29
|12
|7
|10
|34 - 30
|43
|10.
|30
|11
|7
|12
|31 - 32
|40
|11.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|12.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|38 - 42
|37
|16.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|17.
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|18.
|30
|8
|7
|15
|30 - 42
|31
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|31
|4
|8
|19
|37 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|17
|12
|3
|2
|33 - 10
|39
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|1:1
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|10.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|11.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|12.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|13.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 21
|19
|17.
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|6.
|1:3
|16
|5
|6
|5
|23 - 15
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|10.
|1:1
|15
|4
|3
|8
|11 - 17
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|14 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 14
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10