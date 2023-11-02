Тур: 31.
1:0
Конец матча
0'
58' Желтая карточкаВитор Буэно
62' Желтая карточкаTomas Cuello
1:0
64' ГолАлберто Юри
66' Желтая карточкаАлберто Юри
90'+6
Ход матча
58'
62'
64'
1:0
66'
68'
73'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Лукас
VI
21
Биду
25
Кака
II
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
92
Pablo
I
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рохас МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кака IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
17 Hugo Moura
-
-
35 Romulo Cruz
-
-
54 Chiqueti
-
60 Ataide
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Среднее время на гол
61
90
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.2
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
75
87
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|8
|0.26
|Роджер
|7 (2)
|0.23
|Fabio Santos IV
|4 (4)
|0.13
|Майкон Барберан
|2
|0.06
|Жил Карлос
|2
|0.06
|Ромеро Анхель
|2
|0.06
|Оливейра Руан
|2
|0.06
|Жулиано де Паула
|2
|0.06
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Педринью Роша
|1
|0.03
|Лукас VI
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Араужо Матеус
|1
|0.03
|Вера Фаусто
|0
|0
|Адсон
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
|Рохас Матиас II
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|11
|0.34
|Pablo I
|8
|0.25
|Витор Буэно
|4 (3)
|0.13
|Erick2
|4
|0.13
|Christian Cardoso
|4
|0.13
|Сантана Алекс
|3
|0.09
|Каноббио Агустин
|2
|0.06
|Bruno Zapelli
|2
|0.06
|Виллиан Сикейра
|2
|0.06
|Кака II
|2
|0.06
|Madson II
|1
|0.03
|Фернандиньо XII
|1 (1)
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Роша Кайке
|1
|0.03
|Tomas Cuello
|0
|0
|Келлвен Дуглас
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
|Lucas Esquivel
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|8
|0
|Фагнер Лемос
|8
|0
|Fabio Santos IV
|6
|0
|Вера Фаусто
|6
|0
|Алберто Юри
|5
|0
|Мендес Бруно II
|5
|0
|Москардо Габриэль
|5
|0
|Майкон Барберан
|3
|1
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Лукас VI
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Рохас Матиас II
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каноббио Агустин
|9
|0
|Thiago Heleno
|7
|0
|Витор Буэно
|7
|0
|Сантана Алекс
|5
|1
|Фернандиньо XII
|5
|1
|Роке Витор
|6
|0
|Erick2
|5
|0
|Hugo Moura
|4
|0
|Ivaldo
|2
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Pablo I
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Vinicius Kaue
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Кака II
|2
|0
|Lucas Esquivel
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Wesley Carvalho
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Marcelo XIII
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
8
Коринтианс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Атлетико Паранаэнсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
10
28
Коринтианс
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Атлетико Паранаэнсе
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
20
36
Голы по времени матча
Забито
23
17
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
0
0%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
7
30%
7
41%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
21%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
6
40%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
7
37%
76-90
Забито
13
29
10 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
3
23%
2
7%
1-15
4
31%
4
14%
16-30
3
23%
10
34%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
23%
9
31%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
4%
5
28%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
4
22%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
9
39%
4
22%
76-90
Забито
36
46
16 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
6
13%
16-30
7
19%
14
30%
31-45
4
11%
3
7%
46-60
6
17%
3
7%
61-75
10
28%
16
35%
76-90
Пропущено
38
37
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
1
3%
9
24%
1-15
8
21%
6
16%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
7
18%
3
8%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
12
32%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3
Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2
Результаты матчей
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:1
7 раз 44%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 26%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
511
106
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
115
312
511
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
275
823
1517
427
428
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|31
|19
|6
|6
|49 - 21
|63
|2.
|31
|16
|5
|10
|52 - 46
|53
|3.
|1:3
|31
|15
|8
|8
|49 - 27
|53
|4.
|29
|14
|10
|5
|41 - 26
|52
|5.
|30
|14
|8
|8
|44 - 36
|50
|6.
|1:1
|31
|14
|8
|9
|37 - 24
|50
|7.
|32
|13
|11
|8
|46 - 37
|50
|8.
|31
|13
|6
|12
|42 - 41
|45
|9.
|1:1
|29
|12
|7
|10
|34 - 30
|43
|10.
|30
|11
|7
|12
|31 - 32
|40
|11.
|31
|9
|13
|9
|37 - 37
|40
|12.
|30
|10
|9
|11
|35 - 35
|39
|13.
|31
|10
|9
|12
|36 - 39
|39
|14.
|29
|9
|10
|10
|28 - 24
|37
|15.
|31
|10
|7
|14
|38 - 42
|37
|16.
|31
|10
|7
|14
|36 - 55
|37
|17.
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|18.
|30
|8
|7
|15
|30 - 42
|31
|19.
|31
|6
|5
|20
|35 - 66
|23
|20.
|31
|4
|8
|19
|37 - 65
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|17
|12
|3
|2
|33 - 10
|39
|2.
|16
|11
|4
|1
|28 - 14
|37
|3.
|15
|11
|2
|2
|30 - 14
|35
|4.
|16
|9
|6
|1
|29 - 18
|33
|5.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|26 - 12
|32
|6.
|15
|10
|2
|3
|26 - 13
|32
|7.
|15
|9
|4
|2
|23 - 10
|31
|8.
|1:1
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|9.
|16
|6
|9
|1
|23 - 15
|27
|10.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|11.
|15
|7
|4
|4
|24 - 15
|25
|12.
|16
|7
|4
|5
|26 - 20
|25
|13.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|19 - 14
|25
|14.
|15
|6
|5
|4
|25 - 23
|23
|15.
|15
|6
|2
|7
|17 - 17
|20
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 21
|19
|17.
|15
|4
|6
|5
|18 - 17
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|9 - 11
|17
|19.
|15
|4
|1
|10
|17 - 29
|13
|20.
|15
|3
|3
|9
|15 - 24
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|18 - 10
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|3.
|3:1
|14
|7
|3
|4
|16 - 11
|24
|4.
|15
|7
|1
|7
|13 - 15
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|6.
|1:3
|16
|5
|6
|5
|23 - 15
|21
|7.
|14
|5
|5
|4
|19 - 13
|20
|8.
|16
|5
|3
|8
|22 - 32
|18
|9.
|16
|4
|5
|7
|17 - 19
|17
|10.
|1:1
|15
|4
|3
|8
|11 - 17
|15
|11.
|15
|3
|5
|7
|10 - 19
|14
|12.
|16
|4
|2
|10
|11 - 32
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|14 - 22
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 23
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|14 - 27
|12
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|3
|2
|11
|20 - 42
|11
|18.
|15
|2
|2
|11
|14 - 27
|8
|19.
|15
|0
|7
|8
|9 - 22
|7
|20.
|16
|0
|7
|9
|20 - 36
|7
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|17 (4)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|14 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|13 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|11 (6)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|11 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 14
|Флуминенсе
|Андре
|1 11
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|2 9
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 10
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 10