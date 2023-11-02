  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023
Тур: 31.
Коринтианс
1:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
58' Желтая карточка
Витор Буэно
62' Желтая карточка
Tomas Cuello
1:0
64' Гол
Алберто Юри
66' Желтая карточка
Алберто Юри
90'+6
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
3
Лукас
VI
21
Биду
44
Москардо
Габриэль
7
Майкон
Барберан
20
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
1
Bento
Krepski
25
Кака
II
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
28
Tomas
Cuello
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
14
Каноббио
Агустин
8
Витор
Буэно
92
Pablo
I
10
Bruno
Zapelli
Коринтианс
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3

История личных встреч

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Среднее время на гол

61
90

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.2
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

75
87

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 8 0.26
Роджер 7 (2) 0.23
Fabio Santos IV 4 (4) 0.13
Майкон Барберан 2 0.06
Жил Карлос 2 0.06
Ромеро Анхель 2 0.06
Оливейра Руан 2 0.06
Жулиано де Паула 2 0.06
Аугусто Ренато 1 0.03
Педринью Роша 1 0.03
Лукас VI 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Араужо Матеус 1 0.03
Вера Фаусто 0 0
Адсон 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Рохас Матиас II 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 11 0.34
Pablo I 8 0.25
Витор Буэно 4 (3) 0.13
Erick2 4 0.13
Christian Cardoso 4 0.13
Сантана Алекс 3 0.09
Каноббио Агустин 2 0.06
Bruno Zapelli 2 0.06
Виллиан Сикейра 2 0.06
Кака II 2 0.06
Madson II 1 0.03
Фернандиньо XII 1 (1) 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Роша Кайке 1 0.03
Tomas Cuello 0 0
Келлвен Дуглас 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Bento Krepski 0 0
Lucas Esquivel 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 8 0
Фагнер Лемос 8 0
Fabio Santos IV 6 0
Вера Фаусто 6 0
Алберто Юри 5 0
Мендес Бруно II 5 0
Москардо Габриэль 5 0
Майкон Барберан 3 1
Уэсли Лопес 4 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Лукас VI 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Ромеро Анхель 1 0
Рохас Матиас II 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0
Leonardo Mana 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каноббио Агустин 9 0
Thiago Heleno 7 0
Витор Буэно 7 0
Сантана Алекс 5 1
Фернандиньо XII 5 1
Роке Витор 6 0
Erick2 5 0
Hugo Moura 4 0
Ivaldo 2 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Видаль Артуро 3 0
Pablo I 3 0
Madson II 3 0
Tomas Cuello 3 0
Роша Кайке 3 0
Bento Krepski 3 0
Vinicius Kaue 1 1
Педринью Роша 2 0
Кака II 2 0
Lucas Esquivel 2 0
Leonardo Linck 2 0
Wesley Carvalho 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Теранс Давид 1 0
Marcelo XIII 1 0
Келлвен Дуглас 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Атлетико Паранаэнсе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
8
Коринтианс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Атлетико Паранаэнсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

10
28
Коринтианс
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (7)
58% (18)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Атлетико Паранаэнсе
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

20
36

Голы по времени матча

Забито

23
17
6 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
0
0%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
7
30%
7
41%
76-90

Пропущено

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
0
0%
4
21%
1-15
4
27%
4
21%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
6
40%
1
5%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
20%
7
37%
76-90

Забито

13
29
10 В 1-м тайме 16
3 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
3
23%
2
7%
1-15
4
31%
4
14%
16-30
3
23%
10
34%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
3
23%
9
31%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
4%
5
28%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
6
26%
4
22%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
9
39%
4
22%
76-90

Забито

36
46
16 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
3
8%
4
9%
1-15
6
17%
6
13%
16-30
7
19%
14
30%
31-45
4
11%
3
7%
46-60
6
17%
3
7%
61-75
10
28%
16
35%
76-90

Пропущено

38
37
16 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
1
3%
9
24%
1-15
8
21%
6
16%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
7
18%
3
8%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
12
32%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Сантос 1:1 Куяба - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Коринтианс 3:3
Коринтианс - Фламенго 1:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Коринтианс - Гремио 4:4 Форталеза Сеара - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гойяс 1:1 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Крузейро - Коринтианс 1:1 Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Америка Минейро 3:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Гремио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Куяба 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Боливар 2:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Боливар - Атлетико Паранаэнсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:1
7 раз 44%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
2:0
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
0
7 раз 23%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
11 раз 34%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
10
6
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
5
11
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
5
8
23
1.5
15
17
4
27
2.5
4
28
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 31 19 6 6 49 - 21 63
2.
Гремио
 31 16 5 10 52 - 46 53
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 31 15 8 8 49 - 27 53
4.
Ред Булл Брагантино
 29 14 10 5 41 - 26 52
5.
Фламенго
 30 14 8 8 44 - 36 50
6.
Атлетико Минейро
 1:1 31 14 8 9 37 - 24 50
7.
Атлетико Паранаэнсе
 32 13 11 8 46 - 37 50
8.
Флуминенсе
 31 13 6 12 42 - 41 45
9.
Форталеза Сеара
 1:1 29 12 7 10 34 - 30 43
10.
Куяба
 30 11 7 12 31 - 32 40
11.
Коринтианс
 31 9 13 9 37 - 37 40
12.
Сан-Паулу
 30 10 9 11 35 - 35 39
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 31 10 9 12 36 - 39 39
14.
Крузейро
 29 9 10 10 28 - 24 37
15.
Байя
 31 10 7 14 38 - 42 37
16.
Сантос
 31 10 7 14 36 - 55 37
17.
Гойяс
 30 7 11 12 32 - 44 32
18.
Васко да Гама
 30 8 7 15 30 - 42 31
19.
Коритиба Парана
 31 6 5 20 35 - 66 23
20.
Америка Минейро
 31 4 8 19 37 - 65 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 17 12 3 2 33 - 10 39
2.
Флуминенсе
 16 11 4 1 28 - 14 37
3.
Гремио
 15 11 2 2 30 - 14 35
4.
Атлетико Паранаэнсе
 16 9 6 1 29 - 18 33
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 15 10 2 3 26 - 12 32
6.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 26 - 13 32
7.
Ред Булл Брагантино
 15 9 4 2 23 - 10 31
8.
Форталеза Сеара
 1:1 14 8 4 2 23 - 13 28
9.
Коринтианс
 16 6 9 1 23 - 15 27
10.
Фламенго
 14 7 4 3 19 - 11 25
11.
Байя
 15 7 4 4 24 - 15 25
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 7 4 5 26 - 20 25
13.
Атлетико Минейро
 1:1 16 7 4 5 19 - 14 25
14.
Сантос
 15 6 5 4 25 - 23 23
15.
Васко да Гама
 15 6 2 7 17 - 17 20
16.
Гойяс
 15 4 7 4 18 - 21 19
17.
Куяба
 15 4 6 5 18 - 17 18
18.
Крузейро
 15 4 5 6 9 - 11 17
19.
Америка Минейро
 15 4 1 10 17 - 29 13
20.
Коритиба Парана
 15 3 3 9 15 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1:1 15 7 4 4 18 - 10 25
2.
Фламенго
 16 7 4 5 25 - 25 25
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3:1 14 7 3 4 16 - 11 24
4.
Куяба
 15 7 1 7 13 - 15 22
5.
Ред Булл Брагантино
 14 5 6 3 18 - 16 21
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:3 16 5 6 5 23 - 15 21
7.
Крузейро
 14 5 5 4 19 - 13 20
8.
Гремио
 16 5 3 8 22 - 32 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 16 4 5 7 17 - 19 17
10.
Форталеза Сеара
 1:1 15 4 3 8 11 - 17 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 3 5 7 10 - 19 14
12.
Сантос
 16 4 2 10 11 - 32 14
13.
Коринтианс
 15 3 4 8 14 - 22 13
14.
Гойяс
 15 3 4 8 14 - 23 13
15.
Байя
 16 3 3 10 14 - 27 12
16.
Васко да Гама
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Коритиба Парана
 16 3 2 11 20 - 42 11
18.
Флуминенсе
 15 2 2 11 14 - 27 8
19.
Сан-Паулу
 15 0 7 8 9 - 22 7
20.
Америка Минейро
 16 0 7 9 20 - 36 7
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 17 (4)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 14 (3)
Сантос Леонардо Маркос 13 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 11 (6)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 14
Флуминенсе Андре 1 11
Гремио Рейналдо Мануэл 2 9
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 10
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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