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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мельбурн Сити
2:0
Конец матча
Сидней
0'
26' Желтая карточка
Кинг Джоэл
30' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
38' Желтая карточка
Вуд Патрик
1:0
45' Гол
Угаркович Стивен
2:0
46' Гол
Макларен Джейми
56' Желтая карточка
Гуд Кёртис
90'+5
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
6
Угаркович
Стивен
21
Лопане
Алессандро
8
Сахи
Хамза
10
Арслан
Толгай-Али
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
3
Гурд
Аарон
15
Габриэл
Барбоза
16
Кинг
Джоэл
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
11
Мак
Роберт
13
Вуд
Патрик
17
Касерес
Энтони
Мельбурн Сити
Сидней

История личных встреч

Мельбурн Сити
Сидней

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

43 матча

37.2%
25.6%
37.2%
16 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

32.6%
44.2%
23.2%
14 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.2%
27.9%
41.9%
13 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

К
1:2
4:0
1:1
3:2
2:1
4:0
1:2
3:1
1:1
3:2
ALPO
1:0
2:0
2:1
0:2
2:0
0:3
0:4
3:1
0:1
КФ
2:0
3:0
1:3
1:1
КФ
1:0
3:0
2:2
1:1
0:1
0:1
1:2
1:1
2:1
2:1
0:2
3:1
2:1
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:4
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:1
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

38
21

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.19
1.41

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

63
52

Голов в среднем за матч

1.47
1.21

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

61
74

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арслан Толгай-Али 1 0.33
Макларен Джейми 1 0.33
Угаркович Стивен 1 0.33
Яколиш Марин 0 0
Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 2 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Сахи Хамза 1 0
Leo Natel 1 0
Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стив Корика 1 0
Грант Райан 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кинг Джоэл 1 0
Вуд Патрик 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сидней
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

0
0
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Сидней

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Брисбен Роар
 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Веллингтон Феникс
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 5 - 3 3
5.
Веллингтон Феникс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Макартур
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 2 1 0 1 2 - 6 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Брисбен Роар
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 5
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Вестерн Сидней Уондерерс Брук Лаклан 2
Вестерн Сидней Уондерерс Nicolas Milanovic 2
Брисбен Роар Хор Генри 2
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Вестерн Юнайтед Daniel Penha 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Арслан Толгай-Али сделал результативную передачу.
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