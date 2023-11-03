Тур: 3. Стадион: ААМИ Парк.
2:0
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКинг Джоэл
30' Желтая карточкаТэлбот Каллум
38' Желтая карточкаВуд Патрик
1:0
45' ГолУгаркович Стивен
2:0
46' ГолМакларен Джейми
56' Желтая карточкаГуд Кёртис
90'+5
Ход матча
26'
30'
38'
45'
46'
2:0
56'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
10
Лолли
Джо
26
Брэттан
Люк
11
Мак
Роберт
13
Вуд
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
11 Leo Natel
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
13 Вуд ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Корика Стив
История личных встреч
Мельбурн Сити
Сидней
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
43 матча
37.2%
25.6%
37.2%
16 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
32.6%
44.2%
23.2%
14 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.2%
27.9%
41.9%
13 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
21
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.19
1.41
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
63
52
Голов в среднем за матч
1.47
1.21
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
35
Больше 81%
Меньше 19%
8
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
61
74
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.33
|Макларен Джейми
|1
|0.33
|Угаркович Стивен
|1
|0.33
|Яколиш Марин
|0
|0
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стив Корика
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
|Вуд Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сидней
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
0
Мельбурн Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сидней
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Сидней
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - Сидней 1:2
Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сидней 0:2 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Сидней - Брисбен Роар 1:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Сидней
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|5
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Брук Лаклан
|2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Nicolas Milanovic
|2
|Брисбен Роар
|Хор Генри
|2
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|Вестерн Юнайтед
|Daniel Penha
|2