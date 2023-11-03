  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Утсиктенс
0:0
Конец матча
Гефле
0'
14' Желтая карточка
Брандт Йеспер
45' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
0:0
54' Не забитый пенальти
Lucas Hedlund
55' Желтая карточка
Энглунд Лео
57' Желтая карточка
Iu Ranera
59' Желтая карточка
Albin Skoglund
63' Желтая карточка
Эдквист Адриан
90' Желтая карточка
Niclas Haakansson
90' Желтая карточка
Constantino Capotondi
90'+7
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
21
Мартинссон
Фредрик
33
Sebastian
Lagerlund
8
Фальцетас
Александр
18
Милованович
Вилльям
10
Albin
Skoglund
95
Paulo
Marcelo
9
Lucas
Hedlund
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
14
Sebastian
Friman
6
Лундин
Оскар
44
Iu
Ranera
8
Лундин
Антон
11
Энглунд
Лео
12
Эдквист
Адриан
Утсиктенс
4-4-2
Гефле
5-2-3

История личных встреч

Утсиктенс
Гефле

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 13 0.45
Albin Skoglund 6 0.21
Erik Westermark 3 0.1
Erik Gunnarsson2 3 0.1
Мартинссон Фредрик 2 0.07
Wilhelm Nilsson 2 0.07
Allan Mohideen 2 0.07
Бом Карл 1 0.03
Sebastian Lagerlund 1 0.03
Edin Hamidovic 1 0.03
Брандт Йеспер 1 0.03
Ландстен Карл 1 0.03
Emir Bosnic 1 0.03
Карлстранд Линус 1 0.03
Милованович Вилльям 1 0.03
Paulo Marcelo 1 0.03
Predrag Randjelovic II 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Lorent Mehmeti 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 9 (3) 0.31
Лундин Антон 5 0.17
Эдквист Адриан 3 0.1
Йельте Якоб 3 0.1
Antonio Yakoub 3 0.1
Лундин Оскар 3 0.1
Nils Eriksson 2 0.07
Ройсхенберг Мартин 1 0.03
Рафаэль Йорк 1 0.03
Kevin Persson 1 0.03
Sebastian Friman 1 0.03
Oskar Karlsson 1 0.03
Constantino Capotondi 1 0.03
Аспгрен Кристоффер 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 6 2
Albin Skoglund 9 0
Lucas Hedlund 6 1
Брандт Йеспер 7 0
Мартинссон Фредрик 6 0
Erik Gunnarsson2 4 1
Predrag Randjelovic II 5 0
Фальцетас Александр 4 0
Sebastian Lagerlund 4 0
Erik Westermark 2 1
Милованович Вилльям 3 0
Yoann Fellrath 3 0
Хадая Элиас 2 0
Emir Bosnic 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Мукийби Рональд 1 0
Allan Mohideen 1 0
Paulo Marcelo 1 0
Mark Gorgos 1 0
Lorent Mehmeti 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдквист Адриан 6 1
Лундин Оскар 6 0
Constantino Capotondi 4 1
Аспгрен Кристоффер 3 1
Kevin Persson 4 0
Antonio Yakoub 4 0
Ройсхенберг Мартин 3 0
Энглунд Лео 3 0
Рафаэль Йорк 3 0
Daniel Eliasson 3 0
Nils Eriksson 3 0
Лундин Антон 2 0
Iu Ranera 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Уоллиндер Робин 2 0
Niclas Haakansson 2 0
Микаель Бенгтссон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Philip Ekman 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Гефле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
10
Утсиктенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

15
21
Утсиктенс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
10% (3)
38% (11)
Гефле
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
8%
2
15%
1-15
8
32%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
5
38%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Забито

16
22
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
6
38%
6
27%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
4
25%
6
27%
76-90

Пропущено

19
23
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
16%
6
26%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
26%
6
26%
46-60
7
37%
3
13%
61-75
1
5%
1
4%
76-90

Забито

41
35
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
5%
3
9%
1-15
9
22%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
9
22%
7
20%
46-60
8
20%
6
17%
61-75
9
22%
11
31%
76-90

Пропущено

33
44
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
6
18%
9
20%
1-15
5
15%
7
16%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
6
18%
11
25%
46-60
10
30%
6
14%
61-75
4
12%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1
Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1
Гефле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1
Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0

Результаты матчей

Утсиктенс
Гефле

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
9
6
1.5
7
7
4
11
2.5
3
11
4
11
3.5
1
13
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
9
1.5
3
12
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
21
8
14
15
1.5
10
19
6
23
2.5
3
26
4
25
3.5
1
28
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 28 19 6 3 48 - 21 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
4.
Эстер
 29 15 6 8 55 - 36 51
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 28 9 12 7 41 - 37 39
7.
Браге
 28 11 5 12 35 - 40 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
12.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
13.
Хельсинборг
 28 7 9 12 30 - 36 30
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
16.
Эргрюте
 28 6 8 14 30 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 14 6 6 2 27 - 20 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
13.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
14.
Хельсинборг
 14 5 3 6 17 - 17 18
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 14 2 6 6 18 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 9 2 3 24 - 16 29
2.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
3.
Эстер
 15 7 4 4 28 - 23 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Браге
 14 2 3 9 8 - 24 9
15.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 18 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • 70'
    Paulo Marcelo уходит с поля. Ландстен Карл выходит вместо него
  • 63'
    Эдквист Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Iu Ranera получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Энглунд Лео получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Lucas Hedlund пробил пенальти, но не смог забить!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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