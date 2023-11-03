Тур: 29.
0'
14' Желтая карточкаБрандт Йеспер
45' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
0:0
54' Не забитый пенальтиLucas Hedlund
55' Желтая карточкаЭнглунд Лео
57' Желтая карточкаIu Ranera
59' Желтая карточкаAlbin Skoglund
63' Желтая карточкаЭдквист Адриан
90' Желтая карточкаNiclas Haakansson
90' Желтая карточкаConstantino Capotondi
90'+7
Ход матча
14'
54'
0:0
55'
57'
59'
63'
30
Хадая
Элиас
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Утсиктенс
Гефле
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|13
|0.45
|Albin Skoglund
|6
|0.21
|Erik Westermark
|3
|0.1
|Erik Gunnarsson2
|3
|0.1
|Мартинссон Фредрик
|2
|0.07
|Wilhelm Nilsson
|2
|0.07
|Allan Mohideen
|2
|0.07
|Бом Карл
|1
|0.03
|Sebastian Lagerlund
|1
|0.03
|Edin Hamidovic
|1
|0.03
|Брандт Йеспер
|1
|0.03
|Ландстен Карл
|1
|0.03
|Emir Bosnic
|1
|0.03
|Карлстранд Линус
|1
|0.03
|Милованович Вилльям
|1
|0.03
|Paulo Marcelo
|1
|0.03
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Lorent Mehmeti
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|9 (3)
|0.31
|Лундин Антон
|5
|0.17
|Эдквист Адриан
|3
|0.1
|Йельте Якоб
|3
|0.1
|Antonio Yakoub
|3
|0.1
|Лундин Оскар
|3
|0.1
|Nils Eriksson
|2
|0.07
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.03
|Рафаэль Йорк
|1
|0.03
|Kevin Persson
|1
|0.03
|Sebastian Friman
|1
|0.03
|Oskar Karlsson
|1
|0.03
|Constantino Capotondi
|1
|0.03
|Аспгрен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|6
|2
|Albin Skoglund
|9
|0
|Lucas Hedlund
|6
|1
|Брандт Йеспер
|7
|0
|Мартинссон Фредрик
|6
|0
|Erik Gunnarsson2
|4
|1
|Predrag Randjelovic II
|5
|0
|Фальцетас Александр
|4
|0
|Sebastian Lagerlund
|4
|0
|Erik Westermark
|2
|1
|Милованович Вилльям
|3
|0
|Yoann Fellrath
|3
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Emir Bosnic
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Мукийби Рональд
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Paulo Marcelo
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Lorent Mehmeti
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдквист Адриан
|6
|1
|Лундин Оскар
|6
|0
|Constantino Capotondi
|4
|1
|Аспгрен Кристоффер
|3
|1
|Kevin Persson
|4
|0
|Antonio Yakoub
|4
|0
|Ройсхенберг Мартин
|3
|0
|Энглунд Лео
|3
|0
|Рафаэль Йорк
|3
|0
|Daniel Eliasson
|3
|0
|Nils Eriksson
|3
|0
|Лундин Антон
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Ahmed Bonnah
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Niclas Haakansson
|2
|0
|Микаель Бенгтссон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Philip Ekman
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Гефле
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
10
Утсиктенс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Гефле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
15
21
Утсиктенс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
10% (3)
38% (11)
Гефле
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
25
13
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
8%
2
15%
1-15
8
32%
3
23%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
5
20%
1
8%
61-75
5
20%
5
38%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
21%
3
14%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
1
7%
5
24%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Забито
16
22
3 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
6
38%
6
27%
46-60
3
19%
5
23%
61-75
4
25%
6
27%
76-90
Пропущено
19
23
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
3
16%
6
26%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
5
26%
6
26%
46-60
7
37%
3
13%
61-75
1
5%
1
4%
76-90
Забито
41
35
15 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 10
7 Не забивали 8
2
5%
3
9%
1-15
9
22%
4
11%
16-30
4
10%
4
11%
31-45
9
22%
7
20%
46-60
8
20%
6
17%
61-75
9
22%
11
31%
76-90
Пропущено
33
44
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 22
6
18%
9
20%
1-15
5
15%
7
16%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
6
18%
11
25%
46-60
10
30%
6
14%
61-75
4
12%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сковде АИК - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 1:1
Эребру - Утсиктенс 5:1 Утсиктенс - Треллеборг 2:3 Сундсвалль - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Дальсторпс - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Йёнчёпинг - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 2:1 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Эстер - Утсиктенс 0:1
Гефле
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0 Сковде АИК - Гефле 3:1 Гефле - Эргрюте 0:1
Сундсвалль - Гефле 2:2 Гефле - ГАИС 0:6 Эстерсунд - Гефле 2:2 Гефле - Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна - Гефле 2:1 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру 2:1 Эстер - Гефле 1:2 Гефле - Браге 2:0 Вестерос - Гефле 1:0 Гефле - Эстерсунд 2:2 ГАИС - Гефле 1:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Гефле - Браге 0:1 Гефле - Эстер 3:2 Эребру - Гефле 2:0
Результаты матчей
Утсиктенс
Гефле
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
96
77
411
311
411
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
59
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
218
1415
1019
623
326
425
128
227
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|18 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9