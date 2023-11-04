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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Веллингтон Феникс
5:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
0:1
1' Гол
Беренгер Флорен
1:1
24' Гол
Пейн Тим
2:1
32' Гол
Завада Оскар
33' Желтая карточка
Краев Божидар
2:2
53' Гол
Милеуснич Никола
3:2
58' Гол
Краев Божидар
4:2
63' Гол
Завада Оскар
80' Желтая карточка
Завада Оскар
5:2
90' Гол
Завада Оскар
90'+6
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
3
Сармэн
Финн
4
Вуттон
Скотт
18
Келли-Хилд
Лукас
12
Аль-Таай
Мохамед
14
Руфер
Алекс
15
Пеннингтон
Николас
11
Краев
Божидар
7
Барбарусес
Костас
9
Завада
Оскар
1
Фрик
Мэклин
35
Louis
Zabala
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
7
Беренгер
Флорен
13
Хор
Генри
16
Thomas
Waddingham
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

40 матчей

27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед

Первый тайм

35%
47.5%
17.5%
14 побед 19 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

2:2
0:1
0:3
2:1
3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.74
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.48
1.37

Среднее время на гол

60
65

Всего голов

64
47

Голов в среднем за матч

1.6
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Завада Оскар 4 1.33
Краев Божидар 2 0.67
Пейн Тим 1 0.33
Барбарусес Костас 0 0
Пеннингтон Николас 0 0
Келли-Хилд Лукас 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 2 0.67
Хор Генри 2 0.67
Беренгер Флорен 1 0.33
О'Ши Джеймс 1 0.33
Joe Caletti 0 0
Thomas Waddingham 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбарусес Костас 2 0
Завада Оскар 2 0
Краев Божидар 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невилл Скотт 1 0
Фрик Мэклин 1 0

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1

Результаты матчей

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
3.
Мельбурн Виктори
 2 2 0 0 7 - 3 6
4.
Макартур
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Вестерн Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 2 - 6 4
8.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 5 - 3 3
6.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Макартур
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Юнайтед
 0:0 3 1 1 1 2 - 6 4
2.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Макартур
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
6.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 5
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 2
Брисбен Роар Милеуснич Никола 2
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Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Веллингтон Феникс Завада Оскар 2
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