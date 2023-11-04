Тур: 3. Стадион: Sky Stadium.
5:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолБеренгер Флорен
1:1
24' ГолПейн Тим
2:1
32' ГолЗавада Оскар
33' Желтая карточкаКраев Божидар
2:2
53' ГолМилеуснич Никола
3:2
58' ГолКраев Божидар
4:2
63' ГолЗавада Оскар
80' Желтая карточкаЗавада Оскар
5:2
90' ГолЗавада Оскар
90'+6
Ход матча
1'
0:1
24'
1:1
32'
2:1
33'
53'
2:2
58'
3:2
63'
4:2
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Полсен
Алекс
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
13
Хор
Генри
- Основной состав
-
40 Полсен АлексВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хьюз ИсаакЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
10 Болл ДэвидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Giancarlo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Хор ГенриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
40 матчей
27.5%
30%
42.5%
11 побед 12 ничьих 17 побед
Первый тайм
35%
47.5%
17.5%
14 побед 19 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
10 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.74
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.48
1.37
Среднее время на гол
60
65
Всего голов
64
47
Голов в среднем за матч
1.6
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Завада Оскар
|4
|1.33
|Краев Божидар
|2
|0.67
|Пейн Тим
|1
|0.33
|Барбарусес Костас
|0
|0
|Пеннингтон Николас
|0
|0
|Келли-Хилд Лукас
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.67
|Хор Генри
|2
|0.67
|Беренгер Флорен
|1
|0.33
|О'Ши Джеймс
|1
|0.33
|Joe Caletti
|0
|0
|Thomas Waddingham
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барбарусес Костас
|2
|0
|Завада Оскар
|2
|0
|Краев Божидар
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невилл Скотт
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Веллингтон Феникс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Веллингтон Феникс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Пенинсула Пауэр - Веллингтон Феникс 1:2
Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Веллингтон Феникс - Сидней 1:0 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брисбен Роар - Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1
Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Брисбен Сити 0:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1
Результаты матчей
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|5
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|2
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|2
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|2