Тур: 3. Стадион: Кэмпбеллтаун.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаИмаи Томоки
41' Желтая карточкаJake Hollman
58' Желтая карточкаБеккас Кирин
84' Желтая карточкаЛьюис Клейтон Рис
86' Желтая карточкаЖермен Валер
86' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
1:0
90' ГолАугла Али
90'+5
Ход матча
28'
41'
58'
86'
90'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
19
Рисдон
Джош
22
Kane
Vidmar
38
Noah
Botic
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Аугла АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Oliver Jones
-
31 Lachlan Rose
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
-
22 Kane VidmarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Noah BoticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Макартур
Вестерн Юнайтед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|1
|0.33
|Беккас Кирин
|1
|0.33
|Борджес Рафаэл
|1
|0.33
|Аугла Али
|1
|0.33
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Jake Hollman
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлс Лаклан
|1
|0.33
|Noah Botic
|1 (1)
|0.33
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|2
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|2
|0
|Льюис Клейтон Рис
|2
|0
|Жермен Валер
|1
|0
|Jake Hollman
|1
|0
|Yianni Nicolaou
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Имаи Томоки
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2
Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2
Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1
Результаты матчей
Макартур
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Макартур
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|9 - 1
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|2
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|2
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2
|Макартур
|Беккас Кирин
|2
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|2