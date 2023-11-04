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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Макартур
1:0
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
28' Желтая карточка
Имаи Томоки
41' Желтая карточка
Jake Hollman
58' Желтая карточка
Беккас Кирин
84' Желтая карточка
Льюис Клейтон Рис
86' Желтая карточка
Жермен Валер
86' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
1:0
90' Гол
Аугла Али
90'+5
12
Курто
Филип
22
Yianni
Nicolaou
6
Ускок
Томислав
5
Аспропотамитис
Джонатан
13
Вуйица
Иван
23
Льюис
Клейтон
Рис
15
Беккас
Кирин
17
Борджес
Рафаэл
8
Jake
Hollman
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
1
Хьюард-Белль
Том
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
22
Kane
Vidmar
17
Benjamin
Garuccio
8
Уэлс
Лаклан
32
Тергейт
Ангус
10
Луштица
Стивен
77
Дандзаки
Рику
38
Noah
Botic
9
Michael
Ruhs
Макартур
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Макартур
Вестерн Юнайтед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

2:2
1:1
2:0
2:2
1:2
2:1
4:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жермен Валер 1 0.33
Беккас Кирин 1 0.33
Борджес Рафаэл 1 0.33
Аугла Али 1 0.33
Льюис Клейтон Рис 0 0
Jake Hollman 0 0
Yianni Nicolaou 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлс Лаклан 1 0.33
Noah Botic 1 (1) 0.33

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беккас Кирин 2 0
Аспропотамитис Джонатан 2 0
Льюис Клейтон Рис 2 0
Жермен Валер 1 0
Jake Hollman 1 0
Yianni Nicolaou 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 2 0
Daniel Penha 2 0
Имаи Томоки 1 0
Benjamin Garuccio 1 0

Результаты матчей

Макартур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вестерн Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Макартур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Макартур
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Вестерн Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Пном Пень - Макартур 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 Макартур - Себу ФК 8:2
Шан Юнайтед - Макартур 0:3 Кэмпбеллтаун Сити - Макартур 2:1 Перт Глори - Макартур 0:4 Макартур - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Перт Глори - Макартур 2:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Макартур - Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Голд-Кост Найтс - Вестерн Юнайтед 0:2
Эджворт Иглз - Вестерн Юнайтед 0:4 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1

Результаты матчей

Макартур
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Макартур
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:0 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Веллингтон Феникс
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Аделаида Юнайтед
 0:1 3 2 0 1 9 - 1 6
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 0:1 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Мельбурн Виктори
 1:0 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
6.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 2
Брисбен Роар Милеуснич Никола 2
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Беккас Кирин 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Jake Hollman получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Имаи Томоки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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