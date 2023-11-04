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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мельбурн Виктори
1:0
Перерыв
Аделаида Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Panashe Madanha
1:0
28' Гол
Форнароли Бруно

Ход матча

16'
Нигро Стефан
Траоре Адама
 
22'
 
Panashe Madanha
28'
Форнароли Бруно
(Машаш Зинедин)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.03
5.40
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9.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
19
Арзани
Дэниел
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
17
Nishan
Velupillay
8
Машаш
Зинедин
10
Форнароли
Бруно
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
10
Клаф
Зак
8
Sanchez
Cortes
Isaias
37
Jonny
Yull
66
Nestor
Irankunda
9
Ибусуки
Хироси
26
Халлоран
Бен
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

55 матчей

47.3%
20%
32.7%
26 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.5%
41.8%
32.7%
14 побед 23 ничьи 18 побед

Второй тайм

45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

1:1
1:1
3:0
0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

91
61

Голов в среднем за матч

1.65
1.11

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 78%
Меньше 22%
12
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
15
Больше 27%
Меньше 73%
40
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 2
Машаш Зинедин 1 0.33
Nishan Velupillay 1 0.33
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардо Эспиноса 2 0.67
Халлоран Бен 1 0.33
Клаф Зак 1 (1) 0.33
Танниклифф Райан 1 0.33
Анселл Николас 1 0.33
Nestor Irankunda 1 0.33
Musa Toure 1 0.33
Ибусуки Хироси 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Rai IV 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Musa Toure 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Точный счет

5:3
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:0 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Веллингтон Феникс
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Аделаида Юнайтед
 0:1 3 2 0 1 9 - 1 6
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Перт Глори
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 1 - 5 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 0:1 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Мельбурн Виктори
 1:0 2 2 0 0 6 - 3 6
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Перт Глори
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
6.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 0 - 3 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 2
Брисбен Роар Милеуснич Никола 2
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Макартур Беккас Кирин 2
Макартур Аспропотамитис Джонатан 2
Весь список
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