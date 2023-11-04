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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
22' Желтая карточка
Panashe Madanha
1:0
28' Гол
Форнароли Бруно
58' Желтая карточка
Родерик Миранда
1:1
59' Гол
Ибусуки Хироси
63' Вторая желтая карточка
Родерик Миранда
79' Желтая карточка
Nestor Irankunda
81' Желтая карточка
Карл Виарт
90' Желтая карточка
Rai IV
90' Вторая желтая карточка
Nestor Irankunda
90' Желтая карточка
Чапман Коннор
90'+7
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
19
Арзани
Дэниел
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
17
Nishan
Velupillay
8
Машаш
Зинедин
10
Форнароли
Бруно
46
Госи
Джо
36
Panashe
Madanha
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
10
Клаф
Зак
8
Sanchez
Cortes
Isaias
37
Jonny
Yull
66
Nestor
Irankunda
9
Ибусуки
Хироси
26
Халлоран
Бен
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

55 матчей

47.3%
20%
32.7%
26 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.5%
41.8%
32.7%
14 побед 23 ничьи 18 побед

Второй тайм

45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

1:1
1:1
3:0
0:1
1:1
КФ
1:2
1:2
0:1
1:3
1:0
2:1
1:0
3:1
1:0
2:0
2:0
2:1
3:0
1:2
2:2
КФ
3:0
2:1
0:2
1:2
0:1
2:1
0:0
КФ
3:1
2:2
3:2
1:1
4:3
3:0
2:2
1:0
4:2
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
1:0
ПК
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1

Голы

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

1.79
1.12

Среднее время на гол

50
80

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.1

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

91
61

Голов в среднем за матч

1.65
1.11

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 78%
Меньше 22%
12
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
15
Больше 27%
Меньше 73%
40
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 2
Машаш Зинедин 1 0.33
Nishan Velupillay 1 0.33
Траоре Адама III 0 0
Чапман Коннор 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардо Эспиноса 2 0.67
Халлоран Бен 1 0.33
Клаф Зак 1 (1) 0.33
Ибусуки Хироси 1 0.33
Танниклифф Райан 1 0.33
Анселл Николас 1 0.33
Nestor Irankunda 1 0.33
Musa Toure 1 0.33

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 1 1
Rai IV 2 0
Чапман Коннор 1 0
Машаш Зинедин 1 0
Икономидис Крис 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 1
Panashe Madanha 2 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
8
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
4
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 10 - 1 7
2.
Веллингтон Феникс
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Мельбурн Виктори
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
7.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Перт Глори
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
11.
Централ Кост Маринерс
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 6 - 4 4
5.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Перт Глори
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
7.
Централ Кост Маринерс
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
8.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
12.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 2
Брисбен Роар Милеуснич Никола 2
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Чапман Коннор получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Nestor Irankunda получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 91'
    Rai получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Alexandar Popovic уходит с поля. Lachlan Barr выходит вместо него
  • 81'
    Карл Виарт получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Nishan Velupillay уходит с поля. Фолами Бен выходит вместо него
  • 79'
    Nestor Irankunda получил желтую карточку от судьи
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    • 59'
      Клаф Зак сделал результативную передачу.
    • 58'
      Родерик Миранда получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Panashe Madanha уходит с поля. Giuseppe Bovalina выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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