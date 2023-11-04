Тур: 3. Стадион: ААМИ Парк.
1:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаPanashe Madanha
1:0
28' ГолФорнароли Бруно
58' Желтая карточкаРодерик Миранда
1:1
59' ГолИбусуки Хироси
63' Вторая желтая карточкаРодерик Миранда
79' Желтая карточкаNestor Irankunda
81' Желтая карточкаКарл Виарт
90' Желтая карточкаRai IV
90' Вторая желтая карточкаNestor Irankunda
90' Желтая карточкаЧапман Коннор
90'+7
Ход матча
22'
28'
1:0
58'
59'
1:1
63'
70'
79'
81'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
18
Монге
Фабиан
25
Тиг
Райан
46
Госи
Джо
10
Клаф
Зак
37
Jonny
Yull
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
4 Rai IV
-
28 Franco Lino
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Jonny YullПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Халлоран БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
-
-
13 Lachlan Barr
-
49 Musa Toure
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.2%
45.2%
9.6%
14 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
55 матчей
47.3%
20%
32.7%
26 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.5%
41.8%
32.7%
14 побед 23 ничьи 18 побед
Второй тайм
45.5%
30.9%
23.6%
25 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
29
Голов в среднем за матч
1.79
1.12
Среднее время на гол
50
80
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.1
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
91
61
Голов в среднем за матч
1.65
1.11
Тотал матчей
2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
43
Больше 78%
Меньше 22%
12
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
15
Больше 27%
Меньше 73%
40
6
Больше 11%
Меньше 89%
49
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|2
|Машаш Зинедин
|1
|0.33
|Nishan Velupillay
|1
|0.33
|Траоре Адама III
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.67
|Халлоран Бен
|1
|0.33
|Клаф Зак
|1 (1)
|0.33
|Ибусуки Хироси
|1
|0.33
|Танниклифф Райан
|1
|0.33
|Анселл Николас
|1
|0.33
|Nestor Irankunda
|1
|0.33
|Musa Toure
|1
|0.33
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|1
|1
|Rai IV
|2
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Машаш Зинедин
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
8
Мельбурн Виктори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аделаида Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
6
1
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
1
50%
4
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|9.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|7.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|2
|Брисбен Роар
|Милеуснич Никола
|2
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2