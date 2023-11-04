Тур: 3. Стадион: HBF Park.
2:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаБалар Максимильен
32' Желтая карточкаКутрумбис Джон
44' Желтая карточкаНисбет Джошуа
45' Желтая карточкаСусняр Александар
1:0
52' ГолЦолаковски Стефан
77' Красная карточкаТоррес Анхель
2:0
90' ГолТаггарт Адам
90'+8
Ход матча
32'
44'
52'
77'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Cameron
Cook
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
15
Роу
Сторм
33
Nathan
Paull
10
Marco
Tulio1
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Камау БрюсПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
- Защитник
-
33 Nathan PaullЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Нападающий
-
-
26 Brad Tapp
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
История личных встреч
Перт Глори
Централ Кост Маринерс
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед
43 матча
34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.9%
39.5%
32.6%
12 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.1
Среднее время на гол
48
82
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.52
1.36
Среднее время на гол
59
66
Всего голов
73
53
Голов в среднем за матч
1.7
1.23
Тотал матчей
2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
53
73
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|2
|0.67
|Цолаковски Стефан
|2
|0.67
|Биверс Марк
|1
|0.33
|Божанич Оливер
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brian Kaltak
|1
|0.33
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|2
|0
|Кутрумбис Джон
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Christian Theoharous
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Перт Глори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1
Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2
Результаты матчей
Перт Глори
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|2 (1)
|Веллингтон Феникс
|Краев Божидар
|2
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2