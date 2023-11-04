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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Перт Глори
2:0
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
7' Желтая карточка
Балар Максимильен
32' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
44' Желтая карточка
Нисбет Джошуа
45' Желтая карточка
Сусняр Александар
1:0
52' Гол
Цолаковски Стефан
77' Красная карточка
Торрес Анхель
2:0
90' Гол
Таггарт Адам
90'+8
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
17
Карлуччо
Джеррод
24
Божанич
Оливер
20
Giordano
Colli
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
23
Daniel
Bennie
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
3
Brian
Kaltak
33
Nathan
Paull
18
Jacob
Farrell
11
Торрес
Анхель
4
Нисбет
Джошуа
6
Балар
Максимильен
7
Christian
Theoharous
14
Уэнзел-Холлс
Дилан
10
Marco
Tulio1
Перт Глори
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Перт Глори
Централ Кост Маринерс

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
23.8%
9.5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 14 побед

43 матча

34.9%
23.3%
41.8%
15 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.9%
39.5%
32.6%
12 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.6%
34.9%
32.5%
14 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

2:2
1:2
0:0
1:1
2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.1

Среднее время на гол

48
82

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.36

Среднее время на гол

59
66

Всего голов

73
53

Голов в среднем за матч

1.7
1.23

Тотал матчей

2.5
41
Больше 95%
Меньше 5%
2
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
28
Больше 65%
Меньше 35%
15
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

53
73

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 2 0.67
Цолаковски Стефан 2 0.67
Биверс Марк 1 0.33
Божанич Оливер 0 0
Riley Warland 0 0
Giordano Colli 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Kaltak 1 0.33
Смит Ноа 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 2 0
Кутрумбис Джон 2 0
Цолаковски Стефан 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Торрес Анхель 0 1
Christian Theoharous 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
Балар Максимильен 1 0
William Wilson 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Перт Глори
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Перт Глори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4
Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Перт Глори - Сидней 2:2
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1
Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 1:2

Результаты матчей

Перт Глори
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 10 - 1 7
2.
Веллингтон Феникс
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Мельбурн Виктори
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
9.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 5 - 7 1
7.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 2 (1)
Веллингтон Феникс Краев Божидар 2
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
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