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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Хельсинборг
2:0
Второй тайм: 48'
Браге
0'
1:0
6' Гол
Cole Alexander
2:0
29' Гол
Лима Лукас
42' Желтая карточка
Benjamin Acquah
42' Желтая карточка
Jacob Stensson

Ход матча

6'
Cole Alexander
(Benjamin Acquah)
1:0
23'
 
Malte Persson
Christopher Redenstrand
29'
Лима Лукас
2:0
42'
Benjamin Acquah
 
42'
 
Jacob Stensson
46'
Йенссон Расмус
Benjamin Acquah
 
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Хельсинборг
Ничья
Браге
2.00
3.80
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Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
39
Benjamin
Orn
21
Веберг
Чарли
3
Вилар
Бернардо
20
Олссон
Деннис
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
5
Cole
Alexander
13
Лупер
Вильгельм
9
Лима
Лукас
11
Ринг
Эрик
30
Andre
Bernardini
3
Асанте
Эйрик
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
12
Ieltsin
Camoes
14
Jacob
Stensson
10
Берггрен
Густав
7
Викстрём
Эмиль
19
Kevin
Appiah
Nyarko
Хельсинборг
4-3-3
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

Хельсинборг
Браге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:0
С
3:0
С
0:0
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

3.5
0.33

Среднее время на гол

25
270

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 6 (1) 0.21
Amin Al-Hamawi 6 0.21
Ринг Эрик 5 0.17
Лупер Вильгельм 3 0.1
Лима Лукас 3 0.1
Benjamin Acquah 2 0.07
Cole Alexander 1 0.03
Simon Bengtsson 1 0.03
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.03
Веберг Чарли 1 0.03
Хелльборг Адам 1 0.03
Рогне Томас 1 0.03
Ervin Gigovac 0 0
Олссон Деннис 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Хеллман Эмиль 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 9 (2) 0.31
Samouil Izountouemoi 5 0.17
Хеллберг Сет 4 0.14
Kevin Appiah Nyarko 3 0.1
Christopher Redenstrand 2 0.07
Берггрен Густав 2 0.07
Jacob Stensson 2 0.07
Викстрём Эмиль 2 0.07
Редин Понтус 2 0.07
Pontus Jonsson1 1 0.03
Тити Адиль 1 0.03
Зеттерстрём Александр 1 0.03
Henry Sletsjoee 1 0.03
Тамими Джонатан 0 0
Карлберг Дуглас 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 7 1
Benjamin Acquah 6 0
Вагич Павле 3 1
Philip Reinhold 4 0
Хеллман Эмиль 4 0
Ринг Эрик 4 0
Вилар Бернардо 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Ervin Gigovac 3 0
Cole Alexander 2 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Веберг Чарли 2 0
Альмаджед Сумар 2 0
Виделль Каспер 2 0
Amin Al-Hamawi 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Стюарт Бакстер 0 1
Рогне Томас 1 0
Йоэльссон Калле 1 0
Лима Лукас 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Amar Muhsin 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Victor Blixt 1 0
Benjamin Orn 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 6 2
Редин Понтус 8 0
Хеллберг Сет 6 1
Jacob Stensson 7 0
Henry Sletsjoee 7 0
Samouil Izountouemoi 5 0
Malte Persson 3 0
Andre Bernardini 3 0
Берггрен Густав 2 0
Тити Адиль 2 0
Асанте Эйрик 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Браге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
5
Хельсинборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Браге
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

9
25
Хельсинборг
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Браге
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
11% (3)
39% (11)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
2
13%
2
22%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
19%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

18
23
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
17%
3
13%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
2
11%
5
22%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
8
44%
4
17%
76-90

Забито

13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
23%
7
26%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
4
31%
7
26%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
5
31%
76-90

Забито

29
36
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
10%
3
8%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
5
17%
9
25%
31-45
5
17%
8
22%
46-60
4
14%
5
14%
61-75
10
34%
7
19%
76-90

Пропущено

37
39
12 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
6
16%
4
10%
1-15
3
8%
7
18%
16-30
3
8%
7
18%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
14
38%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1
Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2
Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Браге

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
19
9
8
20
1.5
10
18
2
26
2.5
4
24
1
27
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Эстер
 2:0 30 16 6 8 57 - 36 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 0:2 29 9 12 8 41 - 39 39
7.
Браге
 0:2 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Хельсинборг
 2:0 29 8 9 12 32 - 36 33
12.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
13.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Эргрюте
 1:0 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 0:2 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 2:0 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 0:2 15 6 6 3 27 - 22 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Хельсинборг
 2:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
14.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 1:0 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
Эстер
 2:0 16 8 4 4 30 - 23 28
3.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 0:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 1:0 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 2:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 0:2 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Benjamin Acquah уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Jacob Stensson получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Benjamin Acquah получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - Лима Лукас бьет в цель!
  • 23'
    Christopher Redenstrand уходит с поля. Malte Persson выходит вместо него
  • 6'
    Benjamin Acquah сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Cole Alexander бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Хельсинборг
Ничья
Браге
2.00
3.80
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