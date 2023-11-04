Тур: 29.
2:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолCole Alexander
2:0
29' ГолЛима Лукас
42' Желтая карточкаBenjamin Acquah
42' Желтая карточкаJacob Stensson
90' Желтая карточкаErvin Gigovac
90' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
90'+6
Ход матча
6'
29'
2:0
42'
42'
90'
90'
39
Benjamin
Orn
21
Веберг
Чарли
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Benjamin OrnЗащитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Хельсинборг
Браге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
3.5
0.33
Среднее время на гол
25
270
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|6 (1)
|0.21
|Amin Al-Hamawi
|6
|0.21
|Ринг Эрик
|5
|0.17
|Лупер Вильгельм
|3
|0.1
|Лима Лукас
|3
|0.1
|Benjamin Acquah
|2
|0.07
|Cole Alexander
|1
|0.03
|Simon Bengtsson
|1
|0.03
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.03
|Веберг Чарли
|1
|0.03
|Хелльборг Адам
|1
|0.03
|Рогне Томас
|1
|0.03
|Ervin Gigovac
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Хеллман Эмиль
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|9 (2)
|0.31
|Samouil Izountouemoi
|5
|0.17
|Хеллберг Сет
|4
|0.14
|Kevin Appiah Nyarko
|3
|0.1
|Christopher Redenstrand
|2
|0.07
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Jacob Stensson
|2
|0.07
|Викстрём Эмиль
|2
|0.07
|Редин Понтус
|2
|0.07
|Pontus Jonsson1
|1
|0.03
|Тити Адиль
|1
|0.03
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.03
|Henry Sletsjoee
|1
|0.03
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|7
|1
|Benjamin Acquah
|6
|0
|Вагич Павле
|3
|1
|Philip Reinhold
|4
|0
|Хеллман Эмиль
|4
|0
|Ринг Эрик
|4
|0
|Вилар Бернардо
|4
|0
|Ervin Gigovac
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Cole Alexander
|2
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Веберг Чарли
|2
|0
|Альмаджед Сумар
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Amin Al-Hamawi
|2
|0
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Стюарт Бакстер
|0
|1
|Рогне Томас
|1
|0
|Йоэльссон Калле
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Benjamin Orn
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|6
|2
|Редин Понтус
|8
|0
|Henry Sletsjoee
|8
|0
|Хеллберг Сет
|6
|1
|Jacob Stensson
|7
|0
|Samouil Izountouemoi
|5
|0
|Malte Persson
|3
|0
|Andre Bernardini
|3
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Тити Адиль
|2
|0
|Асанте Эйрик
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Браге
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
5
Хельсинборг
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Браге
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
25
Хельсинборг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Браге
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
10% (3)
38% (11)
52% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
3
17%
2
22%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
3
33%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
18
25
5 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
17%
4
16%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
8
44%
4
16%
76-90
Забито
13
27
4 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
1
8%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
23%
7
26%
31-45
2
15%
5
19%
46-60
3
23%
3
11%
61-75
4
31%
7
26%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
5
31%
76-90
Забито
31
36
12 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 9
4
13%
3
8%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
5
16%
9
25%
31-45
5
16%
8
22%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
10
32%
7
19%
76-90
Пропущено
37
41
12 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
6
16%
5
12%
1-15
3
8%
8
20%
16-30
3
8%
7
17%
31-45
6
16%
5
12%
46-60
5
14%
7
17%
61-75
14
38%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эребру 4:1
Эстер - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Сирианска Эскильстуна 1:0 ГАИС - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Сундсвалль 3:2 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Русенгор - Хельсинборг 0:3 Йёнчёпинг - Хельсинборг 2:2 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Утсиктенс - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1
Браге
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2 Браге - Сковде АИК 3:2
Эстерсунд - Браге 2:0 Браге - Эребру 2:1 Браге - Треллеборг 1:1 Вестерос - Браге 0:0 Браге - Утсиктенс 3:0 Интер Стокгольм - Браге 0:0 Ландскруна - Браге 3:0 Браге - ГАИС 0:4 Гефле - Браге 2:0 Эргрюте - Браге 1:1 Браге - Эстер 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1 Треллеборг - Браге 1:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Браге
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
131
69
86
213
410
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
69
311
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1910
920
1019
227
425
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|48 - 22
|63
|2.
|28
|16
|6
|6
|59 - 22
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|57 - 37
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|49 - 31
|52
|5.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|39 - 44
|39
|6.
|29
|9
|12
|8
|42 - 39
|39
|7.
|29
|11
|5
|13
|35 - 42
|38
|8.
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|29
|9
|9
|11
|35 - 44
|36
|10.
|29
|9
|7
|13
|38 - 52
|34
|11.
|1:0
|29
|8
|10
|11
|40 - 42
|34
|12.
|29
|8
|9
|12
|32 - 36
|33
|13.
|28
|7
|10
|11
|43 - 51
|31
|14.
|28
|8
|5
|15
|39 - 50
|29
|15.
|29
|7
|8
|14
|31 - 46
|29
|16.
|28
|6
|9
|13
|24 - 41
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|1:0
|15
|6
|7
|2
|22 - 10
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|11.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|21 - 26
|19
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 15
|17
|16.
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|31 - 10
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|17 - 18
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|6.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|10.
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|1:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 32
|9
|14.
|14
|1
|6
|7
|19 - 31
|9
|15.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9