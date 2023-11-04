Тур: 29.
Ход матча
44'
46'
1:0
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Xabier Ruiz de Ocenda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Эргрюте
Вестерос
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
73
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|6
|0.21
|Силисуфай Эди
|4
|0.14
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3 (1)
|0.1
|Тагессон Линус
|3
|0.1
|Дальквист Исак
|2
|0.07
|Hady Saleh Karim
|2
|0.07
|Муянич Амел
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.03
|Дротт Джонатан
|1
|0.03
|Полсон Дэниел
|1
|0.03
|Erion Sadiku
|1
|0.03
|Christoffer Styffe
|1
|0.03
|Свенссон Уильям
|1
|0.03
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (1)
|0.48
|Йоханссон Саймон
|5
|0.17
|Patric Aaslund
|4
|0.14
|Max Larsson
|4 (1)
|0.14
|Jaheem Burke
|4
|0.14
|Эдлунд Олле
|3
|0.1
|Диабате Ибрахим
|3
|0.1
|Гефверт Симон
|2
|0.07
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0.07
|Троне Филип
|2
|0.07
|Miguel Sandberg
|2
|0.07
|Daniel Ask
|1
|0.03
|Гамбош Мартин
|1
|0.03
|Anders Hellblom
|1
|0.03
|Alex Douglas
|0
|0
|Herman Magnusson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дротт Джонатан
|9
|0
|Erion Sadiku
|8
|0
|Хольмен Кевин
|6
|0
|Hady Saleh Karim
|4
|1
|Азулай Джонатан
|5
|0
|Полсон Дэниел
|5
|0
|Свенссон Уильям
|5
|0
|Тагессон Линус
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Андреассон Антон
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|2
|0
|Дальстрём Виллиам
|2
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Noah Christoffersson
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Herman Magnusson
|3
|1
|Jabir Abdihakim Ali
|4
|0
|Троне Филип
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|3
|0
|Alex Douglas
|3
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Daniel Ask
|2
|0
|Гамбош Мартин
|2
|0
|Patric Aaslund
|2
|0
|Miguel Sandberg
|0
|1
|Aly Coulibaly
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Anders Hellblom
|1
|0
|Umit Aras
|1
|0
|Max Larsson
|1
|0
|Jaheem Burke
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вестерос
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
15
7
Эргрюте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Вестерос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
0
Упущенные победы
8
23
Эргрюте
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Вестерос
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
8
42%
2
8%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
3
16%
5
19%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
4
16%
6
43%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
3
25%
9
39%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
17%
3
13%
76-90
Пропущено
20
6
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
50%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90
Забито
31
49
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
4
13%
4
8%
1-15
4
13%
9
18%
16-30
10
32%
3
6%
31-45
5
16%
16
33%
46-60
3
10%
9
18%
61-75
5
16%
8
16%
76-90
Пропущено
45
20
22 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 13
8
18%
0
0%
1-15
5
11%
3
15%
16-30
9
20%
5
25%
31-45
8
18%
7
35%
46-60
6
13%
2
10%
61-75
9
20%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1
Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Вестерос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1
Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0
Результаты матчей
Эргрюте
Вестерос
Точный счет
2:2
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
86
113
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
212
95
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
820
1711
325
721
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|19
|6
|4
|48 - 22
|63
|2.
|28
|16
|6
|6
|59 - 22
|54
|3.
|2:0
|30
|16
|6
|8
|57 - 36
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|49 - 31
|52
|5.
|28
|11
|6
|11
|39 - 43
|39
|6.
|0:2
|29
|9
|12
|8
|41 - 39
|39
|7.
|0:2
|29
|11
|5
|13
|35 - 42
|38
|8.
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|29
|9
|9
|11
|35 - 44
|36
|10.
|29
|9
|7
|13
|38 - 52
|34
|11.
|2:0
|29
|8
|9
|12
|32 - 36
|33
|12.
|28
|7
|10
|11
|39 - 42
|31
|13.
|28
|7
|10
|11
|43 - 51
|31
|14.
|28
|8
|5
|15
|39 - 50
|29
|15.
|1:0
|29
|7
|8
|14
|31 - 46
|29
|16.
|28
|6
|9
|13
|24 - 41
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|0:2
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|2:0
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|7.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|8.
|0:2
|15
|6
|6
|3
|27 - 22
|24
|9.
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|10.
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|11.
|14
|5
|7
|2
|21 - 10
|22
|12.
|2:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|21 - 26
|19
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 15
|17
|16.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|30 - 23
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|31 - 10
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|17 - 18
|21
|5.
|14
|5
|2
|7
|18 - 26
|17
|6.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|0:2
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|1:0
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|10.
|2:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|3
|9
|18 - 32
|9
|14.
|14
|1
|6
|7
|19 - 31
|9
|15.
|0:2
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9