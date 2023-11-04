  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Эргрюте
1:0
Второй тайм: 49'
Вестерос
0'
44' Желтая карточка
Свенссон Уильям
1:0
46' Гол
Силисуфай Эди

Ход матча

44'
Свенссон Уильям
 
46'
Силисуфай Эди
1:0
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Эргрюте
Ничья
Вестерос
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Все Коэффициенты
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
14
Полсон
Дэниел
6
Хольмен
Кевин
28
Erion
Sadiku
10
Беркрот
Никлас
9
Люндберг
Виктор
26
Силисуфай
Эди
1
Фагерстрём
Антон
3
Alex
Douglas
18
Нсабиумва
Фредерик
5
Philipp
Strompf
11
Гефверт
Симон
8
Daniel
Ask
26
Юсеф
Мохаммед
I
31
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
17
Диабате
Ибрахим
Эргрюте
4-4-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Эргрюте
Вестерос

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
73

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 6 0.21
Силисуфай Эди 4 0.14
Хаглинд-Сангре Маркус 3 (1) 0.1
Тагессон Линус 3 0.1
Дальквист Исак 2 0.07
Hady Saleh Karim 2 0.07
Муянич Амел 2 0.07
Азулай Джонатан 2 (2) 0.07
Дальстрём Виллиам 1 0.03
Дротт Джонатан 1 0.03
Полсон Дэниел 1 0.03
Erion Sadiku 1 0.03
Christoffer Styffe 1 0.03
Свенссон Уильям 1 0.03
Хольмен Кевин 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jabir Abdihakim Ali 14 (1) 0.48
Йоханссон Саймон 5 0.17
Patric Aaslund 4 0.14
Max Larsson 4 (1) 0.14
Jaheem Burke 4 0.14
Эдлунд Олле 3 0.1
Диабате Ибрахим 3 0.1
Гефверт Симон 2 0.07
Нсабиумва Фредерик 2 0.07
Троне Филип 2 0.07
Miguel Sandberg 2 0.07
Daniel Ask 1 0.03
Гамбош Мартин 1 0.03
Anders Hellblom 1 0.03
Alex Douglas 0 0
Herman Magnusson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дротт Джонатан 9 0
Erion Sadiku 8 0
Хольмен Кевин 6 0
Hady Saleh Karim 4 1
Азулай Джонатан 5 0
Полсон Дэниел 5 0
Свенссон Уильям 5 0
Тагессон Линус 4 0
Дальквист Хампус 4 0
Люндберг Виктор 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 3 0
Дальквист Исак 3 0
Андреассон Антон 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Нилльсон Маттиас 2 0
Нюх Мубаарак 2 0
Дальстрём Виллиам 2 0
Муянич Амел 2 0
Абрахам Саргон 1 0
Noah Christoffersson 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Herman Magnusson 3 1
Jabir Abdihakim Ali 4 0
Троне Филип 3 0
Нсабиумва Фредерик 3 0
Alex Douglas 3 0
Эдлунд Олле 2 0
Daniel Ask 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Patric Aaslund 2 0
Miguel Sandberg 0 1
Aly Coulibaly 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Anders Hellblom 1 0
Umit Aras 1 0
Max Larsson 1 0
Jaheem Burke 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Вестерос
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

15
7
Эргрюте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Вестерос
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
0

Упущенные победы

8
23
Эргрюте
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Вестерос
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

23
30

Голы по времени матча

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
8
42%
2
8%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
3
16%
5
19%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
3
21%
16-30
6
24%
2
14%
31-45
4
16%
6
43%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
4
16%
2
14%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
3
25%
1
4%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
1
4%
31-45
3
25%
9
39%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
2
17%
3
13%
76-90

Пропущено

20
6
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
50%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
1
5%
1
17%
61-75
5
25%
1
17%
76-90

Забито

31
49
18 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
4
13%
4
8%
1-15
4
13%
9
18%
16-30
10
32%
3
6%
31-45
5
16%
16
33%
46-60
3
10%
9
18%
61-75
5
16%
8
16%
76-90

Пропущено

45
20
22 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 12
16 Пропускали первыми 7
23 Не пропускали 13
8
18%
0
0%
1-15
5
11%
3
15%
16-30
9
20%
5
25%
31-45
8
18%
7
35%
46-60
6
13%
2
10%
61-75
9
20%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Треллеборг 0:2 Эргрюте - Утсиктенс 2:2 Гефле - Эргрюте 0:1
Эргрюте - ГАИС 1:4 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эстер - Эргрюте 2:0 Йёнчёпингс БК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Браге - Эргрюте 4:1 Утсиктенс - Эргрюте 3:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Вестерос
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1
Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0 Эстер - Вестерос 2:2 Вестерос - Браге 0:0 Эребру - Вестерос 1:1 Эребру Сюрианска - Вестерос 0:3 Утсиктенс - Вестерос 4:0 Вестерос - Хельсинборг 3:2 Сковде АИК - Вестерос 0:2 Вестерос - Гефле 1:0 ГАИС - Вестерос 0:2 Вестерос - Утсиктенс 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2 Вестерос - Сковде АИК 4:0

Результаты матчей

Эргрюте
Вестерос

Точный счет

2:2
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
2 раза 14%
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
2
10 раз 36%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
8
6
1
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
2
12
1.5
9
5
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
8
20
1.5
17
11
3
25
2.5
7
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Эстер
 2:0 30 16 6 8 57 - 36 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 0:2 29 9 12 8 41 - 39 39
7.
Браге
 0:2 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Хельсинборг
 2:0 29 8 9 12 32 - 36 33
12.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
13.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Эргрюте
 1:0 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 0:2 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 2:0 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 0:2 15 6 6 3 27 - 22 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Хельсинборг
 2:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
14.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 1:0 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
Эстер
 2:0 16 8 4 4 30 - 23 28
3.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 0:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 1:0 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 2:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 0:2 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Г О О О О Л - Силисуфай Эди бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Свенссон Уильям получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эргрюте
Ничья
Вестерос
2.80
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2.95
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2.75
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