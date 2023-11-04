  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Эстерсунд
0:2
Второй тайм: 50'
Эстер
0'
7' Желтая карточка
Мусолитин Николай
0:1
19' Гол
Кричак Иван
21' Желтая карточка
Кричак Иван
0:2
29' Гол
Вестермарк Йеспер
33' Желтая карточка
Косица Дзенис
50' Желтая карточка
50' Желтая карточка

Ход матча

7'
Мусолитин Николай
 
19'
0:1
Кричак Иван
(Lukas Bergqvist)
21'
 
Кричак Иван
29'
0:2
Вестермарк Йеспер
(Lukas Bergqvist)
33'
 
Косица Дзенис
46'
Штольт Малкольм
Simon Marklund
 
46'
Mansour Sinyan
Брэндон Эрик
 
50'
 
50'
 
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Эстерсунд
Ничья
Эстер
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Все Коэффициенты
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
7
Andre
Oesterholm
10
Simon
Marklund
11
Мусолитин
Николай
29
Calvin
Kabuye
32
Carl
Lundahl
Persson
2
Thorri
Thorisson
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
22
Кусу
Манассе
27
Мёрфельт
Альбин
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Эстерсунд
4-2-3-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Эстер

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 7 0.24
Карлссон Грач Себастьян 5 0.17
Chovanie Amatkarijo 4 0.14
Miroslav Mazur 4 0.14
Calvin Kabuye 3 0.1
Andre Oesterholm 3 0.1
Mansour Sinyan 3 0.1
Simon Marklund 2 0.07
Jakob Hedenquist 2 0.07
Брэндон Эрик 1 0.03
Мусолитин Николай 1 0.03
Спорронг Альбин 1 0.03
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 19 0.63
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.43
Сёдерберг Никлас 6 0.2
Родич Владимир 5 0.17
Ahmed Bonnah 3 0.1
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.03
Косица Дзенис 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Прекович Милое 1 0.03
Thorri Thorisson 1 0.03
Adam Herdonsson 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Theodor Johansson 0 0
Lukas Bergqvist 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджумани Янник 7 1
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 5 1
Мусолитин Николай 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Calvin Kabuye 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Кейта Али II 1 0
Ориджи Арнольд 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Adam Herdonsson 8 0
Карлссон Монц 7 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Кричак Иван 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Theodor Johansson 0 1
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

11
9
Эстерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эстер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

10
25
Эстерсунд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Эстер
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
52% (15)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

21
34

Голы по времени матча

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
14 Не забивали 15
2
8%
6
24%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
5
21%
4
16%
46-60
3
13%
4
16%
61-75
6
25%
6
24%
76-90

Пропущено

23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
6
24%
46-60
4
17%
8
32%
61-75
6
26%
2
8%
76-90

Забито

16
28
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
0
0%
4
14%
1-15
5
31%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
7
44%
4
14%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

40
53
15 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 19
4 Не забивали 2
2
5%
10
19%
1-15
8
20%
6
11%
16-30
5
13%
9
17%
31-45
6
15%
12
23%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
13
33%
10
19%
76-90

Пропущено

38
37
16 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
4
11%
3
8%
1-15
7
18%
5
14%
16-30
5
13%
5
14%
31-45
7
18%
9
24%
46-60
5
13%
10
27%
61-75
10
26%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0
Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Эстер

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
8
6
3
11
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
14
1
3
11
1.5
9
6
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
26
3
11
17
1.5
17
12
4
24
2.5
8
21
2
26
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Эстер
 2:0 30 16 6 8 57 - 36 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 28 11 6 11 39 - 43 39
6.
Эстерсунд
 0:2 29 9 12 8 41 - 39 39
7.
Браге
 0:2 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Хельсинборг
 2:0 29 8 9 12 32 - 36 33
12.
Эребру
 28 7 10 11 39 - 42 31
13.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Эргрюте
 1:0 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 0:2 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 2:0 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
7.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
8.
Эстерсунд
 0:2 15 6 6 3 27 - 22 24
9.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
10.
Ландскруна
 14 6 4 4 21 - 17 22
11.
Эребру
 14 5 7 2 21 - 10 22
12.
Хельсинборг
 2:0 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
14.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 1:0 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 0:1 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
Эстер
 2:0 16 8 4 4 30 - 23 28
3.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Ландскруна
 14 5 2 7 18 - 26 17
6.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 0:2 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 1:0 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 2:0 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 0:2 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Simon Marklund уходит с поля. Штольт Малкольм выходит вместо него
  • 46'
    Брэндон Эрик уходит с поля. Mansour Sinyan выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Косица Дзенис получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Эстер
4.70
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9.50
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4.55
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