  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Эстерсунд
1:2
Конец матча
Эстер
0'
7' Желтая карточка
Мусолитин Николай
0:1
19' Гол
Кричак Иван
21' Желтая карточка
Кричак Иван
0:2
29' Гол
Вестермарк Йеспер
33' Желтая карточка
Косица Дзенис
65' Желтая карточка
Кусу Манассе
1:2
80' Гол
Штольт Малкольм
87' Желтая карточка
Miroslav Mazur
90'+6
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
8
Брэндон
Эрик
16
Спорронг
Альбин
7
Andre
Oesterholm
10
Simon
Marklund
11
Мусолитин
Николай
29
Calvin
Kabuye
32
Carl
Lundahl
Persson
2
Thorri
Thorisson
4
Хедлунд
Себастьян
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
22
Кусу
Манассе
27
Мёрфельт
Альбин
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Эстерсунд
4-2-3-1
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Эстерсунд
Эстер

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:1
КШ
5:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.25

Среднее время на гол

180
72

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 8 0.28
Карлссон Грач Себастьян 5 0.17
Chovanie Amatkarijo 4 0.14
Miroslav Mazur 4 0.14
Calvin Kabuye 3 0.1
Andre Oesterholm 3 0.1
Mansour Sinyan 3 0.1
Simon Marklund 2 0.07
Jakob Hedenquist 2 0.07
Брэндон Эрик 1 0.03
Мусолитин Николай 1 0.03
Спорронг Альбин 1 0.03
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 19 0.63
Бергмарк-Виберг Адам 13 (2) 0.43
Сёдерберг Никлас 6 0.2
Родич Владимир 5 0.17
Ahmed Bonnah 3 0.1
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0.03
Косица Дзенис 1 0.03
Люнг Даниэль 1 0.03
Прекович Милое 1 0.03
Thorri Thorisson 1 0.03
Adam Herdonsson 1 0.03
Кричак Иван 1 0.03
Кусу Манассе 1 0.03
Theodor Johansson 0 0
Lukas Bergqvist 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджумани Янник 7 1
Штольт Малкольм 8 0
Вейлид Сесар 6 1
Miroslav Mazur 6 1
Мусолитин Николай 5 0
Mansour Sinyan 3 1
Раск Теодор 3 1
Calvin Kabuye 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Andre Oesterholm 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Кроон Симон 2 0
Andrew Mills1 2 0
Кейта Али II 1 0
Ориджи Арнольд 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Johnsson 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 10 0
Adam Herdonsson 8 0
Карлссон Монц 7 0
Хедлунд Себастьян 7 0
Сёдерберг Никлас 5 0
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Люнг Даниэль 4 0
Стенберг Джон 4 0
Кричак Иван 3 0
Бергмарк-Виберг Адам 3 0
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Хейкссон Алекс 2 0
Прекович Милое 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Ahmed Bonnah 2 0
Theodor Johansson 0 1
Варманен Тату 1 0
Кусу Манассе 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

12
9
Эстерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

10
25
Эстерсунд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Эстер
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

22
34

Голы по времени матча

Забито

25
27
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
14 Не забивали 15
2
8%
6
22%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
7
28%
6
22%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 15
1
4%
1
4%
1-15
8
32%
3
12%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
6
23%
46-60
4
16%
8
31%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Забито

16
28
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
5
31%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
7
44%
4
14%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

41
55
15 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 20
4 Не забивали 2
2
5%
10
18%
1-15
8
20%
8
15%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
6
15%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
14
34%
10
18%
76-90

Пропущено

40
38
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 23
4
10%
3
8%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
5
13%
5
13%
31-45
7
18%
9
24%
46-60
5
13%
10
26%
61-75
10
25%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0
Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Эстер

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
8
6
3
12
2.5
4
10
2
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
15
1
3
11
1.5
10
6
1
13
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
27
3
11
18
1.5
18
12
4
25
2.5
8
22
2
27
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Эстер
 30 16 6 8 57 - 37 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 0:1 29 11 6 12 39 - 44 39
6.
Эстерсунд
 29 9 12 8 42 - 39 39
7.
Браге
 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Эребру
 1:0 29 8 10 11 40 - 42 34
12.
Хельсинборг
 29 8 9 12 32 - 36 33
13.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Эргрюте
 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Эребру
 1:0 15 6 7 2 22 - 10 25
7.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
8.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
11.
Ландскруна
 0:1 14 6 4 4 21 - 17 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
14.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
3.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
6.
Ландскруна
 0:1 15 5 2 8 18 - 27 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 1:0 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • 80'
    Г О О О О Л - Штольт Малкольм бьет в цель!
  • 67'
    Albin Moerfelt уходит с поля. Магнуссон Исак выходит вместо него
  • 65'
    Кусу Манассе получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Simon Marklund уходит с поля. Штольт Малкольм выходит вместо него
  • 46'
    Брэндон Эрик уходит с поля. Mansour Sinyan выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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