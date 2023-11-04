Тур: 29.
0'
7' Желтая карточкаМусолитин Николай
0:1
19' ГолКричак Иван
21' Желтая карточкаКричак Иван
0:2
29' ГолВестермарк Йеспер
33' Желтая карточкаКосица Дзенис
65' Желтая карточкаКусу Манассе
1:2
80' ГолШтольт Малкольм
87' Желтая карточкаMiroslav Mazur
90'+6
Ход матча
19'
0:1
21'
29'
33'
65'
80'
1:2
87'
22
Раск
Теодор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
19 Andre Nader
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Эстерсунд
Эстер
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.25
Среднее время на гол
180
72
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штольт Малкольм
|8
|0.28
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.17
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.14
|Miroslav Mazur
|4
|0.14
|Calvin Kabuye
|3
|0.1
|Andre Oesterholm
|3
|0.1
|Mansour Sinyan
|3
|0.1
|Simon Marklund
|2
|0.07
|Jakob Hedenquist
|2
|0.07
|Брэндон Эрик
|1
|0.03
|Мусолитин Николай
|1
|0.03
|Спорронг Альбин
|1
|0.03
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|19
|0.63
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (2)
|0.43
|Сёдерберг Никлас
|6
|0.2
|Родич Владимир
|5
|0.17
|Ahmed Bonnah
|3
|0.1
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0.03
|Косица Дзенис
|1
|0.03
|Люнг Даниэль
|1
|0.03
|Прекович Милое
|1
|0.03
|Thorri Thorisson
|1
|0.03
|Adam Herdonsson
|1
|0.03
|Кричак Иван
|1
|0.03
|Кусу Манассе
|1
|0.03
|Theodor Johansson
|0
|0
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджумани Янник
|7
|1
|Штольт Малкольм
|8
|0
|Вейлид Сесар
|6
|1
|Miroslav Mazur
|6
|1
|Мусолитин Николай
|5
|0
|Mansour Sinyan
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Calvin Kabuye
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Andre Oesterholm
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Andrew Mills1
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Ориджи Арнольд
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Johnsson
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|10
|0
|Adam Herdonsson
|8
|0
|Карлссон Монц
|7
|0
|Хедлунд Себастьян
|7
|0
|Сёдерберг Никлас
|5
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Люнг Даниэль
|4
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|3
|0
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Хейкссон Алекс
|2
|0
|Прекович Милое
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Ahmed Bonnah
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Варманен Тату
|1
|0
|Кусу Манассе
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Эстер
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
12
9
Эстерсунд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Эстер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
10
25
Эстерсунд
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Эстер
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
22
34
Голы по времени матча
Забито
25
27
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
14 Не забивали 15
2
8%
6
22%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
20%
3
11%
31-45
5
20%
4
15%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
7
28%
6
22%
76-90
Пропущено
25
26
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 15
1
4%
1
4%
1-15
8
32%
3
12%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
6
23%
46-60
4
16%
8
31%
61-75
6
24%
3
12%
76-90
Забито
16
28
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
0
0%
4
14%
1-15
5
31%
4
14%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
7
44%
4
14%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
2
17%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
41
55
15 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 20
4 Не забивали 2
2
5%
10
18%
1-15
8
20%
8
15%
16-30
5
12%
9
16%
31-45
6
15%
12
22%
46-60
6
15%
6
11%
61-75
14
34%
10
18%
76-90
Пропущено
40
38
18 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 23
4
10%
3
8%
1-15
9
23%
5
13%
16-30
5
13%
5
13%
31-45
7
18%
9
24%
46-60
5
13%
10
26%
61-75
10
25%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:1
Эстерсунд - Браге 2:0 Сковде АИК - Эстерсунд 5:1 Эстерсунд - Гефле 2:2 Утсиктенс - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Треллеборг 2:2 Карлштад - Эстерсунд 1:2 Эргрюте - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0 Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2
Эстер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1 Эстер - Эребру 3:0 ГАИС - Эстер 1:0
Эстер - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Эстер 2:2 Эстер - Вестерос 2:2 Сковде АИК - Эстер 1:2 Эстер - Эргрюте 2:0 Фалькенберг - Эстер 1:2 Треллеборг - Эстер 1:3 Эстер - Гефле 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Йёнчёпинг 4:0 Браге - Эстер 1:2 Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2 Эстер - Утсиктенс 0:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Эстер
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 48%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
86
312
410
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
151
311
106
113
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
273
1118
1812
425
822
227
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|19
|6
|4
|48 - 22
|63
|2.
|28
|16
|6
|6
|59 - 22
|54
|3.
|30
|16
|6
|8
|57 - 37
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|49 - 31
|52
|5.
|0:1
|29
|11
|6
|12
|39 - 44
|39
|6.
|29
|9
|12
|8
|42 - 39
|39
|7.
|29
|11
|5
|13
|35 - 42
|38
|8.
|28
|10
|7
|11
|37 - 49
|37
|9.
|29
|9
|9
|11
|35 - 44
|36
|10.
|29
|9
|7
|13
|38 - 52
|34
|11.
|1:0
|29
|8
|10
|11
|40 - 42
|34
|12.
|29
|8
|9
|12
|32 - 36
|33
|13.
|28
|7
|10
|11
|43 - 51
|31
|14.
|28
|8
|5
|15
|39 - 50
|29
|15.
|29
|7
|8
|14
|31 - 46
|29
|16.
|28
|6
|9
|13
|24 - 41
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|4
|0
|24 - 5
|34
|2.
|15
|9
|4
|2
|32 - 13
|31
|3.
|14
|9
|2
|3
|28 - 12
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 16
|29
|5.
|14
|8
|2
|4
|27 - 13
|26
|6.
|1:0
|15
|6
|7
|2
|22 - 10
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|22 - 23
|24
|9.
|15
|6
|6
|3
|28 - 22
|24
|10.
|14
|6
|4
|4
|24 - 20
|22
|11.
|0:1
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|12.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|14
|6
|2
|6
|17 - 25
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|21 - 26
|19
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 15
|17
|16.
|15
|3
|6
|6
|19 - 26
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|24 - 17
|29
|2.
|16
|8
|4
|4
|30 - 24
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|31 - 10
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|17 - 18
|21
|5.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|6.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 27
|17
|7.
|14
|4
|3
|7
|17 - 26
|15
|8.
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|9.
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|10.
|14
|2
|6
|6
|13 - 19
|12
|11.
|15
|2
|6
|7
|13 - 21
|12
|12.
|14
|2
|4
|8
|9 - 26
|10
|13.
|1:0
|14
|2
|3
|9
|18 - 32
|9
|14.
|14
|1
|6
|7
|19 - 31
|9
|15.
|15
|2
|3
|10
|8 - 26
|9
|16.
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9