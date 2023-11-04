Тур: 29. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
22
Терн
Симон
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Хасич ЭминЗащитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
21 Странд СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Вернаму
Хаммарбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.17
Среднее время на гол
225
77
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.73
1.09
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
123
82
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгвалль Густав
|10
|0.34
|Зелькович Айдин
|7 (1)
|0.24
|Йоханссон Оскар
|5 (1)
|0.17
|Адеми Альбион
|3
|0.1
|Бастос Марко
|3 (1)
|0.1
|Hampus Naesstroem
|2
|0.07
|Терн Симон
|1
|0.03
|Берг Виктор
|1
|0.03
|Albin Lohikangas
|1
|0.03
|Бечирович Эдвин
|1
|0.03
|Ларссон Виктор
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|10
|0.34
|Бесара Нахир
|8 (3)
|0.28
|Jusef Erabi
|7
|0.24
|Налич Ади
|4
|0.14
|Теки Тесфальдет
|2
|0.07
|Садику Лорет
|1
|0.03
|Маркус Карлссон
|1
|0.03
|Хаммар Фредрик
|1
|0.03
|Нильссон Джоэл
|1
|0.03
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.03
|Маджед Монтадер
|1
|0.03
|Nathaniel Adjei
|1
|0.03
|Странд Симон
|0
|0
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Marcus Rafferty
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Виктор
|5
|0
|Ларссон Виктор
|5
|0
|Грозданич Эмин
|3
|1
|Зелькович Айдин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Hampus Naesstroem
|3
|0
|Evaldo Neto
|1
|1
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Frank Junior Adjei
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Винст Фредди
|1
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Бастос Марко
|1
|0
|Адеми Альбион
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|7
|1
|Куртулус Эдвин
|6
|1
|Хаммар Фредрик
|7
|0
|Nathaniel Adjei
|3
|1
|Бесара Нахир
|3
|0
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Джуканович Виктор
|3
|0
|Маркус Карлссон
|2
|0
|Фенгер Мадс
|2
|0
|Садику Лорет
|2
|0
|Jusef Erabi
|2
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Травалли Бубакарр
|1
|0
|Налич Ади
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Marcus Rafferty
|1
|0
|Marti Cifuentes
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хаммарбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
6
Вернаму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
20
26
Вернаму
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Хаммарбю
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Пропущено
13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
5
38%
4
22%
76-90
Забито
22
27
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
9%
2
7%
1-15
7
32%
2
7%
16-30
2
9%
6
22%
31-45
2
9%
8
30%
30%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
6
27%
6
22%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
9
47%
76-90
Забито
35
39
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
11%
2
5%
1-15
9
26%
2
5%
16-30
3
9%
9
23%
31-45
5
14%
12
31%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
8
23%
8
21%
76-90
Пропущено
32
37
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
7
22%
5
14%
61-75
8
25%
13
35%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3
Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Результаты матчей
Вернаму
Хаммарбю
Точный счет
0:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
311
95
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
86
410
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
199
1117
1315
523
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|3
|5
|57 - 23
|63
|2.
|28
|19
|4
|5
|59 - 23
|61
|3.
|28
|17
|3
|8
|64 - 35
|54
|4.
|28
|15
|5
|8
|38 - 30
|50
|5.
|0:0
|29
|14
|3
|12
|36 - 31
|45
|6.
|0:0
|29
|11
|10
|8
|39 - 37
|43
|7.
|28
|12
|6
|10
|33 - 36
|42
|8.
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|9.
|28
|11
|5
|12
|29 - 31
|38
|10.
|28
|10
|6
|12
|45 - 42
|36
|11.
|28
|8
|8
|12
|30 - 36
|32
|12.
|28
|8
|8
|12
|25 - 42
|32
|13.
|28
|7
|9
|12
|30 - 35
|30
|14.
|28
|8
|3
|17
|36 - 51
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|27 - 58
|25
|16.
|28
|3
|6
|19
|22 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|0
|1
|45 - 16
|39
|2.
|14
|10
|3
|1
|37 - 11
|33
|3.
|14
|10
|2
|2
|31 - 11
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|23 - 11
|32
|5.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|27 - 19
|28
|6.
|14
|7
|3
|4
|16 - 17
|24
|7.
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|9.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|13 - 13
|20
|10.
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|19 - 13
|18
|12.
|14
|5
|2
|7
|17 - 22
|17
|13.
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|16 - 22
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|9 - 28
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|26 - 12
|31
|2.
|14
|9
|1
|4
|22 - 12
|28
|3.
|0:0
|14
|8
|1
|5
|23 - 18
|25
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 14
|23
|5.
|14
|5
|3
|6
|24 - 24
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|4
|3
|7
|19 - 19
|15
|10.
|14
|4
|3
|7
|14 - 25
|15
|11.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|12.
|14
|4
|1
|9
|20 - 29
|13
|13.
|14
|2
|6
|6
|11 - 22
|12
|14.
|14
|3
|2
|9
|12 - 23
|11
|15.
|14
|2
|2
|10
|13 - 33
|8
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Вернаму
|Энгвалль Густав
|10 (4)
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9