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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Вернаму
0:0
Первый тайм: 35'
Хаммарбю
0'
22' Желтая карточка
Травалли Бубакарр

Ход матча

22'
 
Травалли Бубакарр

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Хаммарбю
3.80
3.65
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3.10
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Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
8
Адеми
Альбион
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
1
Довин
Оливер
32
Nathaniel
Adjei
13
Фенгер
Мадс
30
Пинас
Шакилль
36
Маркус
Карлссон
20
Бесара
Нахир
34
Alper
Demirol
33
Хаммар
Фредрик
2
Marc
Llinares
7
Джуканович
Виктор
11
Травалли
Бубакарр
Вернаму
4-3-3
Хаммарбю
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
Хаммарбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
0:2
А
1:2
А
1:0
С
0:2
С
2:2
С
0:2
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.17

Среднее время на гол

225
77

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.73
1.09

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

123
82

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгвалль Густав 10 0.34
Зелькович Айдин 7 (1) 0.24
Йоханссон Оскар 5 (1) 0.17
Адеми Альбион 3 0.1
Бастос Марко 3 (1) 0.1
Hampus Naesstroem 2 0.07
Терн Симон 1 0.03
Берг Виктор 1 0.03
Albin Lohikangas 1 0.03
Бечирович Эдвин 1 0.03
Ларссон Виктор 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 10 0.34
Бесара Нахир 8 (3) 0.28
Jusef Erabi 7 0.24
Налич Ади 4 0.14
Теки Тесфальдет 2 0.07
Садику Лорет 1 0.03
Маркус Карлссон 1 0.03
Хаммар Фредрик 1 0.03
Нильссон Джоэл 1 0.03
Миккельсен Эугуст 1 0.03
Маджед Монтадер 1 0.03
Nathaniel Adjei 1 0.03
Странд Симон 0 0
Саиди Абдельрахман 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Marcus Rafferty 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Виктор 5 0
Ларссон Виктор 5 0
Грозданич Эмин 3 1
Зелькович Айдин 4 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Hampus Naesstroem 3 0
Evaldo Neto 1 1
Энгвалль Густав 2 0
Frank Junior Adjei 2 0
Терн Симон 1 0
Винст Фредди 1 0
Рашид Джонатан 1 0
Бастос Марко 1 0
Адеми Альбион 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Берг Виктор 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 7 1
Куртулус Эдвин 6 1
Хаммар Фредрик 7 0
Nathaniel Adjei 3 1
Бесара Нахир 3 0
Пинас Шакилль 3 0
Джуканович Виктор 3 0
Маркус Карлссон 2 0
Фенгер Мадс 2 0
Садику Лорет 2 0
Jusef Erabi 2 0
Теки Тесфальдет 1 0
Травалли Бубакарр 1 0
Налич Ади 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Alper Demirol 1 0
Deniz Gul 1 0
Marcus Rafferty 1 0
Marti Cifuentes 1 0

Результаты матчей

Вернаму
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Хаммарбю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
6
Вернаму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Хаммарбю
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

20
26
Вернаму
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Хаммарбю
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
23%
4
33%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Пропущено

13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
5
38%
4
22%
76-90

Забито

22
27
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
9%
2
7%
1-15
7
32%
2
7%
16-30
2
9%
6
22%
31-45
2
9%
8
30%
30%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
6
27%
6
22%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 12
3
16%
0
0%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
3
16%
9
47%
76-90

Забито

35
39
16 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 9
4
11%
2
5%
1-15
9
26%
2
5%
16-30
3
9%
9
23%
31-45
5
14%
12
31%
46-60
6
17%
6
15%
61-75
8
23%
8
21%
76-90

Пропущено

32
37
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
3
9%
3
8%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
3
9%
5
14%
46-60
7
22%
5
14%
61-75
8
25%
13
35%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3
Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:0 Берга - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Вернаму 0:3 Вернаму - Дегерфорс 0:1 Броммапойкарна - Вернаму 0:2 Мальмё - Вернаму 3:1 Вернаму - Хеккен 1:0 Хальмстад - Вернаму 2:2 Вернаму - Юргорден 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Мальмё 1:3 Сириус - Вернаму 2:0
Хаммарбю
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Сириус 2:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Хаммарбю - Гётеборг 1:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Хаммарбю - АИК 4:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Худиксвалль - Хаммарбю 0:2 Кальмар - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Хаммарбю - ИФК Норрчепинг 2:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Сириус - Хаммарбю 1:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Сириус 4:1

Результаты матчей

Вернаму
Хаммарбю

Точный счет

0:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
3:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 14%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
8
6
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
19
9
11
17
1.5
13
15
5
23
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 28 20 3 5 57 - 23 63
2.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 28 15 5 8 38 - 30 50
5.
Вернаму
 0:0 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 0:0 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
8.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
9.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
10.
Сириус
 28 10 6 12 45 - 42 36
11.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
12.
Хальмстад
 28 8 8 12 25 - 42 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 14 10 2 2 23 - 11 32
5.
Хаммарбю
 0:0 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Вернаму
 0:0 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Сириус
 14 6 1 7 29 - 23 19
11.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 0:0 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
6.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
7.
Юргорден
 14 5 3 6 15 - 19 18
8.
Сириус
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
11.
Хаммарбю
 0:0 15 3 6 6 12 - 18 15
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Вернаму Энгвалль Густав 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Сириус Стенссон Даниэль 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Травалли Бубакарр получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Вернаму
Ничья
Хаммарбю
3.80
3.65
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