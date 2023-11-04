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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Читтаделла
3:2
Второй тайм: 88'
Брешия
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Фраре Доменико
9' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
1:1
13' Гол
Каррьеро Джузеппе
2:1
33' Гол
Вита Алессио
37' Желтая карточка
Сальви Алессандро
51' Желтая карточка
Паван Никола
2:2
69' Гол
Бертаньоли Массимо
79' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
82' Желтая карточка
3:2
83' Гол
Маистрелло Томми

Ход матча

4'
0:1
Фраре Доменико
9'
 
Дикманн Лоренцо
13'
Каррьеро Джузеппе
(Сальви Алессандро)
1:1
33'
Вита Алессио
(Кассано Клаудио)
2:1
37'
Сальви Алессандро
 
46'
 
Боррелли Дженнаро
Бьянки Флавио
46'
 
Олзер Джакомо
Бьярнасон Биркир
46'
Stefano Negro
Данци Андреа
 
51'
Паван Никола
 
57'
 
Фарес Мохамед
Уар Матье
57'
 
Бертаньоли Массимо
Riccardo Fogliata
59'
Маистрелло Томми
Каррьеро Джузеппе
 
69'
2:2
Бертаньоли Массимо
79'
 
Ван Де Лои Томми
79'
Пандольфи Лука
Filippo Pittarello
 
79'
Federico Giraudo
Кассано Клаудио
 
81'
 
Галацци Николас
Ван Де Лои Томми
82'
 
83'
Маистрелло Томми
(Пандольфи Лука)
3:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Брешия
4.96
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7.30
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6.40
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Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
8
Francesco
Amatucci
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
39
Бесаджо
Микеле
5
Ван
Де
Лои
Томми
21
Riccardo
Fogliata
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
9
Бьянки
Флавио
Читтаделла
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Брешия

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

74
96

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.17
Кассано Клаудио 2 0.17
Andrea Magrassi 2 0.17
Бранка Симоне 1 0.08
Кариссони Лоренцо 1 0.08
Маистрелло Томми 1 0.08
Паван Никола 1 0.08
Каррьеро Джузеппе 1 0.08
Filippo Pittarello 1 0.08
Francesco Amatucci 1 0.08
Сальви Алессандро 0 0
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.3
Бизоли Димитри 1 0.1
Боррелли Дженнаро 1 0.1
Бьярнасон Биркир 1 0.1
Бьянки Флавио 1 0.1
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Federico Giraudo 4 0
Кариссони Лоренцо 4 0
Сальви Алессандро 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Фраре Доменико 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Кистана Андреа 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Папетти Андреа 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брешия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3
Читтаделла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Брешия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
5
45%
2
29%
76-90

Пропущено

15
5
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
4
27%
2
40%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1
Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2

Результаты матчей

Читтаделла
Брешия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
4
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 1:0 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Катанзаро
 1:1 12 6 4 2 19 - 15 22
4.
Палермо
 10 6 2 2 17 - 8 20
5.
Модена
 1:1 12 5 5 2 12 - 10 20
6.
Комо
 1:1 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 1:0 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 1:1 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 3:2 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 2:3 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 1:1 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 11 2 3 6 11 - 16 9
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 0:1 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 1:1 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 1:0 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Читтаделла
 3:2 7 3 2 2 9 - 10 11
5.
Комо
 1:1 5 3 1 1 7 - 6 10
6.
Модена
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 1:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 0:1 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Брешия
 2:3 6 1 3 2 4 - 5 6
14.
Пиза
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Тернана
 0:1 7 1 2 4 5 - 6 5
16.
Сампдория
 5 1 0 4 5 - 8 3
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 1:1 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Венеция
 1:0 6 3 2 1 6 - 3 11
5.
Катанзаро
 1:1 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Модена
 1:1 6 2 4 0 6 - 4 10
7.
Бари
 1:0 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 1:1 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 1:1 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 1:1 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 2:3 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 3:2 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 0:1 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 1:1 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 0:1 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Парма Ман Деннис 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
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