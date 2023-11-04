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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Читтаделла
3:2
Конец матча
Брешия
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Фраре Доменико
9' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
1:1
13' Гол
Каррьеро Джузеппе
2:1
33' Гол
Вита Алессио
37' Желтая карточка
Сальви Алессандро
51' Желтая карточка
Паван Никола
2:2
69' Гол
Бертаньоли Массимо
79' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
3:2
83' Гол
Маистрелло Томми
88' Желтая карточка
Фарес Мохамед
90'+6
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
8
Francesco
Amatucci
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
39
Бесаджо
Микеле
5
Ван
Де
Лои
Томми
21
Riccardo
Fogliata
7
Бьярнасон
Биркир
11
Мончини
Габриэле
9
Бьянки
Флавио
Читтаделла
4-3-1-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Брешия

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

28 матчей

21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

74
96

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.17
Кассано Клаудио 2 0.17
Маистрелло Томми 2 0.17
Andrea Magrassi 2 0.17
Бранка Симоне 1 0.08
Кариссони Лоренцо 1 0.08
Паван Никола 1 0.08
Каррьеро Джузеппе 1 0.08
Filippo Pittarello 1 0.08
Francesco Amatucci 1 0.08
Сальви Алессандро 0 0
Federico Giraudo 0 0
Пандольфи Лука 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 3 (1) 0.3
Бизоли Димитри 1 0.1
Боррелли Дженнаро 1 0.1
Бьярнасон Биркир 1 0.1
Бертаньоли Массимо 1 0.1
Бьянки Флавио 1 0.1
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 0
Federico Giraudo 4 0
Кариссони Лоренцо 4 0
Сальви Алессандро 3 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Фраре Доменико 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 3 0
Бизоли Димитри 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Кистана Андреа 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Адорни Давиде 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Папетти Андреа 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
3
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
27%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
6
40%
2
25%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
4
25%
4
44%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1
Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2

Результаты матчей

Читтаделла
Брешия

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
8
1.5
2
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 11 8 2 1 23 - 9 26
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 0:1 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
7.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
8.
Зюйдтироль
 10 4 4 2 16 - 11 16
9.
Кремонезе
 11 4 4 3 14 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 11 3 5 3 12 - 13 14
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 1:0 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Специя
 10 1 5 4 8 - 13 8
18.
Лекко
 9 2 1 6 9 - 17 7
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 9 - 3 14
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 0:1 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Сампдория
 1:0 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
17.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
18.
Кремонезе
 6 0 3 3 4 - 7 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 0:1 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 7 - 5 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
14.
Лекко
 5 2 1 2 5 - 7 7
15.
Сампдория
 1:0 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 5 1 2 2 7 - 10 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
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    • 9'
      Дикманн Лоренцо получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Фраре Доменико уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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