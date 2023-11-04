Тур: 12. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
3:2
Конец матча
0'
0:1
4' Гол в свои воротаФраре Доменико
9' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
1:1
13' ГолКаррьеро Джузеппе
2:1
33' ГолВита Алессио
37' Желтая карточкаСальви Алессандро
51' Желтая карточкаПаван Никола
2:2
69' ГолБертаньоли Массимо
79' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
3:2
83' ГолМаистрелло Томми
88' Желтая карточкаФарес Мохамед
90'+6
Ход матча
4'
0:1
13'
33'
2:1
51'
69'
79'
83'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
353 Количество передач 384
-
48 Владение мячом, % 52
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
27
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
74 Ahmed Sanogo
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Читтаделла
Брешия
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
28 матчей
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
17.9%
39.3%
42.8%
5 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
32.1%
39.3%
28.6%
9 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
74
96
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.17
|Кассано Клаудио
|2
|0.17
|Маистрелло Томми
|2
|0.17
|Andrea Magrassi
|2
|0.17
|Бранка Симоне
|1
|0.08
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.08
|Паван Никола
|1
|0.08
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.08
|Filippo Pittarello
|1
|0.08
|Francesco Amatucci
|1
|0.08
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Пандольфи Лука
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|3 (1)
|0.3
|Бизоли Димитри
|1
|0.1
|Боррелли Дженнаро
|1
|0.1
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.1
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.1
|Бьянки Флавио
|1
|0.1
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Кариссони Лоренцо
|4
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Адорни Давиде
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
1
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
3
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Брешия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
22%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
27%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
3
38%
61-75
6
40%
2
25%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
4
25%
4
44%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1
Брешия
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1
Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Палермо - Брешия 2:2 Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2
Результаты матчей
Читтаделла
Брешия
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
73
48
28
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|23 - 9
|26
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|0:1
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|14
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|10
|1
|5
|4
|8 - 13
|8
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|17.
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|18.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|14.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|15.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4