  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023
Тур: 29.
Эребру
1:0
Перерыв
Ландскруна
0'
8' Желтая карточка
Рапп Йохан
21' Желтая карточка
Ousmane Diawara
1:0
24' Гол
Хольмберг Карл
40' Желтая карточка
Эдвардссон Давид
45' Желтая карточка
Samuel Kotto

Ход матча

8'
 
Рапп Йохан
21'
 
Ousmane Diawara
24'
Хольмберг Карл
(Вальгейрссон Вальгейр)
1:0
27'
Бергмарк Никлас
Андрессон Аксель
 
40'
 
Эдвардссон Давид
45'
 
Samuel Kotto
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Ландскруна
4.55
5.50
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5.90
Все Коэффициенты
1
Эскелинен
Виллиам
6
Крона
Себастьян
5
Хульквист
Даниэль
26
Андрессон
Аксель
27
Вальгейрссон
Вальгейр
8
Валкер
Кевин
7
Сегер
Давид
10
Бакман
Виктор
12
Ларссон
Джейк
17
Хольмберг
Карл
11
Кроон
Самуэль
1
Каддура
Амр
4
Gustaf
Bruzelius
3
Samuel
Kotto
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
5
Edvin
Dahlqvist
8
Дзабич
Робин
9
Frederik
Ihler
11
Ousmane
Diawara
Эребру
3-5-2
Ландскруна
3-4-3

История личных встреч

Эребру
Ландскруна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 13 (3) 0.45
Миллескуг Ноэль 5 0.17
Ларссон Джейк 3 0.1
Сегер Давид 3 0.1
Валкер Кевин 3 0.1
Вальгейрссон Вальгейр 3 0.1
Adam Bark 2 0.07
Кроон Самуэль 2 0.07
Бакман Виктор 2 0.07
Андрессон Аксель 1 0.03
Lucas Shlimon 1 0.03
Adi Fisic 1 0.03
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Samuel Dahl 0 0
Бергмарк Никлас 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ousmane Diawara 9 0.31
Kofi Fosuhene Asare 6 (1) 0.21
Дзабич Робин 5 0.17
Эгнелль Адам 3 (1) 0.1
Frederik Ihler 3 0.1
Camil Jebara 2 0.07
Jesper Strid 2 0.07
Эдвардссон Давид 2 0.07
Melker Widell 1 0.03
Рапп Йохан 1 0.03
Йонссон Мелкер 1 0.03
Gustaf Bruzelius 1 0.03
Erik Hedenquist 1 0.03
Edvin Dahlqvist 0 0
Rasmus Wendt 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрессон Аксель 5 0
Моро Насиру 5 0
Валкер Кевин 3 0
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Сегер Давид 3 0
Хольмберг Карл 2 0
Бьёрнквист Даниэль 2 0
Крона Себастьян 2 0
Adam Bark 2 0
Ларссон Джейк 2 0
Lucas Shlimon 2 0
Бакман Виктор 2 0
Хульквист Даниэль 2 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Samuel Dahl 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Adi Fisic 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ousmane Diawara 7 0
Эдвардссон Давид 6 0
Дзабич Робин 6 0
Erik Hedenquist 5 0
Эгнелль Адам 4 0
Йонссон Мелкер 4 0
Camil Jebara 2 1
Каддура Амр 3 0
Edvin Dahlqvist 3 0
Рапп Йохан 3 0
Samuel Kotto 1 1
Линдман Эмиль 2 0
Jesper Strid 2 0
Melker Widell 2 0
Ткач Александр 1 0
Philip Andersson I 1 0
Rasmus Wendt 1 0
Kofi Fosuhene Asare 1 0
Max Nilsson 1 0

Результаты матчей

Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ландскруна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
8
Эребру
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ландскруна
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

9
18
Эребру
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Ландскруна
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

31
9

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
7
33%
3
18%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
3
14%
3
18%
61-75
3
14%
4
24%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
3
30%
5
24%
61-75
2
20%
5
24%
76-90

Забито

18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
4
22%
6
30%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Пропущено

32
18
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
13%
3
17%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
25%
4
22%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
4
13%
4
22%
61-75
8
25%
2
11%
76-90

Забито

39
37
19 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 6
8
21%
4
11%
1-15
5
13%
3
8%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
8
21%
11
30%
30%
46-60
4
10%
7
19%
61-75
8
21%
6
16%
76-90

Пропущено

42
39
20 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 20
6
14%
6
15%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
8
19%
7
18%
31-45
5
12%
7
18%
46-60
7
17%
9
23%
61-75
10
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1
Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1

Результаты матчей

Эребру
Ландскруна

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
8 раз 29%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эребру
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
7
7
4
10
2.5
2
12
2
12
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
23
5
11
17
1.5
12
16
6
22
2.5
4
24
2
26
3.5
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 29 19 6 4 48 - 22 63
2.
ГАИС
 28 16 6 6 59 - 22 54
3.
Эстер
 30 16 6 8 57 - 37 54
4.
Утсиктенс
 29 15 7 7 49 - 31 52
5.
Ландскруна
 0:1 29 11 6 12 39 - 44 39
6.
Эстерсунд
 29 9 12 8 42 - 39 39
7.
Браге
 29 11 5 13 35 - 42 38
8.
Треллеборг
 28 10 7 11 37 - 49 37
9.
Гефле
 29 9 9 11 35 - 44 36
10.
Сундсвалль
 29 9 7 13 38 - 52 34
11.
Эребру
 1:0 29 8 10 11 40 - 42 34
12.
Хельсинборг
 29 8 9 12 32 - 36 33
13.
Йёнчёпинг
 28 7 10 11 43 - 51 31
14.
Сковде АИК
 28 8 5 15 39 - 50 29
15.
Эргрюте
 29 7 8 14 31 - 46 29
16.
Сирианска Эскильстуна
 28 6 9 13 24 - 41 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 14 10 4 0 24 - 5 34
2.
Утсиктенс
 15 9 4 2 32 - 13 31
3.
ГАИС
 14 9 2 3 28 - 12 29
4.
Браге
 14 9 2 3 27 - 16 29
5.
Эстер
 14 8 2 4 27 - 13 26
6.
Эребру
 1:0 15 6 7 2 22 - 10 25
7.
Сковде АИК
 14 7 3 4 26 - 16 24
8.
Гефле
 14 7 3 4 22 - 23 24
9.
Эстерсунд
 15 6 6 3 28 - 22 24
10.
Йёнчёпинг
 14 6 4 4 24 - 20 22
11.
Ландскруна
 0:1 14 6 4 4 21 - 17 22
12.
Хельсинборг
 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Треллеборг
 14 6 2 6 17 - 25 20
14.
Сундсвалль
 15 5 4 6 21 - 26 19
15.
Сирианска Эскильстуна
 14 4 5 5 15 - 15 17
16.
Эргрюте
 15 3 6 6 19 - 26 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 15 9 2 4 24 - 17 29
2.
Эстер
 16 8 4 4 30 - 24 28
3.
ГАИС
 14 7 4 3 31 - 10 25
4.
Утсиктенс
 14 6 3 5 17 - 18 21
5.
Треллеборг
 14 4 5 5 20 - 24 17
6.
Ландскруна
 0:1 15 5 2 8 18 - 27 17
7.
Сундсвалль
 14 4 3 7 17 - 26 15
8.
Эстерсунд
 14 3 6 5 14 - 17 15
9.
Эргрюте
 14 4 2 8 12 - 20 14
10.
Хельсинборг
 14 2 6 6 13 - 19 12
11.
Гефле
 15 2 6 7 13 - 21 12
12.
Сирианска Эскильстуна
 14 2 4 8 9 - 26 10
13.
Эребру
 1:0 14 2 3 9 18 - 32 9
14.
Йёнчёпинг
 14 1 6 7 19 - 31 9
15.
Браге
 15 2 3 10 8 - 26 9
16.
Сковде АИК
 14 1 2 11 13 - 34 5
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 19 (2)
Вестерос Jabir Abdihakim Ali 14 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 13 (4)
Утсиктенс Lucas Hedlund 13 (2)
Эребру Хольмберг Карл 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 10
Браге Зеттерстрём Александр 2 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 2 6
Эргрюте Дротт Джонатан 9
Утсиктенс Albin Skoglund 9
Весь список
  • 8'
    Рапп Йохан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Ландскруна
4.55
5.50
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5.90
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