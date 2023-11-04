Тур: 29.
4:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаРапп Йохан
21' Желтая карточкаOusmane Diawara
1:0
24' ГолХольмберг Карл
40' Желтая карточкаЭдвардссон Давид
45' Желтая карточкаSamuel Kotto
2:0
60' ГолКроон Самуэль
3:0
70' ГолСегер Давид
75' Желтая карточкаSam Hegdal
4:0
86' ГолAdam Bark
90'+5
Ход матча
8'
21'
24'
40'
45'
60'
2:0
70'
3:0
75'
86'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Rasmus Bonde
-
20 Adam Bark
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
23 Max Nilsson
-
28 Sam Hegdal
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Эребру
Ландскруна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
64
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|13 (3)
|0.45
|Миллескуг Ноэль
|5
|0.17
|Сегер Давид
|4
|0.14
|Ларссон Джейк
|3
|0.1
|Валкер Кевин
|3
|0.1
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0.1
|Adam Bark
|3
|0.1
|Кроон Самуэль
|3
|0.1
|Бакман Виктор
|2
|0.07
|Андрессон Аксель
|1
|0.03
|Lucas Shlimon
|1
|0.03
|Adi Fisic
|1
|0.03
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Elias Barsoum
|0
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ousmane Diawara
|9
|0.31
|Kofi Fosuhene Asare
|6 (1)
|0.21
|Дзабич Робин
|5
|0.17
|Эгнелль Адам
|3 (1)
|0.1
|Frederik Ihler
|3
|0.1
|Camil Jebara
|2
|0.07
|Jesper Strid
|2
|0.07
|Эдвардссон Давид
|2
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.03
|Рапп Йохан
|1
|0.03
|Йонссон Мелкер
|1
|0.03
|Gustaf Bruzelius
|1
|0.03
|Erik Hedenquist
|1
|0.03
|Edvin Dahlqvist
|0
|0
|Rasmus Wendt
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрессон Аксель
|5
|0
|Моро Насиру
|5
|0
|Валкер Кевин
|3
|0
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Сегер Давид
|3
|0
|Хольмберг Карл
|2
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|2
|0
|Крона Себастьян
|2
|0
|Adam Bark
|2
|0
|Ларссон Джейк
|2
|0
|Lucas Shlimon
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Хульквист Даниэль
|2
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|7
|0
|Ousmane Diawara
|7
|0
|Дзабич Робин
|6
|0
|Erik Hedenquist
|5
|0
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Йонссон Мелкер
|4
|0
|Camil Jebara
|2
|1
|Samuel Kotto
|2
|1
|Каддура Амр
|3
|0
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Рапп Йохан
|3
|0
|Линдман Эмиль
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Melker Widell
|2
|0
|Ткач Александр
|1
|0
|Philip Andersson I
|1
|0
|Rasmus Wendt
|1
|0
|Kofi Fosuhene Asare
|1
|0
|Sam Hegdal
|1
|0
|Max Nilsson
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ландскруна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
8
Эребру
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Ландскруна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
9
18
Эребру
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (13)
38% (11)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Ландскруна
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
31
9
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
7
28%
3
18%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
4
16%
4
24%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
2
20%
3
12%
1-15
2
20%
3
12%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
1
10%
4
16%
46-60
3
30%
6
24%
61-75
2
20%
6
24%
76-90
Забито
18
20
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
5
28%
6
30%
31-45
4
22%
6
30%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Пропущено
32
18
16 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
13%
3
17%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
8
25%
4
22%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
4
13%
4
22%
61-75
8
25%
2
11%
76-90
Забито
43
37
20 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
10 Не забивали 7
8
19%
4
11%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
9
21%
11
30%
30%
46-60
5
12%
7
19%
61-75
9
21%
6
16%
76-90
Пропущено
42
43
20 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
6
14%
6
14%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
8
19%
7
16%
31-45
5
12%
8
19%
46-60
7
17%
10
23%
61-75
10
24%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эстерсунд - Эребру 4:3 Эребру - Сундсвалль 0:1 Эстер - Эребру 3:0 Хельсинборг - Эребру 4:1
Эребру - Утсиктенс 5:1 Браге - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 5:3 Эргрюте - Эребру 0:3 Эребру - Вестерос 1:1 Тюресё - Эребру 1:2 Гефле - Эребру 2:1 Эребру - Йёнчёпинг 3:0 Треллеборг - Эребру 2:2 Эребру - ГАИС 0:0 Сундсвалль - Эребру 2:2 Эребру - Треллеборг 0:0 Эребру - Эстер 1:1 Эребру - Броммапойкарна 0:1 ГАИС - Эребру 4:0 Эребру - Гефле 2:0
Ландскруна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гефле - Ландскруна 3:3 Ландскруна - Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Сундсвалль 2:2
Сковде АИК - Ландскруна 4:2 Ландскруна - Эстер 2:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 1:2 Ландскруна - ГАИС 2:1 Хельсинборг - Ландскруна 1:2 Тролльхеттан - Ландскруна 0:4 Ландскруна - Браге 3:0 Утсиктенс - Ландскруна 5:1 Ландскруна - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Сённерйюск - Ландскруна 2:1 Браге - Ландскруна 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1
Результаты матчей
Эребру
Ландскруна
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
3:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эребру
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
69
77
510
212
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
68
510
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
236
1217
1217
722
425
326
227
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|19 (2)
|Вестерос
|Jabir Abdihakim Ali
|14 (2)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|13 (4)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|13 (2)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|13 (2)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|10
|Браге
|Зеттерстрём Александр
|2 6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|2 6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|9
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|9