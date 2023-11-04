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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023
Тур: 29. Стадион: .
Юргорден
2:4
Второй тайм: 70'
Сириус
0'
1:0
22' Гол
Антонио Владимиро
23' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
40' Желтая карточка
Де Кампс Юри
1:1
41' Гол
Перссон Хоаким
1:2
48' Гол
Перссон Хоаким
1:3
52' Гол
Wessam Abou Ali
59' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
2:3
61' Пенальти
Даниэльссон Маркус
2:4
67' Гол
Перссон Хоаким
68' Желтая карточка
Перссон Хоаким

Ход матча

14'
Антонио Владимиро
Викхейм Густав
 
22'
Антонио Владимиро
(Эрикссон Магнус)
1:0
23'
 
Стенссон Даниэль
26'
 
Викман Адам
Стенссон Даниэль
40'
 
Де Кампс Юри
41'
1:1
Перссон Хоаким
(Вельчерлинг-Перссон Якоб)
46'
Бенгтссон Пьер
Сабович Бесард
 
48'
1:2
Перссон Хоаким
(Мэтьюз Ташрик)
52'
1:3
Wessam Abou Ali
(Перссон Хоаким)
59'
 
Кастегрен Хенрик
61'
Даниэльссон Маркус
2:3
65'
Радетинац Харис
Гурбанлы Муса
 
67'
2:4
Перссон Хоаким
68'
 
Перссон Хоаким

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Сириус
13.00
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7.20
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5.40
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Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
27
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
15
Фаллениус
Оскар
22
Гурбанлы
Муса
23
Викхейм
Густав
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
5
Карлссон
Тобиас
III
4
Кастегрен
Хенрик
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
6
Де
Кампс
Юри
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
20
Перссон
Хоаким
9
Wessam
Abou
Ali
Юргорден
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Юргорден
Сириус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:0
ТМК
0:1
А
0:1
ТМК
3:3
А
4:0
А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

2.56
1.77

Среднее время на гол

35
50

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэльссон Маркус 5 (2) 0.17
Берг Оливер 4 (3) 0.14
Финнделл Хампус 4 0.14
Радетинац Харис 3 0.1
Викхейм Густав 3 0.1
Асоро Йоэль 3 0.1
Фаллениус Оскар 2 0.07
Гурбанлы Муса 2 0.07
Эдвардсен Виктор 2 0.07
Антонио Владимиро 2 0.07
Lucas Bergvall 2 0.07
Эрикссон Магнус 1 0.03
Шуллер Расмус 1 0.03
Сабович Бесард 1 0.03
Лёфгрен Йеспер 1 0.03
Миллескуг Ноэль 1 0.03
Samuel Dahl 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Юханссон Петр 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перссон Хоаким 10 0.34
Мэтьюз Ташрик 9 (2) 0.31
Wessam Abou Ali 8 0.28
Хейер Мелкер 4 0.14
Алсанати Андре 3 0.1
Стенссон Даниэль 2 0.07
Aron Bjarnason I 2 0.07
Роше Джейми 2 0.07
Сьогрелл Херман 1 0.03
Видгрен Деннис 1 0.03
Карлссон Тобиас III 1 0.03
Матисен Маркус 1 0.03
Кастегрен Хенрик 1 0.03
Силисуфай Эди 1 0.03
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 9 0
Финнделл Хампус 6 0
Сабович Бесард 4 0
Радетинац Харис 3 0
Юханссон Петр 3 0
Зеттерстрем Якоб Видель 1 1
Эрикссон Магнус 2 0
Андерссон Элиас 2 0
Даниэльссон Маркус 2 0
Фаллениус Оскар 2 0
Лёфгрен Йеспер 2 0
Samuel Dahl 2 0
Грасия Карлос 2 0
Вайо Томми 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Lucas Bergvall 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 9 1
Вельчерлинг-Перссон Якоб 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Видгрен Деннис 3 0
Aron Bjarnason I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Викман Адам 3 0
Нвадике Патрик 1 1
Кастегрен Хенрик 2 0
Wessam Abou Ali 2 0
Алсанати Андре 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Мэтьюз Ташрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
August Ljungberg 1 0

Результаты матчей

Юргорден
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сириус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
9
Юргорден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сириус
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

8
18
Юргорден
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Сириус
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
39% (11)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

10
27

Голы по времени матча

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
6
29%
4
25%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
4
19%
6
38%
76-90

Пропущено

13
19
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
15%
4
21%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
4
31%
5
26%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
27
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
3
23%
10
37%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
3
23%
6
22%
76-90

Пропущено

21
25
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
8
38%
5
20%
76-90

Забито

34
43
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
4
12%
3
7%
1-15
5
15%
7
16%
16-30
5
15%
12
28%
31-45
8
24%
7
16%
46-60
5
15%
2
5%
61-75
7
21%
12
28%
76-90

Пропущено

34
44
14 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
3
9%
6
14%
1-15
5
15%
6
14%
16-30
6
18%
11
25%
31-45
6
18%
9
20%
46-60
6
18%
7
16%
61-75
8
24%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1
Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0

Результаты матчей

Юргорден
Сириус

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
8
6
3
11
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
22
6
11
17
1.5
13
15
4
24
2.5
6
22
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 28 20 3 5 57 - 23 63
2.
Мальмё
 28 19 4 5 59 - 23 61
3.
Хеккен
 28 17 3 8 64 - 35 54
4.
Юргорден
 2:4 29 15 5 9 40 - 34 50
5.
Вернаму
 29 14 3 12 36 - 31 45
6.
Хаммарбю
 29 11 10 8 39 - 37 43
7.
Кальмар
 28 12 6 10 33 - 36 42
8.
Сириус
 4:2 29 11 6 12 49 - 44 39
9.
ИФК Норрчепинг
 28 11 5 12 41 - 40 38
10.
Мьельбю
 28 11 5 12 29 - 31 38
11.
АИК
 28 8 8 12 30 - 36 32
12.
Хальмстад
 28 8 8 12 25 - 42 32
13.
Гётеборг
 28 7 9 12 30 - 35 30
14.
Броммапойкарна
 28 8 3 17 36 - 51 27
15.
Дегерфорс
 28 7 4 17 27 - 58 25
16.
Варберг БоИС
 28 3 6 19 22 - 61 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хеккен
 14 13 0 1 45 - 16 39
2.
Мальмё
 14 10 3 1 37 - 11 33
3.
Эльфсборг
 14 10 2 2 31 - 11 32
4.
Юргорден
 2:4 15 10 2 3 25 - 15 32
5.
Хаммарбю
 14 8 4 2 27 - 19 28
6.
Кальмар
 14 7 3 4 16 - 17 24
7.
АИК
 14 5 6 3 18 - 13 21
8.
ИФК Норрчепинг
 14 6 2 6 17 - 16 20
9.
Вернаму
 15 6 2 7 13 - 13 20
10.
Сириус
 4:2 14 6 1 7 29 - 23 19
11.
Гётеборг
 14 5 3 6 19 - 13 18
12.
Дегерфорс
 14 5 2 7 17 - 22 17
13.
Хальмстад
 14 4 5 5 11 - 17 17
14.
Мьельбю
 14 4 3 7 14 - 17 15
15.
Броммапойкарна
 14 4 2 8 16 - 22 14
16.
Варберг БоИС
 14 1 4 9 9 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 14 10 1 3 26 - 12 31
2.
Мальмё
 14 9 1 4 22 - 12 28
3.
Вернаму
 14 8 1 5 23 - 18 25
4.
Мьельбю
 14 7 2 5 15 - 14 23
5.
Сириус
 4:2 15 5 5 5 20 - 21 20
6.
ИФК Норрчепинг
 14 5 3 6 24 - 24 18
7.
Кальмар
 14 5 3 6 17 - 19 18
8.
Юргорден
 2:4 14 5 3 6 15 - 19 18
9.
Хеккен
 14 4 3 7 19 - 19 15
10.
Хальмстад
 14 4 3 7 14 - 25 15
11.
Хаммарбю
 15 3 6 6 12 - 18 15
12.
Броммапойкарна
 14 4 1 9 20 - 29 13
13.
Гётеборг
 14 2 6 6 11 - 22 12
14.
АИК
 14 3 2 9 12 - 23 11
15.
Варберг БоИС
 14 2 2 10 13 - 33 8
16.
Дегерфорс
 14 2 2 10 10 - 36 8
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 14 (1)
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 11 (7)
Мальмё Нанаси Себастьян 11 (6)
Сириус Перссон Хоаким 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сириус Стенссон Даниэль 1 9
Варберг БоИС Транберг Робин 1 8
Юргорден Шуллер Расмус 9
ИФК Норрчепинг Эрикссон Антон 9
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Перссон Хоаким бьет в цель!
  • 41'
    Jakob Voelkerling Persson сделал результативную передачу.
  • 40'
    Де Кампс Юри получил желтую карточку от судьи
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    Ничья
    Сириус
    13.00
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