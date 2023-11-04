Тур: 29. Стадион: Теле2 Арена.
0'
1:0
22' ГолАнтонио Владимиро
23' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
40' Желтая карточкаДе Кампс Юри
1:1
41' ГолПерссон Хоаким
1:2
48' ГолПерссон Хоаким
1:3
52' ГолWessam Abou Ali
59' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
2:3
61' ПенальтиДаниэльссон Маркус
2:4
67' ГолПерссон Хоаким
68' Желтая карточкаПерссон Хоаким
74' Желтая карточкаLucas Bergvall
90'+7
Ход матча
22'
23'
40'
41'
48'
1:2
52'
59'
61'
67'
2:4
68'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
27
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кайб РамиЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
-
-
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Юргорден
Сириус
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
2.56
1.77
Среднее время на гол
35
50
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
61
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэльссон Маркус
|5 (2)
|0.17
|Берг Оливер
|4 (3)
|0.14
|Финнделл Хампус
|4
|0.14
|Радетинац Харис
|3
|0.1
|Викхейм Густав
|3
|0.1
|Асоро Йоэль
|3
|0.1
|Фаллениус Оскар
|2
|0.07
|Гурбанлы Муса
|2
|0.07
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.07
|Антонио Владимиро
|2
|0.07
|Lucas Bergvall
|2
|0.07
|Эрикссон Магнус
|1
|0.03
|Шуллер Расмус
|1
|0.03
|Сабович Бесард
|1
|0.03
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0.03
|Миллескуг Ноэль
|1
|0.03
|Samuel Dahl
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перссон Хоаким
|10
|0.34
|Мэтьюз Ташрик
|9 (2)
|0.31
|Wessam Abou Ali
|8
|0.28
|Хейер Мелкер
|4
|0.14
|Алсанати Андре
|3
|0.1
|Стенссон Даниэль
|2
|0.07
|Aron Bjarnason I
|2
|0.07
|Роше Джейми
|2
|0.07
|Сьогрелл Херман
|1
|0.03
|Видгрен Деннис
|1
|0.03
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.03
|Матисен Маркус
|1
|0.03
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|Силисуфай Эди
|1
|0.03
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|9
|0
|Финнделл Хампус
|6
|0
|Сабович Бесард
|4
|0
|Радетинац Харис
|3
|0
|Юханссон Петр
|3
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1
|1
|Эрикссон Магнус
|2
|0
|Андерссон Элиас
|2
|0
|Даниэльссон Маркус
|2
|0
|Фаллениус Оскар
|2
|0
|Лёфгрен Йеспер
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Грасия Карлос
|2
|0
|Lucas Bergvall
|2
|0
|Вайо Томми
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|9
|1
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Видгрен Деннис
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Викман Адам
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Wessam Abou Ali
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сириус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
9
Юргорден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сириус
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
8
18
Юргорден
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Сириус
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
22
Упущенные победы
12
27
Голы по времени матча
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
6
26%
6
30%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
17
21
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
12%
4
19%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
5
29%
29%
5
24%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
27
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
0
0%
2
7%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
3
23%
10
37%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
3
23%
1
4%
61-75
3
23%
6
22%
76-90
Пропущено
21
25
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
6
24%
31-45
5
24%
4
16%
46-60
3
14%
5
20%
61-75
8
38%
5
20%
76-90
Забито
36
47
15 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
4
11%
3
6%
1-15
6
17%
7
15%
16-30
5
14%
13
28%
31-45
8
22%
9
19%
46-60
6
17%
3
6%
61-75
7
19%
12
26%
76-90
Пропущено
38
46
15 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 22
3
8%
6
13%
1-15
5
13%
7
15%
16-30
7
18%
11
24%
31-45
8
21%
9
20%
46-60
7
18%
8
17%
61-75
8
21%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Юргорден - Хаммарбю 0:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0
АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Юргорден - Дегерфорс 4:1 Сандвикен - Юргорден 1:5 Мальмё - Юргорден 0:0 Гётеборг - Юргорден 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Мьельбю - Юргорден 0:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Юргорден - Эльфсборг 0:4 Юргорден - Мальмё 2:0 Вернаму - Юргорден 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2
Сириус
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1
Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0 Хальмстад - Сириус 2:1 Сириус - Мальмё 1:3 Эстерокер - Сириус 0:6 Хеккен - Сириус 3:2 Сириус - Кальмар 3:0 Эльфсборг - Сириус 1:0 Сириус - АИК 0:1 Сириус - Мьельбю 2:3 Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1 Сириус - Гётеборг 2:0
Результаты матчей
Юргорден
Сириус
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Сириус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
122
87
86
312
59
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
410
69
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
236
1217
1415
425
722
128
227
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|14 (1)
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|11 (7)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|11 (6)
|Сириус
|Перссон Хоаким
|10 (4)
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 9
|Варберг БоИС
|Транберг Робин
|1 8
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|9
|ИФК Норрчепинг
|Эрикссон Антон
|9
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|9