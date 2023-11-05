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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
2:0
Перерыв
Вестерн Сидней Уондерерс
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
13
Clayton
Taylor
6
О'Нилл
Брэндон
7
Бухагьяр
Трент
17
Грозос
Костандинос
37
Lachlan
Bayliss
8
Стамателопулос
Апостолос
20
Лоуренс
Томас
13
Расселл
Тэйт
6
Фильо
Марсело
38
Anthony
Pantazopoulos
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
14
Nicolas
Milanovic
26
Боррьелло
Брендон
9
Антонссон
Маркус
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

30 матчей

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

1:1
2:0
3:2
1:0
2:2
1:1
1:2
1:1
2:0
3:2
1:5
0:2
2:2
4:0
1:1
0:3
2:0
2:2
0:1
2:0
1:2
1:2
1:1
1:1
0:2
2:2
0:1
0:3
2:1
1:2

Голы

Всего голов

17
25

Голов в среднем за матч

1.21
1.56

Среднее время на гол

74
57

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.36

Среднее время на гол

62
66

Всего голов

40
44

Голов в среднем за матч

1.33
1.47

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

67
61

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 3 1
Clayton Taylor 2 0.67
Грозос Костандинос 1 0.33
Mark Natta 1 0.33
Бухагьяр Трент 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брук Лаклан 2 0.67
Nicolas Milanovic 2 0.67
Фильо Марсело 1 0.33
Боррьелло Брендон 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Клисби Джек 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дженкинсон Карл 1 0
Бухагьяр Трент 1 0
Стамателопулос Апостолос 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бриллант Джошуа 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 3 2 1 0 10 - 1 7
2.
Веллингтон Феникс
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Мельбурн Виктори
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Макартур
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 3 1 1 1 5 - 2 4
6.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
7.
Брисбен Роар
 3 1 1 1 6 - 6 4
8.
Ньюкасл Джетс
 2:0 3 1 1 1 7 - 7 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 0 2 3 - 8 3
10.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 0 3 1 - 7 0
12.
Сидней
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аделаида Юнайтед
 2 2 0 0 9 - 0 6
2.
Веллингтон Феникс
 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Перт Глори
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Мельбурн Виктори
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Макартур
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Брисбен Роар
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ньюкасл Джетс
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Мельбурн Сити
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сидней
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Макартур
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вестерн Юнайтед
 3 1 0 2 2 - 7 3
4.
Веллингтон Феникс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Аделаида Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ньюкасл Джетс
 2:0 2 0 1 1 5 - 7 1
7.
Брисбен Роар
 2 0 1 1 3 - 6 1
8.
Перт Глори
 1 0 0 1 1 - 2 0
9.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
10.
Мельбурн Сити
 1 0 0 1 0 - 6 0
11.
Сидней
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 6
Веллингтон Феникс Завада Оскар 4 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 3
Аделаида Юнайтед Бернардо Эспиноса 2 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 1
Централ Кост Маринерс Jacob Farrell 1 1
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 1
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 2
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 2
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