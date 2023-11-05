Тур: 3. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:0
Перерыв
0'
1:0
18' ГолСтамателопулос Апостолос
30' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
2:0
37' ГолСтамателопулос Апостолос
Ход матча
18'
30'
37'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
19
Клисби
Джек
17
Брук
Лаклан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Jack Gibson
-
-
-
-
Главный тренер: Рудан Марк
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
38.5%
13 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
30 матчей
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.3%
23.3%
53.4%
7 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
1.21
1.56
Среднее время на гол
74
57
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.36
Среднее время на гол
62
66
Всего голов
40
44
Голов в среднем за матч
1.33
1.47
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
67
61
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|3
|1
|Clayton Taylor
|2
|0.67
|Грозос Костандинос
|1
|0.33
|Mark Natta
|1
|0.33
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брук Лаклан
|2
|0.67
|Nicolas Milanovic
|2
|0.67
|Фильо Марсело
|1
|0.33
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Клисби Джек
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|Стамателопулос Апостолос
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бриллант Джошуа
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Ньюкасл Джетс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2
Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 4:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:0
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1
Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 4:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|11.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|0:2
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|5 - 7
|1
|7.
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|8.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|6
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|4 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|3
|Аделаида Юнайтед
|Бернардо Эспиноса
|2 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|2 (1)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 1
|Централ Кост Маринерс
|Jacob Farrell
|1 1
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 1
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|2
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|2