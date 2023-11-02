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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Краснодар
 
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Крылья Советов
Прогнозы 60
Краснодар 81.7% (49)
X 8.3% (5)
Крылья Советов 10% (6)
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История личных встреч

Краснодар
Крылья Советов

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
К
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.31
1.17

Среднее время на гол

68
77

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

0.83
1.38

Среднее время на гол

108
65

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.08
1.28

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

83
70

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 0.46
Сперцян Эдуард 6 (4) 0.46
Батчи Жоау 1 0.08
Кайо Панталеао 1 0.08
Ахметов Ильзат 1 0.08
Черников Александр 1 0.08
Кади 1 0.08
Олусегун Джуниор 1 0.08
Ленини Пина 1 0.08
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 5 (1) 0.38
Салтыков Никита 4 0.31
Ежов Роман 2 (1) 0.15
Рассказов Николай 2 0.15
Рахманович Амар 2 0.15
Горшков Юрий 2 0.15
Бабкин Сергей 2 0.15
Шитов Владислав 2 0.15
Костанца Фернандо 2 (1) 0.15
Зотов Георгий 1 0.08
Бейл Гленн 1 0.08
Карпицкий Егор 1 0.08
Хубулов Владимир 1 0.08
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 0
Кордоба Джон 3 0
Батчи Жоау 3 0
Олаcа Лукас 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 5 0
Бейл Гленн 3 1
Солдатенков Александр 1 1
Ежов Роман 2 0
Ломаев Иван 2 0
Рахманович Амар 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
5
Краснодар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
20
Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Крылья Советов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

11
25

Голы по времени матча

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
20%
1-15
3
30%
3
15%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
2
20%
5
25%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

19
27
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
0
0%
7
26%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
5
26%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2
Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1

Результаты матчей

Краснодар
Крылья Советов

Точный счет

2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
1
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
8
5
1.5
8
5
2
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 60
    Краснодар 81.7% (49)
    X 8.3% (5)
    Крылья Советов 10% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов

    Исход игры
    Краснодар
    82% (50)
    Ничья
    8.2% (5)
    Крылья Советов
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    44.3% (27)
    1:0 Краснодар
    11.5% (7)
    2:0 Краснодар
    8.2% (5)
    3:1 Краснодар
    4.9% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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    Краснодар
    Крылья Советов
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