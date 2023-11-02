Тур: 14. Стадион: Краснодар.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Краснодар
Крылья Советов
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.31
1.17
Среднее время на гол
68
77
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
0.83
1.38
Среднее время на гол
108
65
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.08
1.28
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
83
70
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6
|0.46
|Сперцян Эдуард
|6 (4)
|0.46
|Батчи Жоау
|1
|0.08
|Кайо Панталеао
|1
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1
|0.08
|Черников Александр
|1
|0.08
|Кади
|1
|0.08
|Олусегун Джуниор
|1
|0.08
|Ленини Пина
|1
|0.08
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|5 (1)
|0.38
|Салтыков Никита
|4
|0.31
|Ежов Роман
|2 (1)
|0.15
|Рассказов Николай
|2
|0.15
|Рахманович Амар
|2
|0.15
|Горшков Юрий
|2
|0.15
|Бабкин Сергей
|2
|0.15
|Шитов Владислав
|2
|0.15
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.15
|Зотов Георгий
|1
|0.08
|Бейл Гленн
|1
|0.08
|Карпицкий Егор
|1
|0.08
|Хубулов Владимир
|1
|0.08
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|5
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Батчи Жоау
|3
|0
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|5
|0
|Бейл Гленн
|3
|1
|Солдатенков Александр
|1
|1
|Ежов Роман
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Рахманович Амар
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
5
Краснодар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
20
Краснодар
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Крылья Советов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
11
25
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
3
43%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
20%
1-15
3
30%
3
15%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
2
20%
5
25%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
19
27
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
0
0%
7
26%
1-15
4
21%
4
15%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
3
16%
1
4%
46-60
3
16%
4
15%
61-75
5
26%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
1
10%
3
17%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2
Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Крылья Советов - Ахмат 0:3 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Крылья Советов - Сочи 2:1 Балтика - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1
Результаты матчей
Краснодар
Крылья Советов
Точный счет
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
85
85
211
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов
Исход игры
Краснодар
82% (50)
Ничья
8.2% (5)
Крылья Советов
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
71.43% (35)
Нет
28.57% (14)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
44.3% (27)
1:0 Краснодар
11.5% (7)
2:0 Краснодар
8.2% (5)
3:1 Краснодар
4.9% (3)
2:2 Ничья
3.3% (2)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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