Гоцук фолит против Мендеса неподалеку от своей штрафной, 2:2 по нарушениям, готовят армейцы "стандарт" на левом фланге.

Обляков подает со штрафного на дальнюю штангу, Заболотный переигрывает на втором этаже Эссьена, но пробивает головой выше цели.

Разыграли гости штрафной, Стоцкий исполняет заброс на Гоцука, скидка капитана "Пари НН" была перспективной, но удару по воротам не дали состояться.

Активно оспаривают армейцы взятие ворот, считая, что мяч чуть раньше покинул пределы поля.

Угловой с левого фланга подает Файзуллаев, однако Гоцук легко снимает верх в своей штрафной. Контратака "Пари НН" переросла в позиционку.

Гайич с левого фланга загружает мяч в штрафную, но Нигматуллин играет кулаками. Дальше несколько верховых единоборств, мяч уходит от головы Заболотного за лицевую.

Половину первого тайма отыграли команды, пока нет острых моментов в этой встрече, хотя территориальное преимущество ЦСКА ощутимо.

Возникли проблемы со здоровьем у Стаматова, судя по всему, болгарин встречу продолжить не сможет.

Еще один угловой подают армейцы, после навеса Облякова мяч вылетает из штрафной от головы Эссьена, но пробить с подбора хозяевам не удается.

Мойзес некоторое время провел на газоне в чужой штрафной площади, однако смог бразилец подняться и продолжить встречу.

18' Келлвен со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу с расчётом на попадание в дальнюю "девятку" - Нигматуллин кулаками отбивает мяч.

17' Эссьен нарушает правила в единоборстве с Обляковым, позиция в нескольких метрах от правого угла штрафной, вряд ли здесь стоит ожидать прямой удар.

15' Всего лишь раз "Пари НН" пропустил в стартовые 15 минут, в первых таймах волжане пропустили 4 раза. Это лучший результат в лиге.

14' Калинский после заброса Боселли с левого фланга головой скидывает мяч в штрафную, однако до Трошечкина снаряд не дошел.

13' Зе Турбо оказывается на газоне, не очень удачно приземляясь после верхового единоборства с Виллианом. Фола здесь нет.

11' Справляется оборона "Пари НН" с подачей углового от Облякова, в следующей фазе Гайич исполняет диагональ в штрафную - Нигматуллин в прыжке ловит мяч.

10' "Пари НН" уступает ЦСКА всего одно очко, однако в гостях команда Сергея Юрана не выиграла ни разу, взяв 18 очков из 21 на своем поле. Кроме того, в гостях нижегорожцы забили всего однажды.

9' Гайич с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако верховая борьба в очередной раз остается за нижегородцами.

8' Мойзес подключается к атаке ЦСКА и наносит плотный удар в правый от себя угол - Нигматуллин спасает свои ворота, а на подборе были свои.