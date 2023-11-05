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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:1
Первый тайм: 33'
Пари НН
0'
30' Желтая карточка
Зделар Саша

Ход матча

28'
 
Юлдошев Иброгимхалил
Стаматов Матео
30'
Зделар Саша
 
Прогнозы 140
ЦСКА Москва 87.9% (123)
X 5.7% (8)
Пари НН 6.4% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
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35
Акинфеев
Игорь
5
Зделар
Саша
27
Мойзес
Роберто
4
Виллиан
Роша
2
Келлвен
Дуглас
10
Обляков
Иван
88
Мендес
Виктор
22
Гайич
Милан
III
9
Чалов
Фёдор
91
Заболотный
Антон
21
Файзуллаев
Аббосбек
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
89
Стоцкий
Дмитрий
78
Калинский
Николай
21
Эдем
Эссьен
Эдедем
10
Трошечкин
Александр
11
Стаматов
Матео
9
Зе
Турбо
Жозе
20
Боселли
Хуан
ЦСКА Москва
3-4-3
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 7 (4) 0.5
Заболотный Антон 5 (1) 0.36
Гайич Милан III 3 0.21
Мухин Максим 2 0.14
Файзуллаев Аббосбек 1 0.07
Рядно Михаил 1 0.07
Давила Виктор 1 0.07
Мойзес Роберто 1 0.07
Келлвен Дуглас 1 0.07
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.29
Калинский Николай 3 (1) 0.21
Зе Турбо Жозе 2 0.14
Боселли Хуан 1 0.07
Кутателадзе Николоз 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Каккоев Никита 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 5 1
Заболотный Антон 3 0
Чалов Фёдор 3 0
Мойзес Роберто 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Зделар Саша 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Гоцук Кирилл 3 1
Сергей Юран 3 1
Стаматов Матео 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Каккоев Никита 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Толстопятов Николай 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Пари НН
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
12
ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Пари НН
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
5
3
4
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
Пари НН
 1:0 Заявка 14 7 2 5 13 - 11 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
6.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 14 5 6 3 23 - 18 21
7.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
10.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
12.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
13.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 1:0 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 0:1 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Пари НН
 1:0 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
12.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
13.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
14.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Факел Марков Евгений 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Крылья Советов Бейл Гленн 1 4
Факел Божин Сергей 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Активно оспаривают армейцы взятие ворот, считая, что мяч чуть раньше покинул пределы поля.
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДМИТРИЙ СТОЦКИЙ!
  • 31'
    Разыграли гости штрафной, Стоцкий исполняет заброс на Гоцука, скидка капитана "Пари НН" была перспективной, но удару по воротам не дали состояться.
  • Желтая карточка
    30'
    Первая желтая карточка в нашем матче, Зделар фолит против Боселли, срывая атаку соперника.
  • 30'
    Обляков подает со штрафного на дальнюю штангу, Заболотный переигрывает на втором этаже Эссьена, но пробивает головой выше цели.
  • Фол, нарушение
    29'
    Гоцук фолит против Мендеса неподалеку от своей штрафной, 2:2 по нарушениям, готовят армейцы "стандарт" на левом фланге.
  • Замена
    28'
    Иброгимхалил Юлдошев появляется на поле вместо Матео Стаматова.
  • 27'
    Келлвен завершает атаку ЦСКА ударом метров с 23 - мяч проходит над перекладиной ворот Нигматуллина.
  • Травма, повреждение
    26'
    Мойзес некоторое время провел на газоне в чужой штрафной площади, однако смог бразилец подняться и продолжить встречу.
  • Угловой
    25'
    Еще один угловой подают армейцы, после навеса Облякова мяч вылетает из штрафной от головы Эссьена, но пробить с подбора хозяевам не удается.
  • Травма, повреждение
    24'
    Возникли проблемы со здоровьем у Стаматова, судя по всему, болгарин встречу продолжить не сможет.
  • 23'
    Половину первого тайма отыграли команды, пока нет острых моментов в этой встрече, хотя территориальное преимущество ЦСКА ощутимо.
  • Офсайд
    21'
    Заброс в направлении Зе Турбо оказывается прерван свистком арбитра, в офсайде форвард "Пари НН". Недовольство Сергея Юрана крупным планом.
  • 20'
    Гайич с левого фланга загружает мяч в штрафную, но Нигматуллин играет кулаками. Дальше несколько верховых единоборств, мяч уходит от головы Заболотного за лицевую.
  • Угловой
    19'
    Угловой с левого фланга подает Файзуллаев, однако Гоцук легко снимает верх в своей штрафной. Контратака "Пари НН" переросла в позиционку.
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    • 18'
      Келлвен со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу с расчётом на попадание в дальнюю "девятку" - Нигматуллин кулаками отбивает мяч.
    • Фол, нарушение
      17'
      Эссьен нарушает правила в единоборстве с Обляковым, позиция в нескольких метрах от правого угла штрафной, вряд ли здесь стоит ожидать прямой удар.
    • 15'
      Всего лишь раз "Пари НН" пропустил в стартовые 15 минут, в первых таймах волжане пропустили 4 раза. Это лучший результат в лиге.
    • 14'
      Калинский после заброса Боселли с левого фланга головой скидывает мяч в штрафную, однако до Трошечкина снаряд не дошел.
    • Травма, повреждение
      13'
      Зе Турбо оказывается на газоне, не очень удачно приземляясь после верхового единоборства с Виллианом. Фола здесь нет.
    • Угловой
      11'
      Справляется оборона "Пари НН" с подачей углового от Облякова, в следующей фазе Гайич исполняет диагональ в штрафную - Нигматуллин в прыжке ловит мяч.
    • 10'
      "Пари НН" уступает ЦСКА всего одно очко, однако в гостях команда Сергея Юрана не выиграла ни разу, взяв 18 очков из 21 на своем поле. Кроме того, в гостях нижегорожцы забили всего однажды.
    • 9'
      Гайич с левого фланга исполняет подачу в штрафную, однако верховая борьба в очередной раз остается за нижегородцами.
    • 8'
      Мойзес подключается к атаке ЦСКА и наносит плотный удар в правый от себя угол - Нигматуллин спасает свои ворота, а на подборе были свои.
    • 7'
      Заболотный получает передачу на ход от Файзуллаева, однако перед штрафной "Пари НН" не смог обыграть Гоцука.
    • 6'
      Заброс из глубины поля в направлении Заболотного исполняет Гайич, однако Нигматуллин легко опережает Антона.
    • 5'
      Напомним, что армейцы на прошлой неделе нанесли первое поражение в чемпионате "Краснодару", сегодня в случае успеха ЦСКА поднимется на третье место.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой заработали армейцы усилиями Заболотного, однако с подачей от флажка оборона "Пари НН" справляется.
    • 3'
      Напомним, что ровно год назад команды встречались на "ВЭБ Арене", тогда нижегородцы, нанеся один удар, победили. С тех пор армейцы на своем поле не проигрывают никому.
    • 2'
      Стоцкий с правого фланга исполняет передачу во вратарскую, однако Акинфеев спокойно забирает мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 30'
      Зделар Саша получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Матео Стаматов уходит с поля. Юлдошев Иброгимхалил выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:1 Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    87.9% (123)
    Ничья
    5.7% (8)
    Пари НН
    6.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    42.24% (49)
    Нет
    57.76% (67)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    28.6% (40)
    2:0 ЦСКА Москва
    25% (35)
    1:0 ЦСКА Москва
    22.1% (31)
    1:1 Ничья
    2.9% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    2.1% (3)
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