Тур: 14. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ЦСКА Москва
Пари НН
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
80
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|7 (4)
|0.54
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.38
|Гайич Милан III
|3
|0.23
|Мухин Максим
|2
|0.15
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.08
|Рядно Михаил
|1
|0.08
|Давила Виктор
|1
|0.08
|Мойзес Роберто
|1
|0.08
|Келлвен Дуглас
|1
|0.08
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|4
|0.31
|Калинский Николай
|3 (1)
|0.23
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.15
|Боселли Хуан
|1
|0.08
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.08
|Сулейманов Тимур
|1
|0.08
|Каккоев Никита
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|5
|1
|Заболотный Антон
|3
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Мойзес Роберто
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Зделар Саша
|2
|0
|Мухин Максим
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|4
|2
|Гоцук Кирилл
|3
|1
|Сергей Юран
|3
|1
|Стаматов Матео
|3
|0
|Майга Мамаду
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Каккоев Никита
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Толстопятов Николай
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Пари НН
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
12
ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Пари НН
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90
Забито
22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
3
23%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Пари НН
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
15
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
67
49
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 8
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 13
|26
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|27 - 18
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|23 - 17
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 11
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|12 - 19
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 5
|Факел
|Божин Сергей
|5
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Пари НН
Исход игры
ЦСКА Москва
92.2% (47)
Ничья
5.9% (3)
Пари НН
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
51.11% (23)
Нет
48.89% (22)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
39.2% (20)
2:0 ЦСКА Москва
21.6% (11)
1:0 ЦСКА Москва
21.6% (11)
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