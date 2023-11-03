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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 51
ЦСКА Москва 92.2% (47)
X 5.9% (3)
Пари НН 2% (1)
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Ничья
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
80

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 7 (4) 0.54
Заболотный Антон 5 (1) 0.38
Гайич Милан III 3 0.23
Мухин Максим 2 0.15
Файзуллаев Аббосбек 1 0.08
Рядно Михаил 1 0.08
Давила Виктор 1 0.08
Мойзес Роберто 1 0.08
Келлвен Дуглас 1 0.08
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 4 0.31
Калинский Николай 3 (1) 0.23
Зе Турбо Жозе 2 0.15
Боселли Хуан 1 0.08
Кутателадзе Николоз 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Каккоев Никита 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 5 1
Заболотный Антон 3 0
Чалов Фёдор 3 0
Мойзес Роберто 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Зделар Саша 2 0
Мухин Максим 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 4 2
Гоцук Кирилл 3 1
Сергей Юран 3 1
Стаматов Матео 3 0
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Трошечкин Александр 2 0
Каккоев Никита 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Кутателадзе Николоз 1 0
Тихий Дмитрий 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Толстопятов Николай 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
1
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Пари НН
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
12
ЦСКА Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Пари НН
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
100%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
18%
2
17%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
17%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Забито

22
13
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 6
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
3
14%
3
23%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
3
14%
3
23%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 7
3
17%
1
10%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
4
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0
Пари НН
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Сочи 1:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Крылья Советов 2:0
Краснодар - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1 Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Пари НН

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
5
3
4
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
4
9
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 51
    ЦСКА Москва 92.2% (47)
    X 5.9% (3)
    Пари НН 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Пари НН
    1.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    92.2% (47)
    Ничья
    5.9% (3)
    Пари НН
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.11% (23)
    Нет
    48.89% (22)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    39.2% (20)
    2:0 ЦСКА Москва
    21.6% (11)
    1:0 ЦСКА Москва
    21.6% (11)
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