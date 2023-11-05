Зиньковский!!! С левого фланга прорвался Антон, ускользнул от Самошникова и Ненахова, но Фассон на последнем рубеже перехватывает мяч и отправляет его на угловой!

Хорошо действует оборона "Локо" на стандарте. Но мяч остаётся у гостей.

Опасно! Промес вторым темпом навешивал в штрафную на Чернова - в дальний угол метил Никита, но попал выше крестовины ворот Лантратова!

Пруцев Баринова подтолкнул на левом фланге атаки. Дмитрий быстро поднимается и заводит руками трибуны стадиона! Поддержка сейчас нужна "железнодорожникам", это точно.

Дзюба получил оперативный простор на правом фланге, продолжил Артём в касание на Миранчука, которого почти на линии штрафной сбивает Хлусевич!

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ХЛУСЕВИЧУ! Вот это да. Минуту-две рассуждали арбитры над эпизодом. Фол последней надежды - вот вердикт Кукуяна.

Снова с левого фланга активны гости! Шёл навес в чужую штрафную, благодаря игре обороне "Локо" до мяча никто в красной форме не дотронулся.

Тикнизян теперь опередил Промеса в своей штрафной, избежав ухода мяча за лицевую.

Зиньковский в атаке подтолкнул в спину Ненахова - полежал немного Максим и в себя пришёл. Всё в порядке со здоровьем у защитника.

Попытка дальнего удара от Глушенкова - в защитника попадает Максим метров с 25 до ворот.

И ведь качественно смотрится Дуарте сегодня в обороне. Бывали у него и необъяснимо провальные игры, но пока отлично опекает Дзюбу парагваец.

Кого бы отметить у "Локо"? Конечно, Наира Тикнизяна. И в обороне успевает, и в атаке.

4 удара спартаковцы нанесли за 33 минуты, 1 - в створ. У "Локомотива" нет ударов совсем.

29' Хлусевич с правого фланга исполнял навес в чужую штрафную, но ничем опасным манёвр от Даниила не завершился.

28' Рябчук под давлением в собственной штрафной вынес опасную передачу на Дзюбу за боковую!

27' Зиньковский! Снова издали пробил Антон с левого фланга - примерно с линии штрафной! Лантратов на месте. До этого Промес входил в штрафную "Локо" также с левого фланга, но слишком далеко мяч от себя отпустил.

26' Ненахов в центре поля срывает атаку "Спартака", врезаясь в Зиньковского. Кукуян вновь обходится без жёлтой карточки.

25' Какой пас хороший прошёл на Зиньковского от Медины низом! Получил Антон мяч на 11-метровой отметке, отдал левее на Промеса, однако передача на партнёра не прошла - Ненахов на месте!

23' Миранчук! С левого фланга Антон отдал на забежавшего в штрафную Тикнизяна, Наир отдал во вратарскую на Дзюбу, который проиграл борьбу Дуарте и отдал обратно на Миранчука! Однако полузащитник при приёме мяча уже оказался в офсайде.

23' Кто пока самый активный в игре? Наверное, Антон Зиньковский. Чаще всех он берёт игру на себя, если брать всех полевых игроков.

22' По ощущениям, больше пока мяч контролируют игроки "Локо". Но острее и быстрее в атаке выглядят исключительно их оппоненты в красном.

21' Пруцев врывался на скорости в штрафную "Локо" с правого фланга, однако Морозов пошёл ему навстречу и выбил мяч за боковую линию!