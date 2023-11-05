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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 39'
Спартак Москва
0'
38' Желтая карточка
38' Красная карточка

Ход матча

38'
 
38'
 
Прогнозы 183
Локомотив Москва 42.1% (77)
X 27.3% (50)
Спартак Москва 30.6% (56)
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22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
71
Тикнизян
Наир
6
Баринов
Дмитрий
69
Куликов
Даниил
77
Самошников
Илья
15
Глушенков
Максим
11
Миранчук
Антон
7
Дзюба
Артём
98
Максименко
Александр
82
Хлусевич
Даниил
4
Дуарте
Алексис
23
Чернов
Никита
2
Рябчук
Олег
19
Медина
Хесус
68
Литвинов
Руслан
25
Пруцев
Данил
22
Игнатов
Михаил
10
Промес
Квинси
17
Зиньковский
Антон
Локомотив Москва
4-2-3-1
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Спартак Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

37 матчей

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КPП
1:1
ПЛ
0:3
КPП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

109
90

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.32
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.29
Дзюба Артём 3 0.21
Глушенков Максим 2 0.14
Миранчук Антон 2 0.14
Пиняев Сергей 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Жемалетдинов Рифат 1 0.07
Марадишвили Константин 1 0.07
Изидор Вильсон 1 0.07
Сулейманов Тимур 1 0.07
Погостнов Егор 1 0.07
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.29
Промес Квинси 3 0.21
Соболев Александр Сергеевич 2 0.14
Медина Хесус 2 0.14
Хлусевич Даниил 2 0.14
Игнатов Михаил 1 0.07
Мартинс Кристофер 1 0.07
Мозес Виктор 1 0.07
Бабич Срджан 1 0.07
Пруцев Данил 1 0.07
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Ненахов Максим 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Умяров Наиль 3 0
Бабич Срджан 1 1
Игнатов Михаил 2 0
Дуарте Алексис 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
11
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Спартак Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
6
50%
76-90

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
58%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
39%
8
44%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Спартак Москва

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
4
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Зенит
 Заявка 14 9 2 3 29 - 13 29
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 14 6 6 2 26 - 19 24
4.
Крылья Советов
 Заявка 14 6 4 4 28 - 20 22
5.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 20 21
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
7.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 14 5 6 3 18 - 17 21
8.
Пари НН
 Заявка 14 6 2 6 14 - 14 20
9.
Факел
 Заявка 14 5 3 6 13 - 16 18
10.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
12.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
13.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
14.
Ахмат
 Заявка 14 3 3 8 14 - 19 12
15.
Балтика
 Заявка 14 3 2 9 12 - 21 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
4.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 5 2 0 15 - 7 17
6.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Балтика
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 7 1 2 4 10 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Факел
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
12.
Спартак Москва
 0:0 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 11 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (1)
Краснодар Кордоба Джон 7 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 6
Пари НН Александров Виктор 2 4
Крылья Советов Костанца Фернандо 6
Крылья Советов Бейл Гленн 1 4
Факел Божин Сергей 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Красная карточка
    38'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА ХЛУСЕВИЧУ! Вот это да. Минуту-две рассуждали арбитры над эпизодом. Фол последней надежды - вот вердикт Кукуяна.
  • Фол, нарушение
    37'
    Дзюба получил оперативный простор на правом фланге, продолжил Артём в касание на Миранчука, которого почти на линии штрафной сбивает Хлусевич!
  • 37'
    И скандируют трибуны, гоня вперёд "Локомотив"! Хозяева в атаке!
  • Фол, нарушение
    36'
    Пруцев Баринова подтолкнул на левом фланге атаки. Дмитрий быстро поднимается и заводит руками трибуны стадиона! Поддержка сейчас нужна "железнодорожникам", это точно.
  • Опасный момент
    35'
    Опасно! Промес вторым темпом навешивал в штрафную на Чернова - в дальний угол метил Никита, но попал выше крестовины ворот Лантратова!
  • 35'
    Хорошо действует оборона "Локо" на стандарте. Но мяч остаётся у гостей.
  • Угловой
    35'
    Зиньковский!!! С левого фланга прорвался Антон, ускользнул от Самошникова и Ненахова, но Фассон на последнем рубеже перехватывает мяч и отправляет его на угловой!
  • 34'
    4 удара спартаковцы нанесли за 33 минуты, 1 - в створ. У "Локомотива" нет ударов совсем.
  • 33'
    Кого бы отметить у "Локо"? Конечно, Наира Тикнизяна. И в обороне успевает, и в атаке.
  • 33'
    И ведь качественно смотрится Дуарте сегодня в обороне. Бывали у него и необъяснимо провальные игры, но пока отлично опекает Дзюбу парагваец. 
  • 32'
    Попытка дальнего удара от Глушенкова - в защитника попадает Максим метров с 25 до ворот.
  • Фол, нарушение
    31'
    Зиньковский в атаке подтолкнул в спину Ненахова - полежал немного Максим и в себя пришёл. Всё в порядке со здоровьем у защитника.
  • 31'
    Тикнизян теперь опередил Промеса в своей штрафной, избежав ухода мяча за лицевую.
  • 30'
    Снова с левого фланга активны гости! Шёл навес в чужую штрафную, благодаря игре обороне "Локо" до мяча никто в красной форме не дотронулся.
  • Фол, нарушение
    30'
    Куликов в атаке повалил Пруцева, заново всё придётся начинать "Локомотиву". 
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    • 29'
      Хлусевич с правого фланга исполнял навес в чужую штрафную, но ничем опасным манёвр от Даниила не завершился.
    • 28'
      Рябчук под давлением в собственной штрафной вынес опасную передачу на Дзюбу за боковую!
    • 27'
      Зиньковский! Снова издали пробил Антон с левого фланга - примерно с линии штрафной! Лантратов на месте. До этого Промес входил в штрафную "Локо" также с левого фланга, но слишком далеко мяч от себя отпустил.
    • Фол, нарушение
      26'
      Ненахов в центре поля срывает атаку "Спартака", врезаясь в Зиньковского. Кукуян вновь обходится без жёлтой карточки.
    • 25'
      Какой пас хороший прошёл на Зиньковского от Медины низом! Получил Антон мяч на 11-метровой отметке, отдал левее на Промеса, однако передача на партнёра не прошла - Ненахов на месте!
    • Опасный момент
      23'
      Миранчук! С левого фланга Антон отдал на забежавшего в штрафную Тикнизяна, Наир отдал во вратарскую на Дзюбу, который проиграл борьбу Дуарте и отдал обратно на Миранчука! Однако полузащитник при приёме мяча уже оказался в офсайде.
    • 23'
      Кто пока самый активный в игре? Наверное, Антон Зиньковский. Чаще всех он берёт игру на себя, если брать всех полевых игроков.
    • 22'
      По ощущениям, больше пока мяч контролируют игроки "Локо". Но острее и быстрее в атаке выглядят исключительно их оппоненты в красном.
    • 21'
      Пруцев врывался на скорости в штрафную "Локо" с правого фланга, однако Морозов пошёл ему навстречу и выбил мяч за боковую линию!
    • 20'
      Зиньковский отважился на дальний удар с левого фланга - обводящим он получился, но в створ ворот Лантратова мяч не попал.
    • 19'
      Миранчук размял Максименко, чтоб не замерзал - навесом во вратарскую Александра с метров 25.
    • 18'
      Глушенков разогнался по центру и отдавал в штрафную гостей на правый фланг, но как хорош Рябчук в перехвате! Съел он буквально всю задумку Максима.
    • 18'
      Не получается пока у "Локомотива" в атаке. Дзюба на линии штрафной получил мяч, но как и несколькими минутами ранее быстро сферу потерял.
    • 17'
      Ещё одного звёздного гостя показывает нам режиссёр трансляции - экс-форвард "Локо" Дмитрий Булыкин наблюдает за игрой своей бывшей команды.
    • 16'
      Зиньковский сместился с левого фланга к центру и отдал мяч Игнатову - тот выстрелил метров с 20, но попал в аккурат на трибуны "РЖД Арены".
    • 16'
      Тем временем Промес по левому флангу разогнал Рябчука в атаку, но Олег не смог по бровке догнать уходящий за лицевую мяч.
    • 15'
      Звёздный гость у нас на матче! Станислав Саламович Черчесов на трибунах... в шарфике столичного "Локомотива". Интересно.
    • 14'
      Осторожничают обе команды и это видно. Пока ни те, ни другие не поднимают свою линию обороны высоко.
    • 13'
      Тикнизян по левому флангу разогнался в атаке, однако Дуарте как-то оказался на правом фланге обороны и нейтрализовал атакующего игрока хозяев.
    • 12'
      Медина оформлял подачу с правого фланга на левый, где был Зиньковский. Слишком сильной выдалась подача у легионера - перелетел мяч штрафную "Локомотива".
    • Фол, нарушение
      12'
      Морозов в центре поля шипами прошёлся по ноге Пруцева, но Кукуян ограничился устным предупреждением.
    • 12'
      С правого фланга Самошников вбросил аут на Дзюбу в штрафную - Артём до мяча дотянулся, но не смог его обработать и потерял.
    • 11'
      Что-ж, не принесли нам первые 10 минут опасных моментов. А "Локо" аккуратно переходит на чужую половину поля.
    • Фол, нарушение
      10'
      Дуарте в подкате роняет Дзюбу в центральном круге. Явно установку получил парагваец максимально опекать Артёма.
    • 9'
      Перекатывают круглого на своей половине поля игроки "Локо" под средней интенсивности прессингом. В атаку выйти у них не получается.
    • 8'
      Пока совершенно не заметен в атаке "Локо" один из ключевых персонажей это игры - Артём Дзюба. Не доходит до него мяч. 
    • 7'
      И продолжили наседать на ворота соперника спартаковцы, но так и не смогли они создать что-то более опасное. "Локо" отводит мяч к центру поля - не хватает хозяевам пока владения, чем очень недоволен Михаил Галактионов на бровке.
    • Опасный момент
      6'
      А вот это было уже опасно! Промес получил мяч в чужой штрафной в опасной позиции, однако в последний момент у него выбил из под ног мяч Самошников! Метров 10-11 было до ворот.
    • 5'
      Очень спокойно Тикнизян выносит сферу из штрафной после стандарта. Браво, Наир!
    • Угловой
      5'
      Промес получил навес с левого фланга в штрафной, но то ли удар, то ли скидка не получилась у Квинси на острие атаки. Однако угловой заработал он!
    • Дождь
      4'
      Довольно комфортная погода для футбола сегодня в столице - +11 градусов на термометре в данный момент. Однако в ближайшие полчаса синоптики обещают нам дождик, что идёт с запада.
    • 2'
      Промес по левому флангу прорвался к штрафной "Локо" и выцеливал передачу на Медину на фланг противоположный, которая нашла ногу защитника "Локомотива"!
    • 2'
      Тем временем в центре поля действуют команды на первых минутах.
    • 2'
      Капитану "Локо" Дмитрию Баринову перед матчем, кстати, вручили памятный приз - 200-й матч сегодня за "Локо" проводит Дмитрий! Поздравим лидера команды с этим достижением.
    • 1'
      В чисто белом комплекте сыграют хозяева, в красной форме – гости предстали перед нами!
       
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!!!
       
    • Первый тайм
    • Судья начинает матч
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    42.1% (77)
    Ничья
    27.3% (50)
    Спартак Москва
    30.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.87% (73)
    Меньше
    41.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (112)
    Нет
    9.68% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.3% (39)
    2:1 Локомотив Москва
    18.6% (34)
    1:2 Спартак Москва
    13.1% (24)
    3:2 Локомотив Москва
    4.4% (8)
    1:0 Локомотив Москва
    3.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.2% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    1.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.1% (2)
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