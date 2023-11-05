Тур: 14. Стадион: РЖД Арена.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
38'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Медина
Хесус
25
Пруцев
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Митай МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
История личных встреч
Локомотив Москва
Спартак Москва
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
37 матчей
27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
109
90
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
1.75
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.32
1.08
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.29
|Дзюба Артём
|3
|0.21
|Глушенков Максим
|2
|0.14
|Миранчук Антон
|2
|0.14
|Пиняев Сергей
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.07
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Сулейманов Тимур
|1
|0.07
|Погостнов Егор
|1
|0.07
|Самошников Илья
|0
|0
|Фассон Лукас
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|4
|0.29
|Промес Квинси
|3
|0.21
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.14
|Медина Хесус
|2
|0.14
|Хлусевич Даниил
|2
|0.14
|Игнатов Михаил
|1
|0.07
|Мартинс Кристофер
|1
|0.07
|Мозес Виктор
|1
|0.07
|Бабич Срджан
|1
|0.07
|Пруцев Данил
|1
|0.07
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Дзюба Артём
|2
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Митай Марио
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Умяров Наиль
|3
|0
|Бабич Срджан
|1
|1
|Игнатов Михаил
|2
|0
|Дуарте Алексис
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
11
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Спартак Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
6
50%
76-90
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
58%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
39%
8
44%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Спартак Москва
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
24
44
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
23
34
23
16
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
67
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 9
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 13
|29
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|26 - 19
|24
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 20
|22
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 16
|21
|7.
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 17
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|14 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 16
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 20
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 21
|12
|14.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|13 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|7.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 12
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|6 - 15
|3
|14.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
|16.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|4 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|11 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|7 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 6
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|6
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 4
|Факел
|Божин Сергей
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва
Исход игры
Локомотив Москва
42.1% (77)
Ничья
27.3% (50)
Спартак Москва
30.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (73)
Меньше
41.13% (51)
Обе команды забьют
Да
90.32% (112)
Нет
9.68% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.3% (39)
2:1 Локомотив Москва
18.6% (34)
1:2 Спартак Москва
13.1% (24)
3:2 Локомотив Москва
4.4% (8)
1:0 Локомотив Москва
3.8% (7)
2:2 Ничья
2.2% (4)
3:1 Локомотив Москва
1.6% (3)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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