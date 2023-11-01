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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 53
Локомотив Москва 37.7% (20)
X 28.3% (15)
Спартак Москва 34% (18)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Спартак Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
46.7%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

37 матчей

27%
24.3%
48.7%
10 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

27%
32.4%
40.6%
10 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.9%
45.9%
35.2%
7 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:2
К
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КPП
1:1
ПЛ
0:3
КPП
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:4
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

109
90

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

1.75
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.32
1.08

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.31
Дзюба Артём 3 0.23
Глушенков Максим 2 0.15
Миранчук Антон 2 0.15
Пиняев Сергей 1 0.08
Баринов Дмитрий 1 0.08
Жемалетдинов Рифат 1 0.08
Марадишвили Константин 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Погостнов Егор 1 0.08
Самошников Илья 0 0
Фассон Лукас 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 4 0.31
Промес Квинси 3 0.23
Соболев Александр Сергеевич 2 0.15
Медина Хесус 2 0.15
Хлусевич Даниил 2 0.15
Игнатов Михаил 1 0.08
Мартинс Кристофер 1 0.08
Мозес Виктор 1 0.08
Бабич Срджан 1 0.08
Пруцев Данил 1 0.08
Литвинов Руслан 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Тикнизян Наир 1 1
Дзюба Артём 2 0
Ненахов Максим 2 0
Глушенков Максим 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Митай Марио 1 0
Погостнов Егор 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Хлусевич Даниил 4 0
Умяров Наиль 3 0
Бабич Срджан 1 1
Игнатов Михаил 2 0
Дуарте Алексис 2 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Максименко Александр 1 0
Медина Хесус 1 0
Рябчук Олег 1 0
Денисов Даниил 1 0
Мелёшин Павел 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Спартак Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Локомотив Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спартак Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

10
11
Локомотив Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
69% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Спартак Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
3
43%
6
50%
76-90

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
7
58%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
17%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
39%
8
44%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
5
29%
29%
2
10%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 2:2
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Сочи 1:0 Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Спартак Москва

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
4
4
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
4
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 13 8 4 1 21 - 8 28
2.
Зенит
 Заявка 13 8 2 3 27 - 13 26
3.
Крылья Советов
 Заявка 13 6 4 3 27 - 18 22
4.
Динамо Москва
 Заявка 13 5 6 2 19 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 5 6 2 23 - 17 21
6.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 2 5 18 - 20 20
7.
Пари НН
 Заявка 13 6 2 5 12 - 11 20
8.
Локомотив Москва
 Заявка 13 5 5 3 18 - 17 20
9.
Ростов
 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
10.
Урал
 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11.
Рубин
 Заявка 13 4 4 5 12 - 20 16
12.
Факел
 Заявка 13 4 3 6 11 - 15 15
13.
Ахмат
 Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
14.
Оренбург
 Заявка 13 3 3 7 15 - 21 12
15.
Балтика
 Заявка 13 3 2 8 12 - 19 11
16.
Сочи
 Заявка 13 3 0 10 13 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 Заявка 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Крылья Советов
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3.
Спартак Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 11 - 3 16
5.
Ростов
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
7.
Зенит
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
8.
Балтика
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Динамо Москва
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
10.
Факел
 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
11.
Локомотив Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
12.
Урал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
13.
Рубин
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
Оренбург
 Заявка 6 2 1 3 8 - 8 7
15.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 7 - 5 6
16.
Ахмат
 Заявка 6 1 2 3 9 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
2.
Краснодар
 Заявка 7 3 3 1 10 - 5 12
3.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 2 4 1 11 - 10 10
5.
Рубин
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 1 4 2 11 - 12 7
8.
Ахмат
 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9.
Крылья Советов
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
10.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
11.
Факел
 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
12.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
13.
Сочи
 Заявка 8 1 0 7 6 - 15 3
14.
Пари НН
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
15.
Ростов
 Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
16.
Балтика
 Заявка 7 0 0 7 4 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 6 (2)
Ростов Голенков Егор 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 5
Факел Божин Сергей 5
Краснодар Черников Александр 5
Крылья Советов Костанца Фернандо 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26.4% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Локомотив Москва 37.7% (20)
    X 28.3% (15)
    Спартак Москва 34% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.60
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    3.75
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    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    37.7% (20)
    Ничья
    28.3% (15)
    Спартак Москва
    34% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    93.33% (42)
    Нет
    6.67% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    26.4% (14)
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    1:2 Спартак Москва
    18.9% (10)
    3:2 Локомотив Москва
    5.7% (3)
    1:0 Локомотив Москва
    3.8% (2)
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