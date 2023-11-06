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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Эстудиантес Ла Плата
1:0
Второй тайм: 58'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
31' Гол
Franco Zapiola

Ход матча

31'
Franco Zapiola
(Каррильо Гидо)
1:0
46'
Gonzalo Agustin Pineiro
Соса Хосе
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.55
5.80
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4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
2
Zaid
Abner
Romero
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
7
Соса
Хосе
10
Рольхейсер
Бенхамин
15
Franco
Zapiola
9
Каррильо
Гидо
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
27
Солари
Сантьяго
11
Gaston
Togni
19
David
Barbona
18
Пратто
Лукас
Эстудиантес Ла Плата
4-3-2-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Дефенса и Хустисия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
2:1
К
1:0
КДЛС
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
П
1:2
П
2:1
П
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.83

Среднее время на гол

108
108

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Среднее время на гол

77
67

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6

Среднее время на гол

90
83

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.25
Соса Хосе 1 0.08
Franco Zapiola 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Маньома Алексис 1 0.08
Mauro Menzdez 1 (1) 0.08
Каррильо Гидо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратто Лукас 3 0.25
Nicolas Tripicchio 2 0.17
Gaston Togni 1 0.08
Jonathan Beron 1 0.08
Солари Сантьяго 1 0.08
Nicolas Fernandez I 1 0.08
Facundo Echevarria 1 0.08
Manuel Duarte 1 0.08
Сото Алексис 0 0
David Barbona 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Lautaro Fedele 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 4 0
Сукуи Фернандо 2 1
Eros Mancuso 2 1
Gaston Benedetti 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Santiago Nunez 2 0
Martiniano Moreno 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0
Nicolas Palavecino 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 3 0
Кастеллани Гонсало 2 0
Dario Caceres 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Lautaro Tomas Escalante 2 0
Jonathan Beron 2 0
Facundo Schamine 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Кардона Томас 1 0
Сото Алексис 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Thiago Schiavulli 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
8
Эстудиантес Ла Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
2:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
4
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 12 5 4 3 11 - 11 19
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 12 4 6 2 16 - 15 18
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 12 4 4 4 11 - 8 16
7.
Дефенса и Хустисия
 0:1 12 3 5 4 11 - 11 14
8.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 12 3 4 5 8 - 11 13
9.
Сармьенто
 0:0 12 2 7 3 7 - 7 13
10.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
11.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
13.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
8.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 0:0 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 0:1 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 2 2 2 4 - 4 8
11.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 6 2 2 2 4 - 5 8
12.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
13.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 1 3 2 3 - 5 6
7.
Дефенса и Хустисия
 0:1 6 1 2 3 3 - 4 5
8.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Сармьенто
 0:0 6 0 4 2 3 - 5 4
12.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
13.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Соса Хосе уходит с поля. Gonzalo Agustin Pineiro выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Франко Запиола бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Дефенса и Хустисия
3.55
5.80
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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