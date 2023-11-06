Тур: 12.
1:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
31'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
40 Axel Atum
-
-
-
18 Juan Guasone
-
25 Juan Zozaya
-
14 Eros Mancuso
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Дефенса и Хустисия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.83
0.83
Среднее время на гол
108
108
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Среднее время на гол
77
67
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
Среднее время на гол
90
83
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3 (2)
|0.25
|Соса Хосе
|1
|0.08
|Franco Zapiola
|1
|0.08
|Zaid Abner Romero
|1
|0.08
|Маньома Алексис
|1
|0.08
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.08
|Каррильо Гидо
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратто Лукас
|3
|0.25
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.17
|Gaston Togni
|1
|0.08
|Jonathan Beron
|1
|0.08
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.08
|Facundo Echevarria
|1
|0.08
|Manuel Duarte
|1
|0.08
|Сото Алексис
|0
|0
|David Barbona
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Martiniano Moreno
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Эстудиантес Ла Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
8
Эстудиантес Ла Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
82% (9)
18% (2)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2
Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
2:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
47
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|11 - 11
|19
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|12
|4
|6
|2
|16 - 15
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|11 - 8
|16
|7.
|0:1
|12
|3
|5
|4
|11 - 11
|14
|8.
|1:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 11
|13
|9.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|7 - 7
|13
|10.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|12.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|13.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|11.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|12.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|13.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|9.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4