Тур: 12.
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаFranco Calderon
29' Желтая карточкаПас Николас
52' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
75' Желтая карточкаJonathan Torres
90'+7
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
32
Пас
Николас
10
Kevin
Zenon
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Kevin ZenonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Juan Bircher
-
19 Tiago Banega
-
-
-
34 Franco Pardo
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Ланус
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
16 матчей
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хавьер Моралес
|4
|0.33
|Kevin Zenon
|1
|0.08
|Орсини Николас
|1
|0.08
|Mauro Luna Diale
|1
|0.08
|Marcos Mosqueira
|1
|0.08
|Federico Vera
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
|Jerome Domina
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.25
|Luciano Boggio
|1
|0.08
|Акоста Лаутаро
|1
|0.08
|Jonathan Torres
|1
|0.08
|Лотти Аугусто
|1
|0.08
|Juan Caceres
|1
|0.08
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Matias Esquivel
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Calderon
|6
|1
|Пас Николас
|6
|0
|Корвалан Клаудио
|3
|0
|Federico Vera
|2
|0
|Jerome Domina
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Patricio Tanda
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Maria Canale
|1
|2
|Juan Caceres
|1
|2
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|Лема Кристиан
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Gonzalo Perez
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Унион Санта-Фе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
7
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
4
44%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2
Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Ланус
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
57
111
39
111
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|10 - 10
|19
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|11
|4
|6
|1
|11 - 7
|18
|4.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|15 - 14
|18
|5.
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|11
|3
|5
|3
|11 - 10
|14
|8.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|12
|2
|5
|5
|8 - 11
|11
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|4 - 11
|9
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|3 - 2
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|2.
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|8 - 7
|8
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4