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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Ланус
0'
16' Желтая карточка
Franco Calderon
29' Желтая карточка
Пас Николас
52' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
75' Желтая карточка
Jonathan Torres
90'+7
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
10
Kevin
Zenon
20
Mateo
Del
Blanco
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
9
Хавьер
Моралес
33
Орсини
Николас
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
35
Braian
Aguirre
8
Luciano
Boggio
23
Julian
Fernandez
II
15
Raul
Loaiza
10
Де
Ла
Вега
Педро
20
Franco
Troyansky
27
Jonathan
Torres
Унион Санта-Фе
5-3-2
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Ланус

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
70%
7 побед 7 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
3:0
ЛП
1:1
КПЛ
3:2
КДМЭП
2:0
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
1:2
П
0:1
П
0:4
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
ПА
0:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хавьер Моралес 4 0.33
Kevin Zenon 1 0.08
Орсини Николас 1 0.08
Mauro Luna Diale 1 0.08
Marcos Mosqueira 1 0.08
Federico Vera 0 0
Enzo Roldan 0 0
Jerome Domina 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.25
Luciano Boggio 1 0.08
Акоста Лаутаро 1 0.08
Jonathan Torres 1 0.08
Лотти Аугусто 1 0.08
Juan Caceres 1 0.08
Де Ла Вега Педро 0 0
Matias Esquivel 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Calderon 6 1
Пас Николас 6 0
Корвалан Клаудио 3 0
Federico Vera 2 0
Jerome Domina 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Tomas Gonzalez 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Tiago Banega 1 0
Kevin Zenon 1 0
Patricio Tanda 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 1 2
Juan Caceres 1 2
Leandro Diaz III 3 0
Braian Aguirre 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Лема Кристиан 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Акоста Лаутаро 1 0
Gonzalo Perez 1 0
Jonathan Torres 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Унион Санта-Фе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
7
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ланус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
2
40%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
3
38%
4
44%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0
Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2
Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Ланус

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
7
1
11
1.5
3
9
1
11
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Велес Сарсфилд
 12 5 3 4 13 - 12 18
5.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
6.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Тальерес Кордоба
 12 3 5 4 12 - 10 14
11.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 12 5 4 3 10 - 10 19
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 12 4 6 2 15 - 14 18
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Унион Санта-Фе
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 12 2 5 5 8 - 11 11
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 6 4 1 1 9 - 4 13
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
8.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 3 1 2 7 - 7 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Унион Санта-Фе
 6 1 5 0 3 - 2 8
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Тальерес Кордоба
 6 1 1 4 5 - 8 4
9.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0:0 6 1 3 2 2 - 4 6
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 6 0 3 3 2 - 5 3
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Пас Николас получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Франко Кальдерон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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