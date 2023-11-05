Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
24
Renzo
Tesuri
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
-
32 Gonzalo PazЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
40 Justo Giani
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
30 Mateo Barcia
-
-
41 Javier Ruiz
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.3
1.33
Среднее время на гол
69
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
21
22
Голов в среднем за матч
1.11
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
81
77
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.25
|Ramiro Carrera
|1
|0.08
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|1 (1)
|0.08
|Adrian Sanchez
|0
|0
|Justo Giani
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.33
|Alexis Conelo
|2
|0.17
|Braian Martinez
|2 (1)
|0.17
|Исла Маурисио
|1
|0.08
|Christian Baez
|1
|0.08
|Lucas Gonzalez
|1
|0.08
|Манкуэльо Федерико
|0
|0
|Ayrton Costa
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|4
|1
|Nicolas Romero
|4
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|1
|Matias Orihuela
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Renzo Tesuri
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|4
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Исла Маурисио
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Атлетико Тукуман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
Атлетико Тукуман
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
5
71%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Результаты матчей
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:0
2 раза 40%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
5 раз 45%
0:0
4 раза 36%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
110
47
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|23 - 13
|23
|2.
|12
|6
|2
|4
|16 - 11
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|11 - 7
|20
|4.
|12
|4
|6
|2
|11 - 7
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|8.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|10.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|6 - 7
|15
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 9
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|17 - 21
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|3 - 0
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|7 - 3
|13
|2.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|6.
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|8
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Институто Кордоба
|Adrian Martinez
|5 (3)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5