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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 12.
Атлетико Тукуман
1:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
19' Гол
Marcelo Estigarribia2
34' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
45' Желтая карточка
Renzo Tesuri
61' Желтая карточка
Лопес Кевин
64' Желтая карточка
Guillermo Acosta
68' Желтая карточка
Joaquin Laso
1:1
74' Гол
Joaquin Laso
89' Желтая карточка
Christian Baez
1:2
90' Гол
Alexis Conelo
90'+11
1
Tomas
Marchiori
3
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
22
Исла
Маурисио
15
Перес
Дамиан
29
Braian
Martinez
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
34
Matias
Gimenez
Rojas
32
Alexis
Conelo
Атлетико Тукуман
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
К
0:1
ЛП
2:0
КПЛ
0:1
КС
1:1
КС
1:0
С
0:1
С
4:2
С
0:2
К
1:2
КС
2:0
КС
1:0
ТМК
0:0
П
0:2
ПБ
1:3
ПБ
2:1
ПА
3:1
ПА
2:4

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.33

Среднее время на гол

69
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.11
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

81
77

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.25
Marcelo Estigarribia2 2 0.17
Ramiro Carrera 1 0.08
Joaquin Pereyra1 1 (1) 0.08
Adrian Sanchez 0 0
Justo Giani 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.33
Alexis Conelo 3 0.25
Braian Martinez 2 (1) 0.17
Joaquin Laso 1 0.08
Исла Маурисио 1 0.08
Christian Baez 1 0.08
Lucas Gonzalez 1 0.08
Манкуэльо Федерико 0 0
Лопес Кевин 0 0
Ayrton Costa 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 4 1
Guillermo Acosta 4 0
Nicolas Romero 4 0
Bruno Felix Bianchi 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ramiro Ruiz 0 1
Matias Orihuela 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Marcelo Ortiz 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Justo Giani 1 0
Каштру Томаш 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 4 0
Christian Baez 4 0
Перес Дамиан 3 0
Joaquin Laso 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Рей Родриго 2 0
Alexis Conelo 2 0
Braian Martinez 2 0
Исла Маурисио 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Лопес Кевин 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Santiago Toloza 1 0
Javier Ruiz 1 0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Атлетико Тукуман
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
Атлетико Тукуман
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1
Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0

Результаты матчей

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
0:0
4 раза 33%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Атлетико Тукуман
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
5
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 7 2 3 23 - 13 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 12 6 4 2 13 - 8 22
3.
Уракан
 12 6 2 4 16 - 11 20
4.
Институто Кордоба
 12 4 6 2 11 - 7 18
5.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
7.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
8.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Химнасия Ла-Плата
 12 4 3 5 12 - 17 15
10.
Атлетико Тукуман
 12 3 5 4 7 - 9 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Арсенал Саранди
 12 3 4 5 9 - 12 13
13.
Архентинос Хуниорс
 12 3 3 6 17 - 21 12
14.
Барракас Сентраль
 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 5 3 3 10 - 10 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Годой Крус
 11 4 6 1 11 - 7 18
4.
Расинг Авельянеда
 11 4 5 2 15 - 14 17
5.
Платенсе
 11 4 4 3 11 - 13 16
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 11 3 5 3 11 - 10 14
8.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
9.
Унион Санта-Фе
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 11 2 3 6 4 - 11 9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 14 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
7.
Арсенал Саранди
 6 3 2 1 5 - 3 11
8.
Атлетико Тукуман
 6 3 2 1 4 - 2 11
9.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 6 2 2 2 10 - 9 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 4 1 1 8 - 6 13
2.
Платенсе
 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Тигре
 6 1 3 2 2 - 4 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 7 3 4 0 7 - 3 13
2.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 6 11
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Уракан
 6 2 1 3 6 - 7 7
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 1 3 2 3 - 6 6
7.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 2 3 1 7 - 5 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 6 1 5 0 8 - 7 8
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
8.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 5 - 7 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 8
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Институто Кордоба Adrian Martinez 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
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    • 46'
      Агилар Фелипе уходит с поля. Javier Ruiz выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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